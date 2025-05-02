名家分享~黃貞祥》綠共？縮了？那誰才是對岸的人？

國民黨的「綠共」口號才剛喊到最高峰，旺報社論突然倒打一耙，大罵「邏輯混亂、毫無說服力」。結果藍營從上到下瞬間轉音，一夜之間噤聲，不敢再碰這三個字。這不是心虛，什麼才是心虛？這不是漏氣，是整個氣球爆了，還一地碎膠。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

一聽對岸代表批你邏輯混亂，馬上語塞、噤聲，連「綠共」這三字都不敢再喊了。說好的戰狼呢？說好的反極權呢？怎麼才聽見北京咳兩聲，就全體縮頭、神隱、裝死？這才叫此地無銀三百兩，這才叫自曝其短。

說穿了，喊「綠共」喊得最兇的，不過是一場語言作秀、一場認知戰的表演賽。圖為藍營主辦的426上凱道遊行。（資料照）

說穿了，喊「綠共」喊得最兇的，不過是一場語言作秀、一場認知戰的表演賽。平時滿口「反共抗中」，骨子裡卻怕得要命，對著中共點頭哈腰，連中共的臉色都成了他們的言論指南。他們拿「共」字當髒話用，但一旦北京表示不悅，立刻自我噤聲，如臨大敵，氣焰全消。

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這還用猜嗎？誰才是「對岸的人」，不是昭然若揭嗎？這不是簡單的「縮」，這是政治骨頭軟、道德韌性斷的活教材。從嘴巴喊打喊殺，到耳邊風聲過、馬上改口，這種人說自己愛台灣，恐怕連自己都不信。

這場戲的巔峰時刻，莫過於4月底。國民黨的「綠共」口號才剛喊到最高峰，旺報社論突然倒打一耙，大罵「邏輯混亂、毫無說服力」。結果藍營從上到下瞬間轉音，一夜之間噤聲，不敢再碰這三個字。這不是心虛，什麼才是心虛？這不是漏氣，是整個氣球爆了，還一地碎膠。

原來喊「綠共」也要先經過北京點頭，否則就會「自傷羽翼」，就會「誤導視聽」。原來你們不是反共，是怕共；不是戰狼，是哈巴狗；不是堅持理念，而是隨風倒旗。看在選民眼裡，豈止寒心，簡直是失格。

這種反應，讓人想起一句古話：「狐假虎威」。你以為你在打敵人，結果你只是借用北京的虎皮，披上來擋對手，卻忘了老虎一不爽，你連皮都不能碰。所謂「借刀殺人」，現在變成「借刀自傷」，連自己也分不清自己站哪邊了。

更令人不安的是，這種情況不是偶發，而是制度性崩壞的結果。只要北京臉一沉，話題馬上變調，語言馬上刪修，政治人物頓時語塞如啞。這不再是政治操作的手段，而是思想投誠的表徵。當語言的主人變成中南海，那還有什麼言論自由可言？這不再只是立場問題，而是主權認同的裂縫，是整體民主共識的崩解警訊。

「綠共」這三個字，是國民黨試圖製造的新仇恨符號，把民進黨塑造成「打著民主旗號、幹著專制勾當」的邪惡政權。這種說法，看似聳動，實則荒唐。與其說是對手批評，毋寧說是語言暴力的投射。只要講不贏，就罵你是共產。

民進黨政績可以批、政策可以罵，但要貼上「共產化」的標籤，請問哪一條對得上？台灣還能選舉、還能示威、還能言論自由，媒體每天上演「炮打執政黨」，這叫共產？這叫極權？那真正活在極權體制下的人情何以堪？

真正的共產極權，是你微博發個「六四」就被封號，是你敢質疑國家就被失蹤，是你寫篇文章就可能換來牢飯。這些人天天享受台灣的自由，卻拿著自由的麥克風對外亂吼，說自己沒自由，這不是吃飯砸碗，是狼心狗肺。

國民黨副主席連勝文（左）在杭州與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

更諷刺的是，一邊罵民進黨「共產化」，一邊卻又夢想兩岸一家親，赴中朝聖、歌舞升平，連中共的經濟論壇都爭相報到。這種邏輯，連小學生都能看出矛盾百出。北京是什麼態度？清楚得很：你講話再硬、嘴臉再兇，只要不聽話、敢批共產，那就是敵人。你喊「綠共」喊得越用力，越讓北京覺得你不穩定、不可靠。

而當你把對岸視為兄弟，把自己的對手說成共產，這邏輯一轉，就是自打嘴巴。北京當然不會爽。你這不是在說「我們中國就是共產極權、綠的是我們的同類」？這簡直是給中共下馬威，拿他們的老祖宗來當負面教材。你說中共會高興？你說他們不會下令收聲？結果你在島內喊「綠共」喊到口沫橫飛，在對岸卻一句不敢講，這還不夠諷刺？

這才是整場鬧劇的吊詭。喊著「綠共」的，不是在反共，而是在侮辱共產。結果最後，最怕的，竟是共產自己。真是荒謬絕倫，咎由自取。

中國時報的社論突然轉彎，批評國民黨口號「邏輯錯亂」，不只是媒體自打臉，更是訊號燈亮起：北京不高興了，牌不能亂打，戲不能亂演。一旦「綠共」的牌打過頭，連老大哥的臉都刮破，後果不是丟臉而已，是你整盤棋都要散。

這樣的操作，不是政治精明，而是政治幼稚。想轉移焦點，卻失去焦點；想撕裂對手，卻撕裂自己。一不小心，就把北京惹毛，把自己搞臭。對內無法收攏基層，對外又讓中共誤判立場，兩面不是人，兩邊都失信。

這不叫鬥爭，這叫自焚。當政治語言成為假旗幟，不但無法凝聚力量，反而加速自我瓦解。自欺欺人的口號最終只能喚來一地雞毛。你可以欺騙部分選民一時，但你無法永遠遮掩真相。尤其現在資訊如此透明，想靠話術過關，簡直是緣木求魚。

這種「開口見傷口」的政治策略，只會讓人民對政治失望，讓民主制度蒙羞。口號不等於信仰，語言不等於立場。當政治人物連話都不敢講清楚，那還有什麼底線可守？什麼價值可守？一個無法自我說服的政黨，如何說服人民相信它有能力守住台灣的未來？

更關鍵的是，這種語言戰術不只是戰術失敗，更是戰略失格。國民黨長年在意識形態上搖擺不定，遇事便靠口號，遇壓即轉向，已經從保守轉為保身。從馬英九時期的「不統、不獨、不武」，到現在的「不喊、不談、不碰紅線」，只差沒說「不負責」。

群眾是有記憶的，歷史是有筆帳的。嘴臉反覆、立場搖擺的政黨，不僅失去支持者信任，更會讓敵我界線模糊。今天說自己反共，明天卻因中共一聲咳嗽而集體熄火，請問你是靠什麼區別於共產？靠什麼對人民交代你是「台灣派」？

這就像房屋地基早已掏空，只剩外牆一層油漆。風吹就倒，雨打就垮。語言一旦失去誠信，政黨就失去根。就像民意不會永遠停在原地，一旦選民發現你所說的話不過是空中樓閣，等待你的不會是掌聲，而是歷史的唾棄。時間會證明一切，語言會揭露本質。

君子慎言，小人亂語自斃。一句話能壯膽，也能敗將。一個政黨若只會靠標語過日子，不懂政策、不懂戰略，最後就是靠謠言帶風向、靠對岸眼神過日子。

我們看到的，是一個政黨被口號綁架，甚至被北京制約。嘴上喊自由，心裡想統一；表面反共，行動親共。這種雙面嘴臉，早就被人民看破手腳。沒有一以貫之的信念，就無法在風雨中站穩腳步。政黨若要有未來，就必須面對真實，不是迎合權力。

朱立倫與其把「綠共」掛嘴邊，不如問自己一個問題：你真正的敵人，是民進黨？還是你害怕得不敢惹的北京？（資料照）

朱立倫與其把「綠共」掛嘴邊，不如問自己一個問題：你真正的敵人，是民進黨？還是你害怕得不敢惹的北京？

如果一個政黨的信念可以被別人一句話推倒，那這個信念從一開始就不堪一擊。政治不是演戲，標語不是護身符。真正的戰場在人民心中，不是在微博熱搜。真正的戰場是價值與行動的交會點，而不是口號與綽號的交換所。政黨要贏得人民，不靠喊話，而靠信任。

台灣不是沒有政治分歧，但我們不該讓語言變成武器，更不該讓它成為侮辱民主的藉口。一個政治人物若真的在乎台灣前途，應該從誠實面對現實做起，而不是靠謠言催票、靠口號維繫。

喊「綠共」的人，如果真怕共產，請先譴責中國封鎖台灣海空域、打壓國際參與。如果不敢，那你根本不是反共，而是反民進黨假扮反共。這不是立場，而是偽裝。

我們應該重新認識語言的力量。它不只是說服的工具，更是民主的護城河。當我們開始容忍虛假語言滲透進公共討論，那麼距離崩壞也就不遠了。語言若被污染，認知就會錯亂，最後導致判斷失靈，社會失能。

讓語言回到事實，讓政治回歸初心。別再讓口號遮蔽我們的視線，別再讓恐懼扭曲我們的價值。因為一個連語言都守不住的政黨，最後什麼也守不住。讓台灣的民主不再被謊言踐踏，讓政治人物記得，人民不是口號的接收器，而是真相的守門人。

這一局，其實早就預言過。口號治不了政治，標籤無法遮掩歷史。真正能打動人心的，是誠實、是格局、是態度。

現在我們不只該問：「誰還在喊綠共？」

更要問：「誰，才是對岸的人？」

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

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