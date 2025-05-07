黑熊學院》各國都需要重視的事：中國正在變相佔領世界

他們以銀彈開路，用各種名目搜刮他國土地，是歷史上最激烈、最廣泛的帝國主義行動。 ​這一切不僅是「購地」這麼單純，其中涉及自然資源掌控，如礦產、農林牧地、漁場甚至水資源。

◎ 黑熊學院



「大富翁」遊戲當初被設計出來，想要揭露的是——「不管你怎麼玩，終局是人人破產」。



中國覬覦各國土地比過去觀察到的情形日益嚴重，儼然真實版大富翁。



真實版大富翁 中國正在變相佔領世界。（取自貼文）

他們以銀彈開路，用各種名目搜刮他國土地，是歷史上最激烈、最廣泛的帝國主義行動。



這一切不僅是「購地」這麼單純，其中涉及自然資源掌控，如礦產、農林牧地、漁場甚至水資源。



★ 中國正鎖定戰略要地進行置產



2001年中國加入WTO後，經濟實力與國力大幅增長，那之後中國就熱衷在人跡罕至但具有戰略價值的地方進行土地投資：



【案例一】意圖購入「最後一塊土地」：



去年中國試圖購買挪威所屬，位於北極戰略要地的斯瓦巴群島，這是當地最後一塊私有土地。



北極圈內的斯瓦巴群島最後1塊私人土地。中國去年試圖購買。（法新社檔案照）

該區域大部分的土地均屬國有地，「索雷法格峽灣」這塊私有土地面積約60平方公里，由群山、平原和冰川組成，地處偏遠，一般人根本不會想買。



然而，由於氣候暖化，北極圈內北冰洋航線是極具戰略潛力的區域。



中國一直對極圈國家的土地、島嶼表達高度興趣，積極介入北極圈的戰略部署，搶佔有利位置。



這迫使挪威政府出面干預，以國家安全為由擋下潛在的滲透行動。



【案例二】欲在古蹟倫敦塔建立「最大規模」中國使館



在名勝古蹟與關鍵地區，中國更是演都不演。



中國政府買下英國皇家鑄幣廠舊址（見圖）及其周邊超過2萬平方公尺土地，想蓋超級大使館。（彭博檔案照）

近期最大的爭議是中國政府取得「倫敦塔」周邊超過6,000坪的大片土地，中國人打算建造規模龐大的超級使館，造成英國民眾與議員集結抗議。



這樣的挑釁態度很明顯：「我要在你英國最知名的景點旁邊建設中國大使館。」此舉遭疑中國或許意圖在該地進行情報搜集工作。



【案例三】日本67處知名溫泉勝地被中資掌控



中國人無法購買中國土地，因為土地全是國家的。政府賣給你的只是「使用權」，平均只能擁有70年。



不能買中國土地，就跑去買別人家的地。



中國在日本搜刮的土地，類型包括森林、農田、太陽能光電用地、觀光景點等。



引起注意的是：他們收購了大量知名溫泉景點。



根據日本經濟新聞的報導，至少有67處知名溫泉勝地大量土地被中資所掌控，知名地點如：北海道二世谷與富良野、長野縣的白馬、栃木與群馬交界的日光與那須、神奈川的箱根、靜岡的熱海與伊豆等地。



即使日本逐漸開始警戒，但其實日本政府無法禁止外國人搜刮土地。因為以法律禁止日人出售土地給外國人，有可能侵害日本國憲法對人民財產權的保障。



2022年日本政府想出的解決方法是：指定為「注視區域」，將自衛隊基地、海上保安廳設施、核電廠等特殊設施，周邊約 1 公里範圍指定為「注視區域」。



根據該法，日本政府可以調查「注視區域」中地主和屋主的國籍及其實際使用狀況，若出售與購買超過一定面積的土地或建物時，就需要事前申報。



【案例四】美國13萬英畝土地被退役解放軍買走



美國是中國的主要糧食進口國，中國表現出對美國農牧用地的濃厚興趣。



解放軍退役將軍孫廣信遂以商人身份，在德州瓦沃迪縣購買了超過13萬英畝的土地。



這塊地臨近洛弗林空軍基地旁，是美國最大的空軍飛行員訓練中心。



美國德州議會參議員科爾克霍斯特提出草案，禁止中國公民購買房地產，德州州長艾波特（見圖）表示，如果州議會通過這項法案，他將會簽署成為法律。（法新社）

這逼得德州參議院在2023年提出一項法案：「禁止外國公民、政府機構及利益實體購買德州之不動產」。



這類州層級的禁止法案日益增加，限制範圍也不斷擴大：截至2024年12月中旬，美國已有40個州通過了215個議案，其中164個議案，明確禁止或者限制中國人購買或擁有某種形式的地產。



佛羅里達州的作法更為剽悍——直接禁止中國籍公民進入大學或實驗室，許多助理跟研究員因此遭到解僱。



★ 你的土地在國家需要時可充公



美日成為中國的「蝗蟲式購地」的最大受害者。



也許有些人會質疑：「我有錢想買土地，為什麼不行？」



再次強調：中國《國防動員法》相關規範下（第55條），緊急狀況時可將民間人員及設施予以徵用，「包括海外資產」。



中國《國家情報法》第7條也規定，中國公民及法人有義務協助政府進行情報活動。



你的土地不是你的土地。必要時，#中共隨時可將人民的土地變成戰時戰略要地。



★ 台灣難防中國鑽漏洞



台灣雖然有《兩岸人民條例關係法》，也確實有相關法律予以限制，但關鍵問題是「中國人會洗身份」。



中國人可以利用雙重國籍的漏洞取得他國身份，只要該國與台灣擁有互惠原則，就可以進行土地買賣。



中國在世界各國侵城掠地的行為，檯面上所看見的僅是冰山一角。



各國若沒有相關法律即時因應，這樣的購地行為，事實上就是現代版的木馬屠城或真人版大富翁。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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