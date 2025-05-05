晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》自稱「香港人」遭中共懸賞追捕 我們應守護還能自稱「台灣人」的民主

2025/05/05 15:00

◎ 郭索

2025年4月10日，堅持自稱「香港人」的許穎婷，其父母在中國福建再度遭中共公安約談。這位曾在台灣求學的年輕女性，長期透過社群平台與公開活動表達對香港自由的關注與聲援，如今竟被中共列為「勾結外國勢力」通緝對象，甚至遭高額懸賞全球追捕。一個手無寸鐵的香港女生，被當作高危目標大肆獵捕，這既是荒謬，更是威權政體對民主自由深層恐懼的具象表現。

堅持自稱「香港人」的許穎婷，被中共列為「勾結外國勢力」通緝對象，其在中國的父母屢遭中共約談，形同人質。（圖擷取自許穎婷臉書）堅持自稱「香港人」的許穎婷，被中共列為「勾結外國勢力」通緝對象，其在中國的父母屢遭中共約談，形同人質。（圖擷取自許穎婷臉書）

許穎婷不是所謂「異議份子」，她從未主張激進路線，只是堅信《中英聯合聲明》與《香港基本法》所承諾的自由與權利，無法認同「中國香港」的身份，因此主張「我就是香港人」。她的發聲，是對中共撕毀承諾的揭露，也是對言論禁錮的反抗。如今，這樣的聲音不僅被噤，還被誣為「犯罪」，而她的父母則在沒有正當程序下屢遭「約談」，形同人質。

當中共政權對一名年輕女孩都能跨境追捕、株連家屬，這不僅是對個體自由的迫害，更是對整個民主世界的挑戰，也昭示其對言論自由與人身安全毫無邊界的踐踏。若台灣社會選擇冷眼旁觀，實則是默許極權滲透，放任其跨越國界，侵蝕我們自身的自由體系。

台灣能夠自由地自稱「台灣人」，能夠選擇制度與未來，是因為我們擁有言論與思想的空間。然而這樣的自由，是無數人用時間與代價爭取而來。當我們目睹一位堅稱「我是香港人」的青年遭威權獵捕、家人受連坐威脅，我們是否願意挺身而出，守護「我們還能自稱台灣人」的民主？

許穎婷的遭遇，是香港的現實，也是台灣的預警。如果我們繼續對親中政客的猖狂操作選擇沉默，哪一天被懸賞、被通緝、被殃及親人的，也可能是你我。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書