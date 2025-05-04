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黑暗流浪者》剴剴案的啟示 為什麼必須關心政治？

510上凱道為剴剴討公道的遊行卻幾乎完全背道而馳，不僅主辦方身分不明，對問題的脈絡、究責的對象，全都沒有清楚的說明。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/05/04 11:30

◎ 黑暗流浪者

為什麼必須關心政治？因為很多你以為跟政治無關的事情，實際上都很政治，而且不關心政治，幾乎不可能真正解決問題，剴剴案就是很典型的例子。

北市男童剴剴被保母凌虐致死後3個月，家屬友人於臉書社團「爆料公社」揭露此事才曝光。（取自男童親友臉書）北市男童剴剴被保母凌虐致死後3個月，家屬友人於臉書社團「爆料公社」揭露此事才曝光。（取自男童親友臉書）

剴剴案是一件令人難過心碎的悲劇，原本不應過度政治化，然而這件事從一開始的處理就非常政治，而且事情演變至此，政治化的程度可說是有增無減。

醫院第一時間就通報 因選戰被冷凍3個月

剴剴在送萬芳醫院時，急診部就認定這是一起重大兒虐事件，在2023年12月24日第一時間就進行通報，檢調也在2024年1月就認定劉姓保母涉嫌重大，將其聲押。然而當時選戰處於最後關頭，為了不影響選情，北市府選擇壓消息，讓剴剴在冰櫃中放了三個月，直到殯葬業者看不下去發聲，事情才爆出來。

國民黨籍的台北市議員為了不讓這件事燒到蔣萬安，集體缺席使得會議流會。（資料照）國民黨籍的台北市議員為了不讓這件事燒到蔣萬安，集體缺席使得會議流會。（資料照）

輿論炸鍋後，面對台北市政府社會局出的大包，國民黨籍的台北市議員為了不讓這件事燒到蔣萬安，全力為他護航，在重要的檢討會議上集體缺席，使得會議流會，讓蔣萬安不用面對問題。

藍營議員護航蔣萬安 王育敏始終未道歉

而時任負責媒合惡保母的兒福聯盟董事的國民黨不分區立委王育敏，完全沒為此事道歉，只有在輿論壓力下辭去兒福聯盟董事，被大家認為是斷尾求生，捨棄董事來保住不分區立委。北市府直到昨天2025年4月30日，惡保母認罪後，才對惡保母劉姓姊妹開罰60萬元，距離萬芳醫院通報兒虐事件的時間點，已經過了整整一年四個月。

惡保母認罪後，北市府才開罰60萬元，距離萬芳醫院通報兒虐事件的時間點，已經過了整整一年四個月。（資料照）惡保母認罪後，北市府才開罰60萬元，距離萬芳醫院通報兒虐事件的時間點，已經過了整整一年四個月。（資料照）

過了1年4個月後 北市府終開罰惡保母

整個過程中，負責媒合劉姓惡保母的兒福聯盟，以及接獲通報卻未妥善處理的北市府社會局，均負有重大責任，北市府為了選舉而壓消息、國民黨籍市議員為了袒護蔣萬安所採取的作為、以及國民黨立委王育敏的斷尾求生，全都非常政治。在這種情況下，我們當然不可能將剴剴案當成一樁純粹的虐兒事件，完全排除政治因素。

網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，但陸續有網友質疑該活動不單純，除了發起呼籲的社群帳號中有許多中國人的照片，貼文還轉載來自中國的新聞報導。（圖擷自臉書、IG）網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，但陸續有網友質疑該活動不單純，除了發起呼籲的社群帳號中有許多中國人的照片，貼文還轉載來自中國的新聞報導。（圖擷自臉書、IG）

了解事情經過，分析問題成因，釐清責任歸屬，是解決問題的必要過程。510上凱道為剴剴討公道的遊行卻幾乎完全背道而馳，不僅主辦方身分不明，對問題的脈絡、究責的對象，全都沒有清楚的說明。如果不對兒福聯盟、北市府社會局、以蔣萬安為首的北市府高層、國民黨市議員、國民黨立委王育敏究責，卻一味的要求總統跟中央政府負責解決NGO及地方政府失職所造成的問題，我們怎麼可能期待問題能夠真正解決呢？

關心公共事務並不是泛政治化，它能讓人看清事情真相，直指問題核心，並且找到對的人、以對的方法來解決問題，也可以讓人有效避開很多地雷。反之，如果想解決公共問題，卻不願關心政治，那就有可能被慣於政治操作的政客蒙蔽眼睛，看不清問題成因，或進行錯誤歸因，甚至所託非人，把希望放在江河樹或黃國昌這種投機型政治撈仔身上，那麼議題就只會被拿來刷一波聲量後直接爛掉，解決不了任何問題。


（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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