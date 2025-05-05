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自由開講》漠視政治 就是放棄自由

2025/05/05 11:30

◎ 杜新富

在自由的土地上，政治不應只是少數人的遊戲，而是每一位公民的日常責任。選擇冷漠，就是選擇讓極權趁虛而入；唯有勇敢參與，才能真正守護我們珍貴的民主與自由。

談論政治在生活常成為敏感話題。親友、同事之間，稍一觸及，便可能火花四起，爭執不休。於是許多人選擇避而不談，彷彿政治離自己很遠。然而，若我們不關心政治，又憑什麼期待自由與正義自然來臨？又怎能保證選票不是被操弄，被濫用？

政治不應只是少數人的遊戲，選擇冷漠，就是選擇讓極權趁虛而入；唯有勇敢參與，才能真正守護我們珍貴的民主與自由。（資料照）政治不應只是少數人的遊戲，選擇冷漠，就是選擇讓極權趁虛而入；唯有勇敢參與，才能真正守護我們珍貴的民主與自由。（資料照）

事實上，政治從來不是遙遠的高談闊論，而是每個人每天的生活決策。交通是否順暢、孩子是否能接受優質教育、稅金是否被妥善運用、國家安全是否有保障，無一不與政治息息相關。政治，就是我們如何一起生活、共同塑造未來。

政治牽動每個人深層的價值觀與信仰，當這些被質疑，人們本能地防衛甚至反擊。許多人將政治視為零和遊戲，｢不是我贏，就是你輸｣，導致對話空間日益萎縮。再加上社群媒體的演算法推波助瀾，加劇社會極化，使我們更難聽見不同的聲音，許多的討論也只剩下情緒對立，而非理性辯論。

在民主社會，最大的危機不是激烈辯論，而是集體冷感與沉默當公民選擇冷漠，選票便淪為情緒操弄的工具，民主制度也逐步空洞化，為極權勢力敞開大門。

民主，不只是「四年一次」的投票，而是持續參與與監督的生活態度了解政策、監督政府、發聲辯論，乃至於支持公益、參與社會運動，這些行為都在鞏固我們的民主防線。當人民願意關心政治，理性參與，即便意見不同，也能在多元中尋找共識。

（作者為阿美族，從事自由業）

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