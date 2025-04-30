「釜」看台灣》韓大選驚天變數？！／大熱門李在明面臨「自判定罪」 恐無法參選

大法院於4月29日宣布將於5月1日下午3點進行判決宣示。韓在4月24日已分析，倘若大法院在5月4日候選人報名截止日或5月11日之前宣布對李在明的判決，將直接表明大法院有意判定李在明有罪並阻止他參選。

◎ 許東爀

對南韓政治有興趣的台灣人，親中的李在明可能無法參加6月3日的總統大選！

親中的李在明（中）可能無法參加6月3日的總統大選！（作者提供）

南韓知名獨立評論家︰李在明將因案失去參選資格

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南韓知名獨立評論家韓政錫，以其精準預測政治事件著稱，近日表示南韓大法院（最高法院）可能於5月1日以「自判定罪」方式，判定共同民主黨（民主黨）總統候選人李在明違反選舉法的罪名成立（自判定罪），此判決將直接導致李在明無法參與6月3日總統大選的資格。

2022年大選時舊案 南韓大法院5月1日做出最終判決

此案源於李在明2022年競選總統期間，因擔任城南市長（2010-2014）時涉及「大莊洞地產開發弊案」，在被問及城南市政府官員自殺事件時表示「不認識此人」，因而被控「根據選舉法公布虛假事實」。該案一審於去年11月15日判處李在明1年監禁、緩刑2年，但今年3月26日二審卻判決無罪（註：在二審中，法官在沒有任何額外證據的情況下改變了法律原則做出了判決）。值得注意的是，大法院此次審理速度異常迅速，於4月22日舉行全體會議後，將於5月1日做出最終判決，可能三擇其一：維持無罪、發回重審或自判定罪。

若大法院維持超過100萬韓圜（約22,520台幣）的罰款判決，李在明將喪失國會議員資格，並在未來10年內失去被選舉權，同時民主黨須歸還2022年總統選舉中獲得的434億韓圜（約9.8億台幣）政府補助。

作為前KBS電視台製作人、現任保守派媒體《未來韓國》編輯委員，韓政錫以其獨特的人類組織心理學角度分析政治事件而廣受關注。他在2月18日的臉書上解釋，負責審理前總統尹錫悅取消拘留案的「首爾中央法院」抱怨「高階公職者犯罪搜查處」（公搜處，負責調查尹錫悅）和「首爾西區法院」（負責下達逮捕裁決並引發尹的支持者進行暴動）破壞了司法秩序，並且審理該案的法官傾向於釋放尹，因此尹錫悅肯定會被釋放。最終，他的分析是正確的，尹於3月8日獲釋。

韓對憲法法院彈劾裁決的預測是：尹在獲釋後會利用媒體爭取對戒嚴令的支持（就像籃球賽的第四節），但如尹仍保持低調，最終可能會被彈劾。韓解釋說：「根據德國法政治思想家卡爾．施密特（Carl Schmitt）的《決斷論》（Dezisionismus），法律在特殊情況下會從屬於政治目的，最終決定的不是『法』而是『法官』。」

韓認為，「憲法法院法官最終會決定彈劾尹，因為他們擔心若尹復職總統，法官們將會受到反尹的巨大政治壓力。此外，南韓的憲法和大法官採用任期制，而非美國的終身制，因此他們通常會擔心卸任後的前途。一些憲法法院法官的子女最近結婚，為了家人的安全和未來，他們可能會選擇彈劾尹，除非尹能成功拉攏支持者。」正如他所分析的，尹於4月4日被判彈劾下台。

南韓最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明，日前壓倒性得票率成為該黨總統候選人。（歐新社）

他進一步表示，原本李在明在今年6月3日的總統大選中獲勝的機會極大，但民主黨最近威脅要單核大法院長曺喜大，因為大法院倉促審判李在明，民主黨還指使「公搜處」對下令釋放尹的法官進行調查，這讓大法官們對李獲選後的司法獨立性深表懷疑。這兩點對民主黨來說是致命失誤，因為大法官們現在的處境是，他們實際上是在透過審判李在明來決定下一任總統。在目前政治目的壓倒法理的情況（司法政治化）下，大法官們需要根據自己的政治前途解釋法律。

韓分析，雖然憲法法院彈劾尹錫悅，但這並不代表大法院會判尹叛逆罪；大法官認為憲法法院、公搜處和首爾西區法院破壞了司法秩序。雖然憲法法院被戲稱為「政治掮客」（政治司法化），但大法院不受政治約束。大法官們將這一切歸咎於李在明，並認為如果李成為總統，司法正義將會完全崩潰，更不用說政治穩定了，因此他們則會宣判李有罪並阻止其參選。

大法院於4月29日宣布將於5月1日下午3點進行判決宣示。韓在4月24日已分析，倘若大法院在5月4日候選人報名截止日或5月11日之前宣布對李在明的判決，將直接表明大法院有意判定李在明有罪並阻止他參選。

正如韓在4月29日晚上解釋：「大法院之所以這麼快做出判決，是因為大法官們現在認識到他們實際上有權任命下一任總統。因此，我認為李在明案的宣判日期非常能夠顯示大法官們的意向。」

據韓媒《朝鮮日報》4月29日的報導，大法院長曺喜大於5月22日依職權將李在明案提交全體會議審議；為確保判決的公正性，曺院長隨後取消了所有既定的外出行程。

現任國務總理韓悳洙 已獲得中間派支持

執政黨國民力量可能提名的候選人、現任國務總理韓悳洙，憑藉其穩重性格和50年公務經驗，已獲得中間派支持。（路透檔案照）

值得注意的是，執政黨國民力量可能提名的候選人、現任國務總理韓悳洙，憑藉其穩重性格和50年公務經驗，已獲得中間派支持。韓悳洙在4月8日與美國總統川普通話時被問及「是否會參選總統大選？」，以及在後續美國關稅談判中的表現，進一步提升其公眾形象。

對此韓政錫說：「我認為如果韓悳洙參選已成定局，大法官們就會裁定將李在明排除在總統選舉之外。由於尹錫悅已被政治排除，大法官們不必再擔心尹的政治風險，因此也沒有理由選擇可能引發司法混亂的李在明。對於大法官來說，尹和李一同被排除是『司法政治化』背景下維持大法院的『維持現狀』策略；他們會認為韓悳洙是『維持現狀』的最佳人選。大法官們並未就此正式達成一致，但他們就是這麼想的。因此，他們確認了韓悳洙參選的狀況並安排了宣判日期。」（註：截至4月30日，韓悳洙尚未正式宣布參選，但據韓媒報導，韓悳洙5月1日辭去國務總理職務後，於次日宣佈參選。）

韓政錫解釋，「基於這個原因，大法院很有可能以『自判定罪』的方式將李從政治舞台上開除，或者如果大法院做出一些讓步，則發回重審。（註：倘若發回重審，李在明將在假定有罪的情況下由下級法院審判，這可能會導致有關他是否有資格競選總統的爭議，因為相關法律不明確。）但是，從整體情況來看，脫罪的機會似乎不大。想一想，倘若大法院為了大法院和司法機關的利益而作出判決，是否會宣判李在明無罪，或者取消他的參選資格？這就是世事原理問題而已。」

親中李在明總統夢是大勝或夢碎大法院 待觀察

不過，他也提出了一個警告：倘若目前的進程順利，執政黨候選人將以50萬票勝出，但如果有任何差錯，李將以500萬票勝出，「我害怕在5月2日看到報紙上的標題：『李在明總統夢碎大法院』。」

（作者為自由撰稿人）

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