自由開講》紐西蘭議員訪台挺民主 關切台海和平

◎ 三毛

台灣與紐西蘭關係歷久彌新，兩國同為重視民主、人權與法治的島國，亦同為外貿導向經濟體，彼此在地理條件與價值理念上高度契合；2013年雙方簽署《台紐經濟合作協定》（ANZTEC），為我國首份與已開發國家簽訂的自由貿易協定，如今協定已於今年全面實施，象徵台紐經貿合作邁入新階段；此協定除消除雙邊關稅障礙，更促進技術交流與市場開放，為台灣拓展與印太民主夥伴的實質關係奠定穩固基礎。

賴總統展現民主信念 深化多元合作布局

賴清德總統日前接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，公開感謝紐西蘭長期以來支持台海和平穩定，並指出在智慧農業、食品製造、生技醫藥、數位經濟、潔淨能源與原住民交流等多領域，雙方可進一步深化合作；此番言論不僅凸顯台灣積極在全球民主陣營中發聲，更展現新政府對於產業轉型與國際接軌的務實規劃；賴總統並強調國會外交為民主國家傳統，期待未來雙邊人員互訪更為密切，強化彼此夥伴關係。

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總統賴清德（前左）日前接見紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團。（中央社）

紐西蘭議員以行動力挺 傳達清晰地緣戰略訊號

首席團長史密斯議員指出，台紐共享價值觀，並強調台灣海峽的航行自由至關重要，肯定紐西蘭軍艦通過台海的象徵意義；他進一步提及地熱能源、太空通訊等領域的潛在合作空間，盼與台灣建立更緊密的經貿夥伴關係，共同團長尤齊力議員則以「兩個海島國家」為切入，呼籲民主國家彼此連結，共同面對區域挑戰；訪團此行不僅具政治與經濟意涵，更是對台灣地緣戰略角色的肯定與加持。

原住民文化連結深化 國會外交彰顯人文溫度

除了經貿與戰略合作，台紐交流更延伸至文化與族群理解，訪團參訪烏來泰雅民族博物館，尤齊力議員表示，深刻感受到台紐原住民族文化間的連結；此舉展現雙方不僅著眼國際事務與政經合作，也重視文化與社會面向的夥伴關係，紐西蘭訪團並以毛利語歌曲祝福台灣，為國會外交注入人文溫度，提升雙邊民意連結與情感認同。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團日前參訪新北市烏來泰雅民族博物館，體驗原民編織工藝。（中央社，新北市議員馬見提供）

民主夥伴堅實互挺 台紐關係邁向新里程碑

在中共擴張威權勢力、打壓台灣國際空間之際，紐西蘭國會訪團選擇挺身而出、公開力挺台灣，不僅展現民主國家的團結，也為台海和平穩定發聲，台紐友誼小組成員此行所釋出的政治訊號清晰明確——台灣不孤單；隨著《台紐經濟合作協定》全面實行，雙方關係邁入更具制度化與多元化的新階段，台灣也將持續強化與理念相近國家的夥伴關係，讓民主價值在印太區域持續發光發熱。

（作者為研究生）

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