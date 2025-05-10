◎ 楊聰榮

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會於4月16日發布的報告，揭露了中國AI新創公司DeepSeek的潛在威脅，為國際社會敲響了一記警鐘。

中國新創公司DeepSeek具資安風險，遭多國禁用。（路透檔案照）

這份名為「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」的報告指出，DeepSeek不僅將美國用戶資料暗中傳遞給中國共產黨（中共），更在回覆內容中刻意壓制台灣議題，凸顯其作為中共資訊控制工具的角色。這樣的行為不僅對美國國家安全構成嚴重威脅，也對全球資訊自由與主權帶來挑戰。

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報告中最引人注目的，是DeepSeek在處理台灣相關問題時的明顯偏頗。當用戶問及「賴清德是誰」或「台灣的政治現狀為何」時，DeepSeek一律迴避問題，回覆如「來聊數學吧」或「我目前還不確定該如何處理這類問題」。相較之下，美國AI模型如ChatGPT和Claude能夠提供更平衡且具批判性的觀點，顯示DeepSeek的回應受到嚴格的內容審查與操控。報告稱，其回覆內容逾85%壓制台灣議題，甚至在某些情況下直接重複中國官方說法，這清楚揭示了中共對資訊流的控制延伸到了AI技術領域。

這種行為不僅限制了用戶獲取客觀資訊的權利，也反映出DeepSeek作為一款低成本、號稱能與西方AI匹敵的技術產品，其背後可能隱藏著政治意圖。這樣的資訊操控不僅影響公眾對台灣問題的認知，更可能成為中共在全球範圍內塑造有利於自身立場的輿論工具。

DeepSeek將美國用戶資料傳遞給中共的行為，是報告中最令人擔憂的部分之一。（路透檔案照）

DeepSeek將美國用戶資料傳遞給中共的行為，是報告中最令人擔憂的部分之一。這不僅涉及隱私侵犯，更可能成為中共監視美國公民、竊取敏感資訊的管道。作為一款AI工具，DeepSeek若被用於規避美國出口管制限制，其影響將進一步擴大，可能削弱美國在科技競爭中的優勢。報告明確指出，DeepSeek的運作模式顯示中國正在利用AI技術作為地緣政治博弈的武器，這對美國乃至全球的國家安全構成實質威脅。

面對中國AI技術的快速擴張及其潛在風險，美國政府和國際社會必須採取行動。應加強對AI技術的監管，特別是針對涉及用戶資料跨境傳輸和內容審查的產品，建立更嚴格的標準和審查機制。其次提高公眾對資訊安全的意識，讓民眾了解AI工具背後可能的政治意圖，避免成為資訊操控的被動接受者。最後可以促進國際合作，共同應對中國在AI領域的擴張，形成統一的防範策略。

筆者為新東向產業聯盟的理事，鼓勵台灣合適的產業可以進軍美國，在此建議相關的企業最好不要陷入價格迷思，對資安的問題掉以輕心，其實免費的東西是代價昂貴的。既然美國國會的報告已經出來了，就盡量要避免使用有問題的AI語言模型。我們也呼籲有關的事業主管，應該要正式這個問題，及早為台灣的廠商找到替代方案。明白地說，台灣無論如何要有自己的主權AI，才能協助廠商避免資安的問題。

DeepSeek的案例揭示了技術發展與政治意圖交織的複雜現實。雖然其低成本和高性能看似吸引，但在國家安全與資訊自由的考量下，這種技術的擴散無疑是一把雙刃劍。美國聯邦眾議院的報告不僅是對DeepSeek的警示，也是對全球科技治理的呼籲。只有透過警惕與合作，才能確保AI技術成為促進人類福祉的工具，而非威脅自由與安全的隱患。



（作者為新東向產業聯盟理事/中台灣教授協會理事長／台灣師範大學）

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