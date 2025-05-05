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自由開講》美中關稅戰下的國際圍堵與經濟戰略的挑戰

2025/05/05 20:00

◎ 何翊瑞

近日如火如荼展開的中美關稅戰，反映出兩大強權之間日益激烈的戰略與經濟競爭。在中國國內消費需求持續疲軟、房地產市場深陷困境的背景下，關稅戰所帶來的負面效應已逐漸浮現。美國總統川普（Donald Trump）憑藉美國制度優勢及其手中強大的談判籌碼，得以在國際場域與多國展開經貿談判與博弈。

美國總統川普憑藉美國制度優勢及其手中強大的談判籌碼，得以在國際場域與多國展開經貿談判與博弈。（美聯社）美國總統川普憑藉美國制度優勢及其手中強大的談判籌碼，得以在國際場域與多國展開經貿談判與博弈。（美聯社）

儘管美國本身面臨高額預算赤字的壓力，但其與多達75個國家的協商展現出高度威懾力，最終雖對部分貿易夥伴宣布暫緩90天徵收關稅，仍成功鞏固其國際談判主導地位

固然美方政策有所調整，但對中國而言，內部所承受的壓力卻顯著加劇。雖然中國官媒不斷強調其對美政策已有充分預案與應對策略，並聲稱能掌握美方經貿布局，然而在實際操作中，其試圖拉攏其他國家共同對抗美國的努力卻未見成效。多數國家仍選擇與美方保持合作關係。以印度為例，其不僅拒絕中國的投資提案，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）更於2024年公開表示，基於邊界爭端與中印關係現狀，印度將加強對來自中國的投資審查，並對中資企業加以限制與處罰，明確拒絕中共透過印度進行貨物轉運的企圖。

為了爭取美國降低關稅，越南嚴查中國洗產地。圖為越中邊境友誼口岸。（路透）為了爭取美國降低關稅，越南嚴查中國洗產地。圖為越中邊境友誼口岸。（路透）

類似情況也發生在越南。儘管中越於2008年建立全面戰略合作關係，越南為爭取美國降低關稅，已開始嚴查通過當地進行轉運的第三國商品，重點打擊偽造原產地證明的行為，並對可疑貨輪展開嚴格稽查。凡是查獲中國商品偽裝成「越南製造」者，均立即予以重罰與沒收。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）亦曾明確表達對中國產品藉由偽裝標籤出口至美國的關切。

自川普第一任期以來，中共在應對美方所發起的貿易與關稅戰中，無論在政治、經濟或軍事層面，皆面臨多重壓力與圍堵。更重要的是，美方的策略亦成功阻滯了中共於2015年由時任國務院總理李克強提出的《中國製造2025》產業升級計畫，對中國的中長期經濟發展構成重大挑戰。

（作者為中正大學策略與國際事務研究生）

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