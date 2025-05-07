自由開講》台灣沒有問題：擺脫錯誤敘事，重建主體定位

◎ 嶼明

美國聯邦眾議院於2025年5月6日口頭無異議通過《台灣國際團結法案》，明確指出聯合國2758號決議並未處理台灣在聯合國的代表權，美方將抵制北京扭曲決議的作法。賴清德總統亦預定於5月8日發表二戰歐戰勝利80週年演說，強調中華民國的歷史定位。此一國際與國內論述的共同轉向，給予我們一個重要提醒——世界上根本不存在所謂的「台灣問題」，真正的問題，是中共政權對國際秩序的挑戰。

所謂「台灣問題」，並非來自台灣本身，而是中共意識形態與領土野心的產物。自1949年中華民國政府遷台以來，台灣在事實上已具備主權國家的所有條件，擁有民主政體、軍隊與憲政體系。中共政權卻始終試圖以「一中原則」框架，將台灣綁進其政治敘事，並壓迫國際社會噤聲，掩蓋台灣作為自由民主體制的存在。這種錯誤敘事，將一個民主政體妖魔化為「問題」，其荒謬性正應受到揭穿。

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自1949年以來，台灣在實際運作上已經成為一個獨立的民主國家，擁有自己運作的政府、軍隊及憲法。（美聯社檔案照）

美國長期以來對台政策採取戰略模糊，試圖在不激怒北京的前提下維持現狀。然而，隨著中國海軍擴張、台海情勢升溫，模糊政策已難以因應現實挑戰。台灣正位於第一島鏈的戰略樞紐，若台灣失守，整個西太平洋防線將遭破壞。因此，美國國會與行政部門日益轉向戰略清晰，已成必然趨勢。台灣應順勢強化與民主同盟的合作，明確自身立場，拒絕被「模糊」處理。

此外，隨著中共與西方的價值對立日益明確，國際社會逐步看清中國對世界秩序的實質威脅。從科技霸權、經濟滲透到軍事擴張，中共所構成的挑戰是全球性的，並非僅限於台灣。因此，若仍以「台灣問題」定義局勢，不僅本末倒置，也助長了北京所設的敘事陷阱。

在此背景下，台灣應主動重塑國際形象，擺脫被動、防守的定位。首先，應透過軍事現代化與全民防衛強化自保能力；其次，應積極運用外交空間，向世界傳遞台灣作為民主典範的價值。更關鍵的是，應正名歷史角色，凸顯中華民國作為戰勝國的事實，讓世界理解：我們不是「問題」，而是國際秩序的貢獻者。

結語：台灣不是問題，問題在於中共的擴張與威權本質。唯有擺脫錯誤敘事，重申主體定位，台灣才能在變動的國際局勢中立於不敗，走向真正的戰略自主與國際認同。

（作者為開業建築師）

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