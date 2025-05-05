民主之盾》反綠共、戰獨裁的海盜抗辯：論國民黨的426大遊行

民主和獨裁是互斥的概念，有民主就不會有獨裁，有獨裁就不會有民主（所謂的民主獨裁也是一個標準的矛盾修辭）。如果真的有獨裁的話，怎麼還可以上街抗議和遊行。

◎ 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

國民黨於4月26日發起以反綠共、戰獨裁為主軸的大遊行，指控司法已淪為執政黨的打壓工具，民進黨使用突襲、約談、收押等手段，對在野黨無情追殺，但是當司法涉及民進黨自己人時，司法卻毫無反應，雙標至極，徹底踐踏民主與法治。發起426大遊行的肇因是國民黨面對公民團體發起和民進黨協力的罷免藍委活動認為這是「惡罷」，主張以罷制罷。但在發起罷免提議和連署民進黨立委和議員的過程中出現了死亡連署、偽造連署和重複連署的違法行為，讓主其事的國民黨地方黨部主委、副主委或書記長等被法院裁定羈押。國民黨主席朱立倫於4月17日晚上率國民黨公職和支持群眾至台北地檢署前禁制區進行抗議，以及為了反制大罷免，發起426大遊行。

國民黨426遊行，高舉的主軸標語「反綠共、戰獨裁」充滿邏輯矛盾和詭辯謬誤。（資料照）

國民黨在426大遊行所高舉的主軸標語充滿邏輯矛盾和詭辯謬誤。第一、國民黨主張辦藍不辦綠。這是一個明顯的不法不能主張平等的明顯案例。當國民黨在罷免提議或連署的過程中，如有涉及不法，就不能主張平等。因為憲法是保障合法的平等，而不是保障非法的平等。否則，任何違反法律的行為都可以主張執法機關未對他人執行而變成合法的抗辯，等於徹底破棄了法律的禁制規定。如果別人違法已經由告發卻未被偵辦，可以逕向監察機關檢舉，而不能成為自己豁免法律的特權保護或無理抗辯。

請繼續往下閱讀...

第二、反綠共和戰獨裁的抗辯屬於矛盾修辭（oxymoron），兩個看似對立或矛盾的詞語放在一起，創造出混淆的概念。綠共是指民進黨與共產黨是同路人或是一家親，但實際上共產黨對於民進黨具有高度的敵意，甚至用貶抑性的動物字眼來形容台灣經由民主選舉所產生的賴清德總統。如果綠共一家親的話，就不會出現民進黨人士（蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、王定宇、沈伯洋等）被列入懲獨22條的台獨頑固分子清單。

如果綠共一家親，就不會出現民進黨人士被列入懲獨22條的台獨頑固分子清單。（圖擷取自國台辦官網）

國民黨藉由共產黨收買的間諜滲透到民進黨高層的案子來證成綠共一體的論點是把受害者和加害者通通看成是勾串共謀，嚴重悖離事實。

另外，戰獨裁更是標準的海盜抗辯。走私案件的被告被檢察官起訴之後，通常會抗辯，我不是走私香菸，我是在海上捕魚的時候，有海盜把我們的漁獲搶走，然後將走私的香菸給我們，說是要強迫交換，我沒有犯意，我是受害者，若無法證明我沒被搶，否則我就是無罪（林鈺雄教授所著刑事訴訟法課本之案例）。戰獨裁的主張與海盜抗辯如出一轍。

民主和獨裁是互斥的概念，有民主就不會有獨裁，有獨裁就不會有民主（所謂的民主獨裁也是一個標準的矛盾修辭）。如果真的有獨裁的話，怎麼還可以上街抗議和遊行。國民黨在罷免連署的過程中出現各種造假的情事，就如同漁船裡出現走私香菸，原則上應該向司法機關交代其來源和過程，而不是用被海盜搶奪等子虛烏有的抗辯來合理化政黨的非法行為。選擇將執政黨貼上獨裁體制的標籤或是以司法迫害來主張反對黨是受害者的論述與海盜抗辯的主張一樣荒謬可笑。很諷刺的是，國民黨的反綠共言論，也被中國官方禁用。所謂反獨裁，其實完全適合反中國的獨裁，而不是台灣的民主（感覺好像在指桑罵槐）。

基隆市政府民政處長張淵翔因非法使用戶政系統助藍營罷免民進黨基隆市議員遭法辦，4月30日請辭獲准。（資料照）

第三、選舉和罷免是憲法保障的公民權利，選舉和罷免的權力行使涉及國家法益和民主政治的公平性和正當性。提議或連署文件的合法性和正確性涉及民意代表的當選和汰除，不能夠認為只是簡單的偽造文書罪而已，因為其結果會影響罷免或是後來重新選舉的結果。甚至，最近新北市出現國民黨的幹部疑似偽造連署，但同時又兼任選舉委員會委員的球員兼裁判之現象或是基隆出現民政處長利用戶政機關的系統來協助罷免綠營議員的民團連署，等於是用國家機器來執行特定政黨所支持之罷免行動。

所謂的惡罷，絕對不是指公民團體一步一腳印所得來的連署罷免，而是指一切用非法手段來假造連署的罷免。罷免是憲法所明文保障的公民權利，不管是罷藍委或是罷綠委，都不能讓反對罷免該候選人的民眾可以用謾罵、挑釁或是暴力的方式來對待。罷免如同選舉一樣，都是台灣公民行使直接民主的最神聖活動。台灣民主的韌性也將會在除去真的偽造惡霸和保障真的合法善罷的過程中更佳的堅毅挺拔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法