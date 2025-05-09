有志一「童」》《新加坡六十年：小國大智慧的故事》新書即將出版

本書旨在剖析新加坡建國六十年來的發展經驗，內容共分為十大主題、六十篇文章，立體呈現新加坡的治理模式與發展成果。首先以「總論」開篇，總覽新加坡從貧困小島崛起為全球經濟強國的歷程。接續探討其成功核心——「政府治理」，繼而分析新加坡在動盪國際局勢中的「外交與國防」策略。

◎ 童振源

今（2025）年是新加坡獨立六十週年。這個被稱為「小紅點」的城市國家，在短短六十年間，於全球舞台上屢創佳績，於多項指標中名列世界前茅，在亞洲居領導地位。新加坡在各方面都展現了令人矚目的發展成就，其成功經驗值得深入探討。



憑藉卓越的高效治理與前瞻的全球化策略，新加坡成功轉型為全球經濟與金融中心，成為亞洲乃至全球最發達的國家之一。（資料照）

1965年，土地581平方公里、人口189萬的新加坡被迫脫離馬來西亞聯邦獨立，面臨國土狹小、資源匱乏、種族衝突、外在威脅等多重挑戰。然而，憑藉卓越的高效治理與前瞻的全球化策略，新加坡成功轉型為全球經濟與金融中心，成為亞洲乃至全球最發達的國家之一。

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新加坡的經濟發展非常亮眼。2024年，新加坡的名目國內生產毛額（GDP）高達7,314億新幣（約5,477億美元），1965年至2024年間，年均複合經濟成長率為7.0%，實質GDP約10.5年增長一倍。人均GDP從1965年的1,581新幣（約516美元）增長至2024年的121,161新幣（約90,689美元），年均複合成長率為7.5%，約9.6年便能翻倍。簡而言之，新加坡立國六十年以來，無論國家或個人的財富，平均每十年都能翻倍成長。

《新加坡六十年：小國大智慧的故事》這本書，便是想回應一個核心問題：新加坡如何在建國初期處於劣勢條件與面臨嚴峻挑戰下，轉型為全球領先的現代化國家？

《新加坡六十年：小國大智慧的故事》一書剖析新加坡建國六十年來的發展經驗，立體呈現新加坡的治理模式與發展成果。（作者提供）

本書旨在剖析新加坡建國六十年來的發展經驗，內容共分為十大主題、六十篇文章，立體呈現新加坡的治理模式與發展成果。首先以「總論」開篇，總覽新加坡從貧困小島崛起為全球經濟強國的歷程。接續探討其成功核心——「政府治理」，繼而分析新加坡在動盪國際局勢中的「外交與國防」策略。

在發展層面，本書涵蓋「經濟發展」的布局與因應挑戰，以及對「生產要素」如土地、水資源、能源與人力的有效整合。「教育制度」深入剖析人才培育策略，而「科技創新」則聚焦於數位轉型與環境永續。

「城市規劃」展現新加坡在住房、交通與綠色永續上的遠見執行；「社會和諧」探討多元族群間的融合機制與法制保障；最後，「觀光與文化」說明如何以軟實力與國際行銷，塑造兼具魅力與競爭力的國家品牌。

整體而言，新加坡的成就並非偶然，而是政府長期奉行唯才是用、推動良善治理並致力於維護社會和諧所孕育的成果。

新加坡走過的六十年，讓我們看見一個核心事實：國家的命運，不只取決於資源、人口或地理，最重要的是人才培育與唯才是用。新加坡培育人才、吸引人才、運用人才、尊重人才，讓政治、經濟、社會、文化等各個層面都有頂尖專業人才帶領，進而創造今日的新加坡盛世。

作為一個多元種族、多語言、多宗教的社會，新加坡的成功不僅體現在經濟成就與行政效率，更深層的根基在於社會穩定、族群和諧及國民凝聚力。

作為一個多元種族、多語言、多宗教的社會，新加坡的成功不僅體現在經濟成就與行政效率，更深層的根基在於社會穩定、族群和諧及國民凝聚力。（彭博）

新加坡建國之初便面臨激烈的種族衝突與社會分裂風險。政府因而制定一系列政策來推動融合與和諧，從國家的語言政策、公共住房的族群配額制度，到國民服役制度的全民參與，這些設計不僅促進社會和諧，更逐步建立起跨族群的國家認同感。

這套制度背後，是一種深切的體認：一個小國若內部不穩，就無從在外部世界中立足；沒有社會凝聚力，便難以維持政治穩定與推動經濟發展。

新加坡獨立六十年的關鍵時刻，我希望與讀者分享自己觀察到的新加坡發展經驗、制度理念與政策智慧，也衷心祝福新加坡在現有的堅實基礎下，面對反全球化的驚濤駭浪能繼續順利破浪前行。

謹以此書，表達我對新加坡六十年卓越成就的敬意，亦作為讀者理解其崛起歷程的重要參考。

（作者為我國駐新加坡代表）

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