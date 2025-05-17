晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》從基隆濫用戶政個資 看內賊橫行「假民主 真威權」

國民黨表面接受了民主選舉，但內在仍然習慣靠操弄制度、運用掌控系統資源來維護自身利益，和過去一貫的獨裁本質並無二致，只是包裝得比較現代化而已。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/05/17 21:00

◎ 李忠憲

基隆死亡連署案揭露國民黨獨裁本質，數位身分證危機浮上檯面

日前的新聞：基隆市民政處長張淵翔遭聲押 疑查戶政系統個資助罷免

從這次基隆事件可以看出，國民黨地方系統仍然延續過去的體制思維：


基隆市民政處長張淵翔40萬元交保。基隆地檢署不服提抗告。事後張淵翔請辭獲准。（資料照）基隆市民政處長張淵翔40萬元交保。基隆地檢署不服提抗告。事後張淵翔請辭獲准。（資料照）

• 濫用公權力：民政處長張淵翔，作為公務員，依法應該保持「行政中立」。結果卻被檢調懷疑直接動用戶政系統查個資，幫助國民黨罷免行動，這種行為本質上就是利用國家掌控的資源打擊政治對手。

• 系統性滲透與串聯：不只是單一個人，這次涉及的是整個基層網絡：從市府民政處、地方國民黨黨部，到多名罷免領銜人，都疑似串連運作。這種集體運作、濫用國家機器的模式，正是國民黨過去威權時代的老套路（例如動員戶政、警察、里長系統進行選舉操作、監控異議分子）。

• 對制度精神的藐視：罷免本來是民主制度下的人民權利，但這些人卻用造假死亡連署、不當查詢個資的手段操弄，這不是民主的深化，而是民主制度被威權思維綁架。

因此，這次事件可以說是國民黨「假民主、真威權」作風的現代翻版。

罷綠涉幽靈連署，檢調搜索國民黨新北、基隆黨部。圖為新北檢帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容（圖左）等4人，朝偽造文書罪方向偵辦。 （資料照）罷綠涉幽靈連署，檢調搜索國民黨新北、基隆黨部。圖為新北檢帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容（圖左）等4人，朝偽造文書罪方向偵辦。 （資料照）

國民黨表面接受了民主選舉，但內在仍然習慣靠操弄制度、運用掌控系統資源來維護自身利益，和過去一貫的獨裁本質並無二致，只是包裝得比較現代化而已。

這件事也正好呼應林宗男和我對於推行數位身分證的擔憂：

• 戶政資料系統本來就包含極大量個資，照理說應該受到嚴格保護。但即使在現行紙本身分證與傳統戶政系統的狀態下，仍然有人可以非法查閱、挪用。

• 現在只是傳統戶政系統，就已經被內賊（民政處長）隨意濫用。如果未來數位身分證全面上線、資料高度集中、互聯互通的話，內賊操控的風險只會更大、更難發現。

• 尤其國民黨這種系統文化，很容易形成系統性竊用個資的集體行為。一旦爆發，民眾幾乎無法自保。

我們之前提出的擔憂完全有根據：

資料越集中、系統越高度數位化，掌握系統的人如果不可信（內賊太多），風險就不是下降，而是指數級上升。
而基隆這次罷免案內賊亂用戶政系統，就是活生生的範例。

國民黨政權的獨裁本質，從過去操控國家機器，到今天基層官員非法動用戶政系統，一脈相承；而這正驗證了「內賊太多」情況下，推行數位身分證只會讓人民更無隱私、更難自保的重大危機。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書