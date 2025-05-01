矢板明夫觀點》311台灣捐款 高市早苗力爭才未納歸中國

◎ 矢板明夫

4月27日晚上在圓山飯店，舉辦了歡迎高市早苗眾議院議員率團訪問台灣的晚會。冠蓋雲集，非常熱鬧。高市議員在致詞中，回顧了很多和安倍晉三前首相互動的故事。

4月27日晚上在圓山飯店，舉辦了歡迎高市早苗眾議院議員率團訪問台灣的晚會。（取自貼文）

與安倍一起抗議 執政黨才將台灣獨列捐款方

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比如說，2011年日本發生311地震時，自民黨是在野黨。台灣向日本捐贈了很多的物資和款項，但是在做統計時，被當時執政的民主黨歸納在了「來自中國的捐贈」之中。高市議員說，那是她從政以後最氣憤的瞬間，他和安倍前首相一起向民主黨政府抗議，並一起拍攝了一支「感謝台灣」的影片。在他們的努力之下，當時的日本政府終於修改了計算方式，把台灣列為了單獨的捐款方。

另外，高市議員還說，當中國拒絕購買台灣產鳳梨的時候，安倍前首相發動所有的自民黨籍國會議員，購買台灣鳳梨支持台灣。高市議員說當時到處尋找哪裡有賣台灣鳳梨的場景，至今仍記憶猶新。

新冠疫情期間 日捐台疫苗 我贈日人工呼吸機

高市議員還強調，新冠疫情爆發的時候，她正擔任總務大臣，很多媒體都在強調日本捐給台灣疫苗的事情。其實，台灣當時也捐給了日本很多人工呼吸機，那正是日本缺乏的。台灣的人工呼吸機也拯救了很多日本人的生命，她也要向台灣說一聲謝謝。

高市議員回顧了很多和安倍晉三前首相互動的故事。（取自貼文）

高市早苗議員明天（0428）將會和賴清德總統、蔡英文前總統見面。下午還將出席我們印太戰略智庫主辦的2025國際政經論壇。希望她這次訪台能夠收穫滿滿、促進台日友誼，也為她回國後更上一層樓有所幫助。

4月27日晚上在圓山飯店，舉辦了歡迎高市早苗眾議院議員率團訪問台灣的晚會。（取自貼文）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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