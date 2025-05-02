名家分享~鍾慶禹》問題是在野黨站出來的理由

最諷刺的是，當連這些風險控管極度敏感的群眾都敢出來大規模抗議遊行的時候，恰恰證明了他們相信臺灣現在非常民主，不會輕易強制驅離，也不會有秋後算賬的事情。正因為知道不是獨裁，這批政治人物才敢出來率眾「戰獨裁」。

◎ 鍾慶禹

1.民進黨當然有可能獨裁，也需要監督。過去的英雄不代表永遠不會淪為權力的俘虜，所以藍白政治人物在民主時代想要「戰獨裁」，也不一定是個謬誤。

2.問題發生於在野黨站出來的理由。

「請循其本」，把所有花俏的口號剝掉以後，國民黨要爭的是「在野黨偽造執政黨立委罷免連署書不受刑事偵查」的自由，民眾黨要爭的是「首都市長涉嫌貪污不許羈押，及在野黨主席任意運用政治獻金」的自由。

請繼續往下閱讀...

426藍白號召民眾走上凱道高舉「反綠共，戰獨裁」標語，抗議總統賴清德。（資料照）

3.這些在野黨要的「自由」喊得出口嗎？

沒辦法，在野黨書都念得很好，知道「廉恥」，所以太恥的話要換句話說，所以把原因省略，直接用「被偵查中強制處分」的結論當題材，轉化成「戰獨裁」，去遮掩那個自己羞恥到說不出口的主題，給支持者一個藉口，「原來國民黨跟柯文哲讓我感到這麼不舒服，是因為賴清德獨裁了」的簡單邏輯，繼續沉陷在自我的小世界。

4.「在最安全的地方勇敢」。

這是之前亞亞被驅離事件，我看一個陸配的評論說的，這些挺共陸配就是因為知道臺灣不會對他們怎麼樣，所以才會大無畏的樣子，回到大陸就會乖乖當順民。

這句話一語驚醒夢中人，突然讓我看通很多事情。如果你有稍微留意過這幾次的北檢集會，乃至426遊行的內容，主持人或發言的立委，都會不斷強調抗爭的對象不是現場維持秩序的警察，而是賴清德，警察也很辛苦，支持我們卻礙於勤務之類。

很有趣對吧。如果這些人反的是「獨裁」，那這些武裝警察就是獨裁者的鷹犬，應該是群眾的對立面，但群眾乃至領導者都非常「禮貌」。

臺灣不是沒有過威權時代，曾經有毫無疑問的「真獨裁」，這些檯面上的藍營代表人物，乃至支持者的主要群體，在獨裁時代就是扮演好順民角色，對於威權的恐懼深植在骨子裡，在潛意識深處主宰行動，所以儘管台北市長是國民黨籍甚至還自己出來集會，還是必須要安撫他們對警察的恐懼。原因無他，因為在野陣營知道自家主要支持者的屬性，只會「在最安全的地方勇敢」。

正因為知道不是獨裁，在野黨這批政治人物才敢出來率眾「戰獨裁」。（資料照）

最諷刺的是，當連這些風險控管極度敏感的群眾都敢出來大規模抗議遊行的時候，恰恰證明了他們相信臺灣現在非常民主，不會輕易強制驅離，也不會有秋後算賬的事情。正因為知道不是獨裁，這批政治人物才敢出來率眾「戰獨裁」。

5.循著這個邏輯，藍白也敢戰美國、戰川普，因為他們知道美國也不會對他們怎麼樣，但是他們不敢「戰中共」，連打嘴砲都畏畏縮縮。

中共是貨真價實的獨裁，用武力威脅還可能統治臺灣的獨裁。在過境香港甚至其他國家的時候，中共把你抓起來移送你反分裂是有可能的；直到那一天臺灣真的被統一，秋後算帳來清算異議份子也是有可能的。

這種恐怖的國家明顯不夠安全，骨子裡的順民基因會發出逼逼逼警告，下意識制約行動，所以不能戰，加上言論自我審查也不能罵。

面對強權、真正的暴力，就拿「溫良恭儉讓」、愛好和平之類的說詞催眠自己、掩蓋自己不敢反擊的懦弱；面對民主國家的執政黨敢罵獨裁，對於手無寸鐵、無權無勢的公民團體時，突然全身上下都充滿勇氣，甚至敢指著人家的鼻子罵，這也就完全不奇怪了。

6.這其實是一件非常悲哀的事情。

獨裁的統治會用無孔不入的暴力威脅、誘導暗示等等各種軟硬兼施的手段，去洗腦被統治者，讓他們習慣於服從、畏懼且自動放棄抵抗，降低統治成本。威權統治雖然結束了，但是臺灣長期戒嚴為整個世代帶來的深層精神創傷仍在。

有一部分人痊癒了，有些人卻沒有辦法完全走出來，那些痛楚不時發作，被埋藏在潛意識深處的符碼，不時被另一個覬覦臺灣的強大獨裁者以及其爪牙利用，提醒著臺灣人「對獨裁暴力無能為力」、「只能順從地當被統治者」的深沉陰影，於是創造了臺灣社會現在激化的分歧和對立。

大罷免如果能成功，絕對不是因為民進黨做得多好，而是有很多人克服內心深處的恐懼，面對各種困難，不計得失地站出來，為了自己認為正確的事情，為他人勇敢。（資料照）

7.這次大罷免如果能成功，絕對不是因為民進黨做得多好，而是有很多人的愛。

「我心有所愛，不忍讓世界傾敗」的那一種愛，讓一群又一群的人克服內心深處的恐懼，面對各種現實上的困難，不計得失地站出來，為了自己認為正確的事情，為他人勇敢。這正是多年的民主政治實施後，在自由的空氣中為臺灣培養出最重要的珍寶，這是連對岸的真獨裁政權都找不到的高貴情操。幻想民進黨可以單獨弄得出來這場撼動全臺灣選舉結構的活動，真是太高估民進黨，也低估這些公民團體的付出。

8.結論很簡單，是否支持罷免，跟你要不要反民進黨、監督執政黨的目標是沒有衝突的。臺灣需要反對黨，但臺灣人絕對值得比親共的國民黨、民眾黨好更多的在野黨。如果照現況這樣下去，只要有獨裁以強大暴力在背後支撐，召喚出心裡的威權幽靈，違憲、違法乃至於反智的玩法都能過關，人民也不敢反對，只會親手掐斷臺灣民主的生機，真正去「站獨裁」，這是你所願意看到的嗎？

當更多人挺身而出，成為彼此的後盾，為了今天跟明天到未來勇敢，已經帶來改變，撼動原本以為不可挑戰的高牆。而擁有一群勇敢人民的臺灣，才有機會獲得真正的「安全」。

（作者為執業律師）

本文經授權轉載自鍾慶禹臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法