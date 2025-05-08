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自由開講》關於金融交易資安的省思：從BIN Attack說起

2025/05/08 15:00

◎黃楙登

2025年，名為BIN Attack（銀行識別碼攻擊）的詐騙技術已行之有年。這類攻擊在國際間屢見不鮮，卻在台灣的主流媒體中幾乎不曾出現。當全民對詐騙案已產生某種「麻痺感」時，我們也應警覺，該類技術正逐漸滲透台灣，帶來卡號盜刷、虛擬物品詐領等損失。是時候正視這股潛在風險，並討論民間與企業該如何應對。

BIN Attack（銀行識別碼攻擊）的詐騙技術正逐漸滲透台灣，帶來卡號盜刷、虛擬物品詐領等損失。圖為信用卡示意圖。（美聯社）BIN Attack（銀行識別碼攻擊）的詐騙技術正逐漸滲透台灣，帶來卡號盜刷、虛擬物品詐領等損失。圖為信用卡示意圖。（美聯社）

所謂 BIN（Bank Identification Number），即信用卡前六碼，用以識別發卡銀行。例如「470538」即為中華郵政之代碼。攻擊者往往透過暗網交易、資料外洩或開放式資料庫取得有效 BIN，接著以 Python 或 Java 等程式語言撰寫腳本，利用 Luhn 演算法批次產生看似合法的卡號。

下一步，他們會前往未啟用 3D Secure（進階驗證）的網站進行小額付款測試。若卡號無效，系統會立即拒絕；但若出現「餘額不足」或「安全碼錯誤」，即代表該卡號可能存在，攻擊者便會鎖定其進行大規模測試，最終發動實質盜刷、販售卡號至暗網，或兌換點數圖利。

面對此類風險，身為用戶，我們該如何自保？

首先，開啟交易即時通知（簡訊或 App），並定期查閱帳單。第二，啟用 OTP（一次性驗證碼）與雙重認證，避免將卡號輸入於來路不明網站。第三，善用 Apple Pay、Google Pay 等「代碼化付款」（Tokenized Payment）工具，或選擇提供虛擬卡號的銀行，降低被盜風險。最後，可考慮設定消費上限，或凍結不常用卡片。

然而，防線不該僅由消費者單方面承擔。許多電商平台與第三方支付業者至今仍未全面採用 3D Secure 或其他防盜刷機制，讓駭客有機可乘。企業應正視其風險管理責任，別讓使用者成為資訊安全的代罪羔羊。

就像開車不繫安全帶，平日無事，但一旦出事，後果不堪設想。願我們能在技術進展與犯罪演化之間，拉高警覺，共築資安防線。

（作者為中原大學資管系學生）

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