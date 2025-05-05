自由開講》蔣萬安祖孫四代的「國共內戰」思維

◎ 李明哲

台灣內不是有不少人（包含我）想終結「中華民國」這個體制，因為這個體制讓台灣從1949年開始，陷入和中華人民共和國爭中國正統，「國共內戰」的泥淖。這個泥淖是台灣今天成為國際孤兒最重要的原因。

在這個泥淖中，從蔣介石到蔣經國，都以「反共」為藉口，以「中華民國」的名義，對內實行壓迫人權的威權統治。因此我希望有一天「中華民國」體制可以被終結。因為台灣必須掙脫「國共內戰」的泥淖。

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當前台灣抵抗中國的侵略，不是因為台灣人「好戰」。而是因為台灣從來不屬於中華人民共和國，我們的民主生活價值和中國不一樣。（資料照）

我反對中國政府對台灣的武力侵略，反對中國政府用虛偽的「中華民族偉大復興」民族情感，意圖消滅台灣獨立國家地位。不是簡單的反對共產黨而已，因為很多中國人也真心擁護這樣的價值。

當前台灣抵抗中國的侵略，不是因為台灣人「好戰」。而是因為台灣從來不屬於中華人民共和國，我們的民主生活價值和中國不一樣。

我們不相信中國式的價值思維：胳臂扭不過大腿、遇到強權委曲求全就好。這是兩個蔣總統帶來台灣的價值，也是現在中國政府希望台灣人的價值觀。

在中國，民眾的存款可以隨時被銀行停止提領，民眾的土地可以不受控制的被政府徵用，媒體被國家定義成「宣傳機器」。民間公司、團體、學術單位都要設置「黨支部」，完全受官方控制，成為官方的附屬組織。就連女性的「子宮」也成為國家政策需要操控的對象，生與不生都無法自己決定。

在中國，圖博人、南蒙古人、東突厥斯坦人、香港人被當成次等國民，面對中國的殖民統治，自己的語言、宗教、民族認同面臨滅絕，要維護自己民族認同者被當成罪犯，身陷囹圄。都是因為中國政府要維持「中華民族偉大復興」。

這和兩位蔣總統為了爭奪江山而「反共」，為了威權統治而「反共」。是完全不同的思維。

面對議員質詢「哪個國家要消滅中華民國？」台北市長蔣萬安怒嗆就是「民進黨與共產黨」，不敢說出「中國」二字。（資料照）

台灣不少人想消滅「中華民國」，這屬於國內內政，是國民合法表達意見的表徵。蔣萬安將此和中華人民共和國意圖侵略消滅中華民國相比，體現自己絲毫沒有任何民主素養。而且他用「共產黨」不敢用「中國」，完全反映出自己還身陷國共內戰的迷思中。

台灣應該勇敢走出「國共內戰」的泥淖。不只堅決「反共」，更應該勇敢和中國說「不」，拒絕讓中國因素侵蝕台灣的民主生活價值。

（作者為人權工作者，2017年被中國政府用顛覆國家政權判刑五年）

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