晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~黃貞祥》綠共？縮了？那誰才是對岸的人？

國民黨的「綠共」口號才剛喊到最高峰，旺報社論突然倒打一耙，大罵「邏輯混亂、毫無說服力」。結果藍營從上到下瞬間轉音，一夜之間噤聲，不敢再碰這三個字。這不是心虛，什麼才是心虛？這不是漏氣，是整個氣球爆了，還一地碎膠。
名家分享

名家分享

2025/05/02 19:00

◎ Gene Ng（黃貞祥）

一聽對岸代表批你邏輯混亂，馬上語塞、噤聲，連「綠共」這三字都不敢再喊了。說好的戰狼呢？說好的反極權呢？怎麼才聽見北京咳兩聲，就全體縮頭、神隱、裝死？這才叫此地無銀三百兩，這才叫自曝其短。

說穿了，喊「綠共」喊得最兇的，不過是一場語言作秀、一場認知戰的表演賽。圖為藍營主辦的426上凱道遊行。（資料照）說穿了，喊「綠共」喊得最兇的，不過是一場語言作秀、一場認知戰的表演賽。圖為藍營主辦的426上凱道遊行。（資料照）

說穿了，喊「綠共」喊得最兇的，不過是一場語言作秀、一場認知戰的表演賽。平時滿口「反共抗中」，骨子裡卻怕得要命，對著中共點頭哈腰，連中共的臉色都成了他們的言論指南。他們拿「共」字當髒話用，但一旦北京表示不悅，立刻自我噤聲，如臨大敵，氣焰全消。

這還用猜嗎？誰才是「對岸的人」，不是昭然若揭嗎？這不是簡單的「縮」，這是政治骨頭軟、道德韌性斷的活教材。從嘴巴喊打喊殺，到耳邊風聲過、馬上改口，這種人說自己愛台灣，恐怕連自己都不信。

這場戲的巔峰時刻，莫過於4月底。國民黨的「綠共」口號才剛喊到最高峰，旺報社論突然倒打一耙，大罵「邏輯混亂、毫無說服力」。結果藍營從上到下瞬間轉音，一夜之間噤聲，不敢再碰這三個字。這不是心虛，什麼才是心虛？這不是漏氣，是整個氣球爆了，還一地碎膠。

原來喊「綠共」也要先經過北京點頭，否則就會「自傷羽翼」，就會「誤導視聽」。原來你們不是反共，是怕共；不是戰狼，是哈巴狗；不是堅持理念，而是隨風倒旗。看在選民眼裡，豈止寒心，簡直是失格。

這種反應，讓人想起一句古話：「狐假虎威」。你以為你在打敵人，結果你只是借用北京的虎皮，披上來擋對手，卻忘了老虎一不爽，你連皮都不能碰。所謂「借刀殺人」，現在變成「借刀自傷」，連自己也分不清自己站哪邊了。

更令人不安的是，這種情況不是偶發，而是制度性崩壞的結果。只要北京臉一沉，話題馬上變調，語言馬上刪修，政治人物頓時語塞如啞。這不再是政治操作的手段，而是思想投誠的表徵。當語言的主人變成中南海，那還有什麼言論自由可言？這不再只是立場問題，而是主權認同的裂縫，是整體民主共識的崩解警訊。

「綠共」這三個字，是國民黨試圖製造的新仇恨符號，把民進黨塑造成「打著民主旗號、幹著專制勾當」的邪惡政權。這種說法，看似聳動，實則荒唐。與其說是對手批評，毋寧說是語言暴力的投射。只要講不贏，就罵你是共產。

民進黨政績可以批、政策可以罵，但要貼上「共產化」的標籤，請問哪一條對得上？台灣還能選舉、還能示威、還能言論自由，媒體每天上演「炮打執政黨」，這叫共產？這叫極權？那真正活在極權體制下的人情何以堪？

真正的共產極權，是你微博發個「六四」就被封號，是你敢質疑國家就被失蹤，是你寫篇文章就可能換來牢飯。這些人天天享受台灣的自由，卻拿著自由的麥克風對外亂吼，說自己沒自由，這不是吃飯砸碗，是狼心狗肺

國民黨副主席連勝文（左）在杭州與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）國民黨副主席連勝文（左）在杭州與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

更諷刺的是，一邊罵民進黨「共產化」，一邊卻又夢想兩岸一家親，赴中朝聖、歌舞升平，連中共的經濟論壇都爭相報到。這種邏輯，連小學生都能看出矛盾百出。北京是什麼態度？清楚得很：你講話再硬、嘴臉再兇，只要不聽話、敢批共產，那就是敵人。你喊「綠共」喊得越用力，越讓北京覺得你不穩定、不可靠。

而當你把對岸視為兄弟，把自己的對手說成共產，這邏輯一轉，就是自打嘴巴。北京當然不會爽。你這不是在說「我們中國就是共產極權、綠的是我們的同類」？這簡直是給中共下馬威，拿他們的老祖宗來當負面教材。你說中共會高興？你說他們不會下令收聲？結果你在島內喊「綠共」喊到口沫橫飛，在對岸卻一句不敢講，這還不夠諷刺？

這才是整場鬧劇的吊詭。喊著「綠共」的，不是在反共，而是在侮辱共產。結果最後，最怕的，竟是共產自己。真是荒謬絕倫，咎由自取。

中國時報的社論突然轉彎，批評國民黨口號「邏輯錯亂」，不只是媒體自打臉，更是訊號燈亮起：北京不高興了，牌不能亂打，戲不能亂演。一旦「綠共」的牌打過頭，連老大哥的臉都刮破，後果不是丟臉而已，是你整盤棋都要散。

這樣的操作，不是政治精明，而是政治幼稚。想轉移焦點，卻失去焦點；想撕裂對手，卻撕裂自己。一不小心，就把北京惹毛，把自己搞臭。對內無法收攏基層，對外又讓中共誤判立場，兩面不是人，兩邊都失信。

這不叫鬥爭，這叫自焚。當政治語言成為假旗幟，不但無法凝聚力量，反而加速自我瓦解。自欺欺人的口號最終只能喚來一地雞毛。你可以欺騙部分選民一時，但你無法永遠遮掩真相。尤其現在資訊如此透明，想靠話術過關，簡直是緣木求魚。

這種「開口見傷口」的政治策略，只會讓人民對政治失望，讓民主制度蒙羞。口號不等於信仰，語言不等於立場。當政治人物連話都不敢講清楚，那還有什麼底線可守？什麼價值可守？一個無法自我說服的政黨，如何說服人民相信它有能力守住台灣的未來？

更關鍵的是，這種語言戰術不只是戰術失敗，更是戰略失格。國民黨長年在意識形態上搖擺不定，遇事便靠口號，遇壓即轉向，已經從保守轉為保身。從馬英九時期的「不統、不獨、不武」，到現在的「不喊、不談、不碰紅線」，只差沒說「不負責」。

群眾是有記憶的，歷史是有筆帳的。嘴臉反覆、立場搖擺的政黨，不僅失去支持者信任，更會讓敵我界線模糊。今天說自己反共，明天卻因中共一聲咳嗽而集體熄火，請問你是靠什麼區別於共產？靠什麼對人民交代你是「台灣派」？

這就像房屋地基早已掏空，只剩外牆一層油漆。風吹就倒，雨打就垮。語言一旦失去誠信，政黨就失去根。就像民意不會永遠停在原地，一旦選民發現你所說的話不過是空中樓閣，等待你的不會是掌聲，而是歷史的唾棄。時間會證明一切，語言會揭露本質。

君子慎言，小人亂語自斃。一句話能壯膽，也能敗將。一個政黨若只會靠標語過日子，不懂政策、不懂戰略，最後就是靠謠言帶風向、靠對岸眼神過日子。
我們看到的，是一個政黨被口號綁架，甚至被北京制約。嘴上喊自由，心裡想統一；表面反共，行動親共。這種雙面嘴臉，早就被人民看破手腳。沒有一以貫之的信念，就無法在風雨中站穩腳步。政黨若要有未來，就必須面對真實，不是迎合權力。

朱立倫與其把「綠共」掛嘴邊，不如問自己一個問題：你真正的敵人，是民進黨？還是你害怕得不敢惹的北京？（資料照）朱立倫與其把「綠共」掛嘴邊，不如問自己一個問題：你真正的敵人，是民進黨？還是你害怕得不敢惹的北京？（資料照）

朱立倫與其把「綠共」掛嘴邊，不如問自己一個問題：你真正的敵人，是民進黨？還是你害怕得不敢惹的北京？
如果一個政黨的信念可以被別人一句話推倒，那這個信念從一開始就不堪一擊。政治不是演戲，標語不是護身符。真正的戰場在人民心中，不是在微博熱搜。真正的戰場是價值與行動的交會點，而不是口號與綽號的交換所。政黨要贏得人民，不靠喊話，而靠信任。

台灣不是沒有政治分歧，但我們不該讓語言變成武器，更不該讓它成為侮辱民主的藉口。一個政治人物若真的在乎台灣前途，應該從誠實面對現實做起，而不是靠謠言催票、靠口號維繫。

喊「綠共」的人，如果真怕共產，請先譴責中國封鎖台灣海空域、打壓國際參與。如果不敢，那你根本不是反共，而是反民進黨假扮反共。這不是立場，而是偽裝。

我們應該重新認識語言的力量。它不只是說服的工具，更是民主的護城河。當我們開始容忍虛假語言滲透進公共討論，那麼距離崩壞也就不遠了。語言若被污染，認知就會錯亂，最後導致判斷失靈，社會失能。

讓語言回到事實，讓政治回歸初心。別再讓口號遮蔽我們的視線，別再讓恐懼扭曲我們的價值。因為一個連語言都守不住的政黨，最後什麼也守不住。讓台灣的民主不再被謊言踐踏，讓政治人物記得，人民不是口號的接收器，而是真相的守門人。

這一局，其實早就預言過。口號治不了政治，標籤無法遮掩歷史。真正能打動人心的，是誠實、是格局、是態度。

現在我們不只該問：「誰還在喊綠共？」

更要問：「誰，才是對岸的人？」

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書