自由開講》民主歸零～港已沉默，台灣還能守住什麼？

◎ 林以珩

2025年4月13日，香港民主黨走入終點，結束三十年的民主抗爭。

這不僅是一個政黨的解散，更是香港自由的喪鐘。從1995年問鼎立法選舉第一大黨的榮光，到如今在《港區國安法》的鐵腕下黯然落幕，民主黨的命運映照出「一國兩制」從承諾到謊言的崩塌，也為台灣敲響了刺耳的警鐘。

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2025年4月13日，香港民主黨走入終點，結束三十年的民主抗爭，也映照出「一國兩制」從承諾到謊言的崩塌。（法新社檔案照）

這一刻，不只是政黨的告別，更是對「一國兩制」謊言的最終審判。中國政府在1984年《中英聯合聲明》中承諾「五十年不變」，實施「港人治港、高度自治」的制度，然而幾十年後我們看到的，卻是民主制度被瓦解、異議聲音被消音、自由媒體被關閉、公民社會被摧毀。

一國兩制：從承諾到謊言的全紀錄

「一國兩制」並非突然失效，而是逐步分崩離析。幾個關鍵時刻，見證了承諾的破產：

• 2014年雨傘運動：北京提出假普選方案，候選人需經「審查」產生，激起港人不滿。百萬人上街，卻換來催淚彈與政治冷漠。

• 2019年反送中運動：企圖通過《逃犯條例》，讓港人可被引渡至中國受審，直接威脅司法獨立，引爆百萬人抗爭，但換來的是暴力鎮壓與民意撕裂。

• 2020年港區國安法實施：以「國家安全」為名，徹底封殺言論自由與政治異議。新聞媒體如《蘋果日報》、《立場新聞》相繼被迫關閉。

• 2021–2025年系統清洗：北京「完善」選制，排除民主派參政權，立法會成為一言堂；數百公民組織被迫解散，民主黨最終遭到政治孤立與消耗而關門大吉。

所謂「五十年不變」，在回歸不到三十年時便成歷史灰燼。「一國兩制」的本質，已非保障自由的制度，而是中共延後收編、分化異己的工具。

「一國兩制」的本質，已非保障自由的制度，而是中共延後收編、分化異己的工具。圖為香港「反送中」運動，百萬港人上街反對政府修訂《逃犯條例》。（美聯社資料照）

台灣不能再心存幻想

從2019年的街頭怒吼，到2025年民主黨的終章，短短五年間，香港的轉變清楚揭示中共面對自由社會的手段：以法律為刀、輿論為盾、鐵腕為常。

對台灣而言，這絕非遙遠的悲劇，而是一記沉重的預警。北京口中的「和平統一」、「尊重制度」，與當年對香港的承諾如出一轍。若我們仍選擇相信這樣的話術，那麼香港的今天，就是我們的明天。

中共對台灣的威脅從來不僅是軍事層面，早在更深的戰場早已開打，那就是滲透與認知作戰。

我們正處於一場沒有硝煙的戰爭

從近期多起共諜案可見，中共對台滲透已經系統化、科技化、在地化，他們不再倚賴間諜小說式的密會與藏匿，而是透過：

• 退役軍人制度、補助與聯誼滲透軍系脈絡

• 標案外包、協會合作、顧問諮詢取得國安資訊

• 公關行銷公司與社群帳號，塑造輿論風向

• 線上徵才與獎助金制度，鎖定特定人才與群體

我們的媒體與社群平台，潛藏著「和平協議」的包裝者、假訊息的散播者、削弱信心的代理人。他們用的是「話術」而非「槍炮」，用的是「分化」而非「佔領」。

這場戰爭沒有宣戰，但它正在瓦解我們的信任系統——讓人開始懷疑國軍、質疑盟友、否定政府，最終導致社會內耗、政治癱瘓、戰略自殘。

中共對台滲透已經系統化、科技化、在地化。圖為國安局公布「共諜案滲透手法分析」報告，分析中共意圖滲透、吸收我方人士成為共諜的樣態與手段。（擷取自國安局「共諜案滲透手法分析」報告）

香港已無法發聲，台灣還有選擇

最可怕的不是敵人強大，而是我們選擇不去面對現實。如果我們對這些跡象視而不見、繼續以「和平」包裝投降、以「中立」麻痺自己，那麼我們離香港的命運就只剩一步之遙。

香港的自由已死，但我們不能選擇遺忘。

我們仍然擁有自由、擁有選擇、擁有防衛民主的機會，但前提是：

我們要願意看清現實、直面風險、堅守價值。

台灣不是香港的附錄，也不該成為北京的試驗場。我們要記得，這一場沒有硝煙的戰爭——我們輸不起。

（作者為國際關係研究生）

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