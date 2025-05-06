自由開講》退伍潮？從人才流動看國軍制度的韌性與價值

◎ Kahlo

穩定退伍數據，反映制度成熟

近日有媒體渲染「三軍官校93年班出現大退潮」、「104年班串聯退伍」等說法，然而國防部明確指出，這類報導內容並不符合事實。根據最新統計，近三年滿20年與滿10年退伍人數呈現穩定趨勢，甚至114年（即今年）迄今更出現「大幅下降」。這一趨勢不僅反映國軍人事制度已趨成熟，也說明人力政策調整正在產生實際效益。

在資訊戰與輿論攻防密集的當下，媒體的責任是忠實報導、平衡觀點，而非憑空造勢、放大恐慌。尤其國軍身處兩岸局勢升溫的最前線，過度渲染所謂「退潮」，無異於從內部削弱社會對國軍戰力的信任。

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媒體報導國軍軍官爆發「退役潮」，國防部長顧立雄表示，近三年滿20年與滿10年退伍人數呈現穩定趨勢，甚至今年迄今更出現「大幅下降」。（資料照）

服役不是終點，是人生選擇的一部分

一位服滿20年的軍官選擇退伍，是在法律保障下正當行使權利。相較於部分社會認知中「軍中是鐵飯碗」，其實大多數軍官在服役期間投注大量心力、犧牲家庭時間，換得的是一段可預期的專業歷程與有限的保障。

更值得一提的是，一些服役屆滿而選擇轉換跑道的軍官，並非「退場」，而是將在社會其他領域發光發熱。許多前軍官進入產業界、教育界、科技界，帶著軍中所鍛鍊出的紀律、判斷力與責任感，成為值得信賴的專業人才。這正體現出國家「培育人才、愛才惜才」的政策精神。

因此，軍中服役年限屆滿後的生涯選擇，不應被視為戰力流失，而是制度合理運作下的人才流動。關鍵是國防部是否有能力讓留下來的官兵有信心、有尊嚴地繼續投入，而這點在近年改革中已有所成績。

軍中制度改革漸收成效

國防部指出，為應對少子化與民間企業爭才等現實挑戰，國軍持續調整政策以提升人員留任意願。從「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」的調升，到「興安專案」改善營區設施、建置380戶新職務宿舍、新式步槍與抗彈板的更新，這些看似零散的作為，實際上展現出國軍系統性改善官兵服役體驗的決心。

尤其113年留營率上升至82%，較去年大幅成長，這數字背後，是官兵對於「環境在變好」的具體感受。從「被動留任」走向「主動選擇」，這是一個健康職業體系該有的樣貌。

在國際趨勢下，現代化軍隊已不再是命令導向的封閉體制，而是吸納並留住高素質人才的職業選項。當國軍的制度能讓優秀人才願意留下，這本身就是戰力的體現。

現代化軍隊不再是命令導向的封閉體制，而是吸納並留住高素質人才的職業選項。示意圖。（資料照）

捍衛國家，仍需社會共同支持

軍隊是社會安全的最後一道防線，而官兵則是站在這道防線上的守護者。在台海情勢日趨嚴峻的背景下，國軍所肩負的壓力與責任不言可喻。「戮力戰備訓練、從未臨陣退縮」，不只是口號，而是無數基層幹部在演訓場上日以繼夜實踐的現實。

然而，軍心的穩定不僅靠內部制度，也需外部社會的理解與支持。當媒體將少數退伍案例放大成「退潮」敘事，等同於對仍在服役的軍人潑冷水，甚至打擊其家屬的信心。這樣的報導方式不僅不負責任，也有可能被敵對勢力當作認知作戰的素材利用。

從「留才」到「惜才」，軍人是一生的資產

國軍人力政策的下一步，應該從「如何留下來」擴展到「如何延伸價值」。對於已退伍軍官，政府若能建立更清晰的轉職管道、後續培訓、社會融入輔導，將讓國軍在社會中產生更大的回饋循環。讓服役不再被視為「人生凍結二十年」，而是一段可以延續的職涯與影響力。

從國防教育推廣、後備役參與，到國安議題的社會溝通，退役軍官都是社會最可倚重的資源。國軍若能在政策上展現對「畢業軍官」的重視，就能在社會層面持續拓展國防認同的深度與廣度。

軍隊是社會安全的最後一道防線，而官兵則是站在這道防線上的守護者。圖為國軍官兵從事戰備操演。（資料照）

結語：不必過度焦慮，而應共同築起信任防線

面對媒體放大的「退潮風波」，我們更應冷靜觀察數據背後的真實。事實是，國軍正在逐步改革與進步，服役環境不斷優化，人員穩定性顯著提升。人才選擇進退，反映的是體制的彈性與成熟，而非戰力的崩解。

一個健全的民主社會，需要一支專業的軍隊，也需要一個理解與支持軍隊的社會。我們不能讓「誤解」成為打擊信心的子彈，更應讓「信任」成為共同築起的防線。在這場對抗威脅與不確定的戰役中，國軍不該被孤軍奮戰，而應成為全民共守的核心力量。

（作者為自由業）

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