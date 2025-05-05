自由開講》自稱「香港人」遭中共懸賞追捕 我們應守護還能自稱「台灣人」的民主

◎ 郭索

2025年4月10日，堅持自稱「香港人」的許穎婷，其父母在中國福建再度遭中共公安約談。這位曾在台灣求學的年輕女性，長期透過社群平台與公開活動表達對香港自由的關注與聲援，如今竟被中共列為「勾結外國勢力」通緝對象，甚至遭高額懸賞全球追捕。一個手無寸鐵的香港女生，被當作高危目標大肆獵捕，這既是荒謬，更是威權政體對民主自由深層恐懼的具象表現。

堅持自稱「香港人」的許穎婷，被中共列為「勾結外國勢力」通緝對象，其在中國的父母屢遭中共約談，形同人質。（圖擷取自許穎婷臉書）

許穎婷不是所謂「異議份子」，她從未主張激進路線，只是堅信《中英聯合聲明》與《香港基本法》所承諾的自由與權利，無法認同「中國香港」的身份，因此主張「我就是香港人」。她的發聲，是對中共撕毀承諾的揭露，也是對言論禁錮的反抗。如今，這樣的聲音不僅被噤，還被誣為「犯罪」，而她的父母則在沒有正當程序下屢遭「約談」，形同人質。

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當中共政權對一名年輕女孩都能跨境追捕、株連家屬，這不僅是對個體自由的迫害，更是對整個民主世界的挑戰，也昭示其對言論自由與人身安全毫無邊界的踐踏。若台灣社會選擇冷眼旁觀，實則是默許極權滲透，放任其跨越國界，侵蝕我們自身的自由體系。

台灣能夠自由地自稱「台灣人」，能夠選擇制度與未來，是因為我們擁有言論與思想的空間。然而這樣的自由，是無數人用時間與代價爭取而來。當我們目睹一位堅稱「我是香港人」的青年遭威權獵捕、家人受連坐威脅，我們是否願意挺身而出，守護「我們還能自稱台灣人」的民主？

許穎婷的遭遇，是香港的現實，也是台灣的預警。如果我們繼續對親中政客的猖狂操作選擇沉默，哪一天被懸賞、被通緝、被殃及親人的，也可能是你我。

（作者為自由業）

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