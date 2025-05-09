自由開講》無人系統戰力升級 國軍攜手美方建構台海「地獄景象」

◎ 三毛

近年美台軍武交流明顯升溫，無論是無人機技術合作、軍購案推進，乃至指管通資整合演練，雙方關係更為緊密；美軍印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）近日在美國眾院軍事委員會強調，為嚇阻中共武力犯台，必須強化無人自主系統部署，於台灣海峽營造令敵軍卻步的「地獄景象」（hellscape）；此一言論不僅具戰略指導意涵，更凸顯台海已成自由世界共同防線。

美軍印太司令帕帕羅近日在美國眾院軍事委員會強調，為嚇阻中共武力犯台，必須強化無人自主系統部署，於台灣海峽營造令敵軍卻步的「地獄景象」。（美聯社檔案照）

無人載具量產成為國防戰略重點

我國軍方人士指出，無人攻擊載具的量產不但不會停止，還須倍增產能，建立自主供應鏈，以支撐未來防衛作戰龐大耗損量；包括游蕩彈藥、攻擊無人機、半潛式無人艇與水面突擊艇，均須納入規模化量產藍圖，並擴大零組件與指管系統的國造能量；這不僅是武器生產問題，更是戰略能量與產業鏈韌性的關鍵試煉。

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落實「地獄景象」構想 國軍發展邁向新質戰力

帕帕羅所述「地獄景象」的核心，在於以最少人力、最高密度的無人火力飽和攻擊，形塑拒止空間，這與國軍當前發展不對稱戰力的思維不謀而合；軍方規劃的四型無人載具，從短程打擊型、巡飛彈式、可垂直起降型，到具備飛彈效能的廉價無人機，均具高機動、高隱匿、高損耗可承受性，足以在中共灰色地帶或正規攻擊中發揮重要戰術功能。

自主國防產業鏈 強化台灣長期戰略支撐

國軍除向美方採購彈簧刀與ALTIUS無人機外，未來戰略重點仍在本土量產體系；唯有建立完整攻擊型無人載具供應鏈，從火工品、導控系統到飛控軟體全面自主，台灣才能在戰時維持彈性與續戰力；這也意味著「軍民融合」需從中國手中奪回主導權，由我方主導「平戰整合」的新型作戰體系，打造可長可久的抗敵能量。

陸軍已對美採購291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，未來還有增購的空間。圖為ALTIUS 600無人機。（彭博檔案照）

反制中國併吞野心 展現全民防衛決心

面對中國持續擴張的海空軍事壓力與對台文攻武嚇，我國需加快建構拒止戰略，並結合科技、產業與國際合作，向全球展現台灣反吞併、守民主的堅定決心；無人作戰系統的強化，不僅提升我軍備戰水準，更是傳遞台灣社會不願屈服、準備自我防衛的訊號；這場科技新軍備競賽，我們必須領先而上，才能確保和平，也才能真正嚇阻戰爭。

（作者為研究生）

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