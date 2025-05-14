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自由開講》中共混合戰襲台 自由世界再沉默將付出慘痛代價

2025/05/14 13:00

◎ 張詠翔

近年來，共機繞台已淪為「新聞常態」，但我們是否警覺，這些日復一日的軍事挑釁，其實是中共刻意設計的心理戰術？北京正以「溫水煮青蛙」的方式，對台發動系統性混合戰，逐步削弱民心、模糊和平與戰爭的界線，並持續測試國際社會的容忍極限。這種「灰色地帶行動」正讓台灣一步步陷入前所未有的戰略險境。

台灣是中共的「制度死敵」

中共對台灣的覬覦，從來不只是統一問題，更不是民族情感的驅動，而是攸關其政權存亡的戰略焦慮。作為華人社會中唯一成功實踐民主自由的國家，台灣的存在本身就是對極權專制的一記響亮耳光。對習近平而言，奪取台灣，象徵的不只是地理的擴張，而是對民主制度的全面否定與征服。

對習近平而言，奪取台灣，象徵的不只是地理的擴張，而是對民主制度的全面否定與征服。（法新社）對習近平而言，奪取台灣，象徵的不只是地理的擴張，而是對民主制度的全面否定與征服。（法新社）

中共一再高喊「台灣自古屬於中國」，試圖以歷史話術誤導國際視聽，強化其對台主權的敘事壟斷。但事實鐵證如山：自1949年中共建政以來，台灣從未被其統治過一日。這是歷史真相，更是國際法下台灣爭取國際支持的重要依據。

軍事挑釁的日常化，是戰爭的開端

從戰機繞台、無人機騷擾、氣球偵察到海空軍聯合軍演，中共正在有系統地對台實施「軍事挑釁常態化」。若同樣行徑發生於北約周邊，早已引爆區域警報；但台灣，卻被迫將這些高度敵意視為「例行公事」。這正是中共的戰略用意：以不斷升高的壓迫感、磨損台灣的心理防線，並讓國際社會對這些危險行為感到「麻痺」。而真正的風險在於，當威嚇與演習變得難以區分時，真正的侵略行動也將難以預警，國際反應恐將遲緩，甚至錯失阻止戰爭的黃金時機。

台灣應對混合戰，絕不能手軟

面對這場非傳統戰爭，台灣不能僅靠軍事武備應對，更須強化全民心理防衛與社會韌性。不對稱戰力的建立是基本功，而認知作戰的防禦同樣迫切。中共透過假訊息滲透媒體、操弄輿論、分化社會的能力不容忽視。我們需要從教育、媒體、社群到基層社會，全面推動「抗認知戰防衛體系」，讓全民都能識破敵人企圖、堅守本土立場。

更重要的是，台灣人必須徹底揚棄「和平幻象」——和平從來不是天賜，而是靠實力與決心爭取來的。唯有全民展現堅強意志，世界才會相信台灣值得被守護。

中共正有系統地對台實施「軍事挑釁常態化」，磨損台灣的心理防線，並讓國際社會對這些危險行為感到「麻痺」，以滿足其向外擴張的野心。圖為5月2日至3日中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共正有系統地對台實施「軍事挑釁常態化」，磨損台灣的心理防線，並讓國際社會對這些危險行為感到「麻痺」，以滿足其向外擴張的野心。圖為5月2日至3日中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

國際社會的沉默，就是中共的戰略助攻

北京不是短期內以閃電戰奪台，而是以混合戰方式蠶食鯨吞、步步進逼。若國際社會對這些挑釁手段選擇默不吭聲，等同於縱容中共繼續擴張，甚至鼓勵中共在其他區域複製相同模式。

因此，民主國家必須立即採取具體行動：加強與台灣的軍事合作、提升對台外交聲援、正面打擊中共經濟脅迫，並明確設下「對台動武即觸發聯合制裁」的紅線。讓中共明白，入侵台灣不僅是挑戰一個島國，更是挑釁整個自由世界。

台灣是民主陣線的前哨，中共對台的混合戰早已啟動，這是一場沒有硝煙、卻致命的戰爭。自由世界若再沉默，明日勢必為今日的退讓付出更大代價。守住台灣，不只是守住一塊土地，而是守住全球民主價值的最後防線。

（作者為學生）

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