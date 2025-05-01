Emmy時間 》不可能的罷免選區／志工忍辱不怕累 堅持到最後一刻

你們以為自己是志工，但你們是台灣新的力量。無論罷免成功與否，你們都為台灣蓄積了新生的能量。

◎ 胡采蘋

其實我的背很痛，但還是想寫一些話，儘量簡短。

這次我有好多朋友，都加入了大罷免的志工，其實我有點傻眼，因為幾乎都是不可能的選區。

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有些幾乎是不可能的選區，志工仍全力以赴。圖為新店罷免羅明才團隊在街頭設點風雨無阻，提供民眾連署。（資料照）

我在新店的朋友，天天站在馬路上拜託人家簽名，他的臉書上寫滿了今天遇到多少妙事，偶爾也會有人指著鼻子罵他們。我看到了覺得很生氣，但是我的朋友把這當作人生新的體驗，甘之如飴。

我在南投的朋友，已經到最後的階段了，她還在請我幫忙聯絡街頭宣講的人選，明明南投就那麼難，但是她一直不放棄，她跟我說，只差最後的一點點。

我幫貓女兒蓉蓉的生母找到了寄養的家庭，是竹北的科技業員工，結果她也在罷免林思銘的行列，她問我，你有認識什麼竹北的人嗎，快介紹給我，我們只差一點點了。

我在永和的朋友跟我說，他已經忘記休假是什麼，他每天下班就衝往志工站，假日無休，一張一張、一天一天，作夢都在收連署書。

他說他真的好討厭下雨，因為下雨的時候路上沒有人，連署幾乎就會停擺。這些日子以來，他們只要看到陽光就非常開心，因為有陽光的時候，就有連署書。

如果不是這些人，明明住在不可能的選區，卻硬要投入全部的時間，他們真的是一個簽名、一個簽名在收。如果沒有他們，就不可能有今天的大罷免。

基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職權，打開戶政系統協助偽造連署書（認罪交保後來餅請辭獲准）。（資料照）

昨天（0429）我看到基隆市民政局長涉嫌利用職權，打開戶政系統協助偽造連署書（今天認罪交保了），我真的非常驚訝，其實你們真的不知道這個世界有一種方式，叫做我們一張一張在街頭收連署書，一張一張的收，每天每天的收，其實你們真的不知道這個世界上有一種方法，叫做精誠所至，金石為開。

我知道這些朋友裡面，很可能有人付出了全部的時間，但還是要面臨失敗的結果，他們離安全門檻還有最後一點距離。

但是我想要跟每一個站在街頭的志工說，過去台灣的地方選舉靠里長，未來靠你們，你們在這次大罷免中所發展出的組織、所認識的朋友、所累積的經驗，都會是未來的養分，如果有一天台灣真的發生了戰爭，你們會是穩定整個社區的力量，你們才能團結鄰里，台灣有了新的力量。



無論罷免成功與否，你們都為台灣蓄積了新生的能量。（彰化罷團提供）

你們以為自己是志工，但你們是台灣新的力量。無論罷免成功與否，你們都為台灣蓄積了新生的能量。

許多選區已經進入了大罷免的最後期限，很多地方還差一點，需要最後衝刺，請大家把握最後的機會，參加這一次盛大的公民活動。

大罷免，大成功。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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