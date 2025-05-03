名家分享~羅景壬》百日來應對各式「問候」沒有收錢只有付出的志工

沒有收錢，完全不是因為缺少什麼而來。然後在這裡，付出難以想像的時間、體力與靈魂。 三個月後，就地解散。空手而返，沒有誰得到任何一點什麼。 只因為國家有難。

◎ 羅景壬

「你們到底收了多少錢？」那些迎上來的路人，最常質問這句話。

這個問句毋寧是真誠的。不只那些反對罷免的人，即使一般民眾，也很難不疑惑。

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從二月到五月，志工們始終站在街頭，走進每條巷弄，烈日暴雨，酷暑嚴寒，應對每個路人的疑難雜症。（資料照）

從二月到五月，志工們始終站在街頭，走進每條巷弄，烈日暴雨，酷暑嚴寒，應對每個路人的疑難雜症。

我是拍片的，關於餐風露宿的生活，夏天脫皮三層，冬天感冒兩次，回應路人各種好奇抱怨，我們也算略懂。

拍片頂多月餘 有薪水勞健保還有「電影夢」

拍片通常兩三天，最長頂多月餘，有便當，有薪水，有勞健保，還有「電影夢」。

我是拍片的，關於餐風露宿的生活，夏天脫皮三層，冬天感冒兩次，回應路人各種好奇抱怨，我們也算略懂。（余郅攝影，取自貼文）

但志工不只如此。超過三個月的工時，不知道要脫皮幾層感冒幾次；拍片的人只需要被動回應路人，但志工必須主動向每一個路人攀談。

實際數據顯示，超過百分之十的台灣公民，經由他們的說服與指導，俯身填寫連署書；以最輕鬆計，假設每邀五人就有一人簽署，那麼志工至少曾向百分之五十的台灣公民主動攀談。

街頭當然是有風險的。接觸陌生路人，拍片的人最常遇見的抱怨是「可以讓我過去嗎？」「你們有申請路權嗎？」「我要報警！」其中最嚴厲的大概是「拍片就了不起嗎？」這是靈魂拷問，因為我們有時也不能確信自己的價值。

志工遭遇鄙夷恥笑 甚至喊打喊殺、拍照肉搜

然而志工遭遇的遠勝過這些。冷漠、否定、鄙夷、恥笑、從智商到人格的羞辱、迫近尾隨、問候祖宗、喊打喊殺、拍照肉搜，這些真正令人驚懼的語言肢體暴力，近百日來，每天都在發生。

最經典問句：「你們到底收了多少錢？」

但志工不能回嘴，甚至努力保持笑容，還要面對經典問句：「你們到底收了多少錢？」

「沒有喔，我們是志工。」

因為沒有收錢，不能不承認，志工是有餘裕的。投入如此巨大的時間體力靈魂卻沒有收錢，志工通常要有一點點經濟上的餘裕。但更重要的是，他們還要有朋友來cover工作，有同學cover筆記，有伴侶cover小孩，顯見他們也要有一點點友情上的餘裕，親情上的餘裕，靈魂上的餘裕。

志工揮灑自己的週末假期衝聯署。圖為彰化罷團把握清明連假返鄉人潮多，分別至車站、市場等地設立連署點，成效比平時多3倍。（彰化罷團提供）

看看他們如何運用這些餘裕：揮灑自己的週末假期、春節假期、228連假、清明連假、勞動節，錯過孩子的寒假、開學、家長日、園遊會、段考期中考、成果發表會和腸病毒中標，沒看到孫子第一次站起來、第一次走路、第一次學會騎腳踏車，放棄和好朋友去登山健行、去滑雪去賞櫻去演唱會，忘記自己預約好久的染頭髮甚至復健門診。

是這樣的「餘裕」。

有人說這是「政治狂熱」。「政治狂熱」往往帶有貶意，就像「電影夢」也常是嘲諷。總歸來說，就是笑你不能持久。

來自各界互不相識 沒有領導全賴溝通

不能持久的「政治狂熱」不可能支撐以下工作：來自四面八方的志工，彼此互不相識，沒有領導者，一切仰賴集體溝通、生成共識、毫無擔保的互信。大家必須產出策略，發想及製作文宣，分工空戰陸戰，安排行程，申請路權，摺疊派發數以萬計的文宣品，每天向幾百個路人重複說幾百次一樣的話語，維持週邊秩序，和巡警打好關係，處理法律問題，蒐證滋擾行為，保管連署書，計算整理造冊…，這一連串列舉不完的工作，不但細瑣枯燥，又必須穿插志工們各自的正常生活：上班上課、採買煮飯、陪長輩回診、接送小孩…

要維持自己家庭／工作 又要埋首細瑣志工

勉力維持自己的家庭／社會功能正常運轉，又同時完成細瑣枯燥的志工工作，這不是「政治狂熱」四個字可以帶過。事實上，比起熱情，志工更需要過人的理性與冷靜－－行走在看不見終點、成果未可知的道路上，不辭勞苦，心無旁騖地前進，宛如修行。

這並不是神化志工：我相信沒有任何志工曾在這段疲憊至極的歷程中，在路人問候祖宗的咆哮與拳頭間隙裡，還感到自己散發神性。

沒有收錢，完全不是因為缺少什麼而來。然後在這裡，付出難以想像的時間、體力與靈魂。

三個月後，就地解散。空手而返，沒有誰得到任何一點什麼。

只因為國家有難。

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後來我才看見朱詩倩導演的 TAIWAN ACTION 10號作品，比起我落落長的文字，影片輕巧真摯，更深刻地道盡志工況味。

「Taiwan Action」發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來。（圖擷自YouTube）

許多人也已描寫過這些志工，做為所有台灣人首次目睹的、辨識的公民運動新典型，面對世界級威脅，台灣社會內裡自主生成一股衛國韌性，快速集結，沉著高效，有專業，有紀律，有耐心，惟別無所求。

這是放眼全球民主世界，社會韌性的新標竿。

回到我的專業。廣告策略中，面對淹沒在廣告海、無所適從的消費者，有時我們會啟用「代言人」。透過專家學者、醫生運動員、社會賢達、歌手明星、俊男美女代言，透過他們的專業知識名聲信譽說服消費者：請放心，「代言人」已經替你做過一次選擇，「〇〇〇信賴△△△」，你也可以信賴。

回到我們所處的現下：國際局勢動盪不安，資訊氾濫資訊落差、錯假訊息認知作戰，所有人疲憊不堪，如果開始對政治冷感，也不太令人意外。

然而每個問題都迫在眉睫，不敢作出選擇可以理解，但不作選擇就是交給別人選擇，後果卻由所有人共同承擔。

志工們正是在這樣的危機裡，選擇挺身而出。他們理解你不得不冷漠，所以鍛鍊自己絕不能冷漠；揮霍自己的「餘裕」來到街頭，共赴國難，別無所求。

波瀾壯闊衛國運動 最真實可信的代言人

你可以不信政治人物，不聽名嘴網紅、碎碎念的爸爸或滿口大道理的兒子，但你真的應該參考一下志工的意見。

和你一樣一週上滿五天班，和你一樣早上去買過菜，但放棄了小孩成果發表會，推辭了朋友揪團爬山，站在大太陽下，剛才才被問候過祖宗，馬上重新堆起笑容的志工，毋寧是這次波瀾壯闊的衛國運動，最真實可信的代言人。

「罷免不適任立委，拯救我們的國家，你願意連署嗎？」

再回頭，他們已湮沒在街頭的人群中，再也難以辨識，既沒有拿錢，也不會寫進歷史課本。而關於我們之中有他們，他們竟在我們之中，我滿懷感激。

#筆桿接力罷免到底

#懊悔無暇參加TAIWAN_ACTION

#社會韌性

（作者為導演）

本文經授權轉載自羅景壬臉書

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