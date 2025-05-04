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自由開講》義和團式對抗無解中國深層危機

2025/05/04 09:30

◎ 儀安

體制焦慮的自白

中國共產黨總書記習近平在最近的政治局會議中警告「必須守住不發生系統性風險的底線」，此言猶如驚雷，揭示出政權核心對內部危機的焦慮與不安。這並非泛泛而談，而是對當前中國所面臨的經濟、社會、乃至政治崩潰風險的明確預警。當中國出口訂單流失、企業連環倒閉、地方債台高築時，經濟失血已難挽；而青年失業高漲、房地產泡沫破滅，更加劇社會底層的焦躁情緒，形同埋下一顆顆社會動盪的地雷。

對抗取代修正的外交迷航

在對外關係上，中國卻選擇了一條毫無出路的「義和團式」對抗路線。面對美中貿易戰日益升溫，北京不但不尋求實質的談判解方，反而高舉民族主義旗幟，大肆操作輿論與宣傳機器，試圖鼓動全球南方國家與其結盟抗美。然而事實證明，即使習近平親訪越南、柬埔寨、馬來西亞，也僅止於表面上的禮貌寒暄，實質外交成果乏善可陳。東南亞國家重利輕義，不會與北京一同自絕於以美國為核心的全球供應鏈體系。中國的外交挫敗，反映出其戰狼式外交戰略的全面破產。

美中貿易戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國，試圖鼓動全球南方國家與其結盟抗美。圖為習近平（左）抵達柬埔寨金邊國際機場向人群致意。（歐新社）美中貿易戰之際，中國國家主席習近平出訪東南亞三國，試圖鼓動全球南方國家與其結盟抗美。圖為習近平（左）抵達柬埔寨金邊國際機場向人群致意。（歐新社）

系統性崩壞正步步進逼

當中國經濟面臨外貿受阻、內需疲軟、地方財政潰堤之時，其金融體系的不穩與銀行壞帳問題將同步擴大。社會方面，青年長期失業、通貨膨脹壓力升溫，以及房價暴跌帶來的家庭財富蒸發，正在引發基層民眾的普遍不滿與焦慮。而政治上，體制內菁英的失望與官僚系統的潰散，將形成所謂的「灰犀牛事件」：看似緩慢醞釀，實則破壞力驚人，足以動搖習政權根基。

理性缺席的治國悲劇

面對全方位的危機，中共的應對仍陷於鬥爭邏輯與情緒動員，無法回應當前中國急需制度調整與政策修正的現實需求。以義和團式的對抗替代全球規則中的調整，以民族主義宣洩取代經濟改革與社會對話，只會使中國離風險底線愈來愈遠。這種對內高壓、對外冒進的雙重策略，正將中國一步步推向制度性失控的深淵。

台灣的鏡鑑與警示

中國的不安與崩壞，對台灣而言是一面鏡子，也是一項警訊。國軍與國防政策的穩健發展，正是對抗中國潛在不穩定因素外溢的必要保障。當一個極權體制面對內部壓力無法釋放時，其對外冒進的衝動只會更加危險。台灣必須堅定自身民主與自由的制度基礎，並持續強化國防力量，才能在大國對抗與區域風險升高之中，守住自身的穩定與尊嚴。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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