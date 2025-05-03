矢板明夫觀點》蔡正元7日內不道歉 中山泰秀將提告

中山泰秀已經委托律師向蔡正元發出了要求七天以內公開道歉的律師函。否則將正式提告。中山泰秀對蔡正元發表的不實言論非常憤怒。我得到了中山泰秀和律師的同意、將律師函的內容公布。希望廣為傳播、以正視聽。

◎ 矢板明夫

前幾天、國民黨前副秘書長蔡正元在臉書上發表有關中山泰秀前日本防衛副大臣的不實言論。造成了中山泰秀先生的困惑、並對台日關係造成了一定的負面影響。今天（0502）、中山泰秀已經委托律師向蔡正元發出了要求七天以內公開道歉的律師函。否則將正式提告。中山泰秀對蔡正元發表的不實言論非常憤怒。我得到了中山泰秀和律師的同意、將律師函的內容公布。希望廣為傳播、以正視聽。

日本前防衛副大臣中山泰秀向蔡正元發出了要求七天以內公開道歉的律師函。。（資料照）

以下為律師函的內容。

受文者：蔡正元先生

發文日期：中華民國114年5月2日

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主旨：爰代敝當事人中山泰秀先生，敬請 台端於函到七日內，將 台端於個人臉書如附件所示之貼文撤除，並於 台端臉書網頁以置頂貼文方式向敝當事人聲明致歉，詳如說明，請查照。

說明：

一、本件係依旨揭當事人委任意旨辦理。

二、茲據敝當事人委稱：

（一）緣本人乃係日本前防衛省副大臣，前於2025年4月25日傍晚接獲在台友人告知，蔡君當日在其臉書粉絲專頁上張貼「中山泰秀日本前防衛副大臣中山泰秀月初就託人跟我說賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁⋯」之不實發文（如附件）。本人獲悉後旋即上蔡君臉書查看，短短一個多小時間已有逾萬人瀏覽、上千則留言及數百次分享，甚而臺灣某網路媒體在未有任何求證及平衡報導下，第一時間隨蔡君起舞，直接以蔡君發文內容做成新聞於網路上報導。

國民黨前副秘書長蔡正元在臉書上發表有關中山泰秀前日本防衛副大臣的不實言論。（取自蔡正元臉書）

（二）針對蔡君前開貼文以及媒體報導，本人隨後即於當日下午6時許於本人粉絲專頁發布正式聲明，鄭重澄清絕無此事，蔡君言論完全不是事實，並提出嚴正抗議。而後，臺灣各大媒體雖陸續報導出本人聲明與抗議內容，然蔡君惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散佈，實已對於本人之名譽，以及日台間之信任與情誼，造成莫大傷害。

日本前防衛副大臣中山泰秀痛斥蔡正元惡意捏造假消息。（取自中山泰秀臉書）

（三）本人從政近30年，歷任五屆日本眾議院議員並曾擔任防衛省副大臣，生平首重信譽。而蔡君與本人素昧平生，竟為合理化其妄言，捏造詆毀本人名譽之不實之事，連結當日蔡君為臺灣司法程序所為強制處分，藉以烘托蔡君遭迫害之假象，蔡君之惡意，可見一斑。

本人從政近30年，歷任五屆日本眾議院議員並曾擔任防衛省副大臣，生平首重信譽。圖為擔任防衛副大臣時代的中山泰秀。（取自貼文）

現已時隔多日，仍未見蔡君撒文或任何道歉，為維本人從政數十年以及與台友好多年所累積之信譽，特委請貴律師代函敬告蔡君，請蔡君務必自重，限期於函到後七日內，自行將附件不實內容之貼文全部撤除，並於同一臉書粉絲網頁，以置頂貼文正式提出道歉，本人可不予追究，避免浪費臺灣司法資源。倘若蔡君依然故我，猶未置理，本人迫於無奈，僅有委託貴律師依法提起告訴，以維本人長期辛苦累積之聲譽。」等語。

三、經核當事人所提供卷證資料，與其所述並無不合，爰代函達如上。



（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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