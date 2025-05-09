自由開講》普廷的真實野心

◎ 衛重華

俄國總統普廷近期無視世界期盼停戰，持續攻擊烏克蘭平民區，從過往普廷的談話來看，普廷的真實野心，從來不是單純地與烏克蘭達成和平。他所追求的，是在地緣政治棋盤上，將烏克蘭徹底打造成一個「無用的盾牌」。即使想依附歐盟，也無力威脅俄羅斯的權勢核心。

俄國總統普廷近期無視世界期盼停戰，持續攻擊烏克蘭平民區。（歐新社檔案照）

然而，更深一層的恐懼在於，普廷無法容忍烏克蘭成為一把靈巧鋒利、可能隨時刺向自己心臟的小匕首。這種防禦與侵略交錯的思維，使俄羅斯對烏克蘭的壓制行動，既殘酷又永無止境。

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俄國總統普廷近期無視世界期盼停戰，持續攻擊烏克蘭平民區。（歐新社檔案照）

就在世界各國弔唁前教宗，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基短暫會晤後，川普似乎才恍然大悟，突顯出西方世界部分領導人對普廷本質的誤判。川普原以為可以用談判、協議、個人魅力，迅速結束戰爭，卻忽略了普廷根本無意讓步。他需要一個持續受創、無力自立的烏克蘭，以確保俄羅斯的安全緩衝帶始終存在，同時防止烏克蘭成為西方力量滲透的橋頭堡。

普廷的野心不只是守成，更在於逆轉冷戰後俄羅斯被削弱的頹勢。他不允許在自己周邊出現一個民主自由、經濟繁榮且親西方的烏克蘭，因為這不僅是威脅，也是對他集權統治模式的直接挑戰。因此，無論外界如何尋求停戰、妥協，普丁都會以延宕戰局、消耗烏克蘭的方式，繼續操弄局勢。

從川普的反應可看出，儘管外界對普廷或多或少仍存有「理性談判者」的期待，但現實是，這場戰爭的結束，不會靠善意、也不會靠外交辭令。只要烏克蘭還有成為匕首的潛力，普廷便不會停止打擊；而只要俄羅斯的擴張野心未滅，烏克蘭就必須為自己的存續而戰。

同樣的台灣也必須認清，和平從來不是靠敵人的憐憫，而是靠抵抗換來的。

（作者為軍人）

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