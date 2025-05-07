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自由開講》從中國居住證風波看見國安破口 升級保防作為刻不容緩

2025/05/07 13:00

◎ 葒燁

近期國防部與海委會清查發現，國軍與海巡人員中有人曾持有中國居住證，這些人的中國居住證大多在服役前申領，任職期間未涉及機敏業務，但此意味著中共對我國軍安體系的滲透從未停止，且日益細緻、多元，值得台灣警惕

日前，海軍楊姓志願役士兵，因中籍母親逕自為其申辦中國身分證，引發社會關注，國防部澄清楊姓士兵未「主動」申辦中國證件，協助楊員向移民署聲明保留我國國籍，並即刻調整職務至不涉及敏感任務的位置以防患未然。此外，國防部要求未來志願役報考者將全面增列「未具雙重國籍切結書」，從源頭強化身份審查制度，防堵法令漏洞，防範中共灰色地帶滲透。

據國防部資料顯示，截至3月20日，清查出有62名現役國軍官兵曾領有中國居住證，意味著中共對我國軍安體系的滲透從未停止。（路透檔案照）據國防部資料顯示，截至3月20日，清查出有62名現役國軍官兵曾領有中國居住證，意味著中共對我國軍安體系的滲透從未停止。（路透檔案照）

據國防部公開資料顯示，截至3月20日，清查出有62名現役國軍官兵曾領有中國居住證，其中2人為志願役，無人持中國護照、身分證或定居證，對此，國防部已下令：凡曾領有中國居住證者，於服役期間不得擔任涉及機敏任務的職務，如情報蒐集、資訊通信、航空飛行、艦艇勤務、武器研發與操作、參謀業務及戰情中心等，此舉體現國軍防範敵情滲透的決心，值得社會各界肯定。

中共對台的策略已從軍事威脅擴散至心理戰、資訊戰與法律戰。以滲透軍警、收買人員、利用兩岸婚姻與往來便利等為跳板，建立情報網絡與內部據點，這類滲透行為並不罕見，卻更加隱蔽。對此，我國軍方與政府機關必須持續建立制度化防線，將敵我意識融入日常管理與人事審查流程之中。

國防部長顧立雄今年元旦親自核定擴編保防人力54人，並積極推動專責幹部招募工作。（資料照）國防部長顧立雄今年元旦親自核定擴編保防人力54人，並積極推動專責幹部招募工作。（資料照）

此外，立法院目前也正在審議《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，將針對曾犯內亂、外患罪或違反國安法等重大罪行的軍職人員，於確定判刑後剝奪其終身俸權利。此舉亦為因應共諜頻傳情勢所做出的結構性調整，明確顯示國家安全不容挑戰的立場。

國防部長顧立雄更在今年元旦親自核定擴編保防人力54人，並積極推動專責幹部招募工作。這些具體行動顯示，國防體系已不再被動防守，而是採取主動出擊策略，面對敵情滲透採高標準處理，正本清源。

國家安全不僅是國防部的責任，而是台灣目前面對的挑戰。當中共以各種形式意圖滲透、分化、干預我國政軍體制，全國民眾更應該齊心支持公開透明的調查與制度修正，讓「零容忍滲透」成為全民共識

（作者為時事評論員）

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