自由開講》談「426凱道集會」危害台灣民主憲政秩序

◎ 陳逸南

近日藍白「426凱道集會」的正當性及政治主張，引起很大的非議與爭論，讓人重讀20年前，2005年10月21日洛杉磯「福爾摩沙基金會」午餐會李前總統講詞「亞洲的自由戰略─自由民主國家合作VS.共產軍事霸權崛起」一文，兹摘述其部分內容如下。

李登輝前總統曾指出，其見證了台灣人民創造的三大奇蹟：人民的自由、經濟的進步與台海和平。（資料照）

我（按即李前總統）見證了台灣人民創造的三大奇蹟：

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第一、人民的自由。台灣人民結束了三百多年外來政權統治時代被奴役、被迫害的恐懼。

第二、經濟的進步。台灣產業的國家競爭力，已名列世界先進國家的前茅。

第三、台海和平。台灣人民的選票，戰勝了中國獨裁者的飛彈，專制奴役制度大國不敢輕易侵犯自由民主制度的小國。

然而，台灣同時也面臨外部和內部的威脅。台灣的民主，是台灣人民在中國奴役制度武力威脅下，以及內部外來政權殘餘勢力抵制杯葛的雙重壓力下，艱難行進的。今天這兩股仇恨台灣自由民主的勢力，進一步勾結在一起，企圖在台灣「變天」，把自由民主的台灣從台灣人民手中奪走，在台灣復辟外來政權的黨國統治。

藍白「426凱道集會」是仇恨勢力集結，危害台灣民主憲政秩序。（資料照）

事隔20年，前述李前總統所謂「兩股仇恨台灣自由民主的勢力」，其一變成藍白勢力，期盼大家要認清真相，並且體認台灣的自由民主要靠台灣人民來守護。也需要美國及全世界自由人民的支持。近日，藍白「426凱道集會」仇恨勢力危害台灣民主憲政秩序，引人遺憾。

平心而論，藍白「426凱道集會」的「反綠共、戰獨裁」的政治主張，令人不可思議。因為1987年解嚴後台灣民主憲政制度的發展，目前已成為自由、民主、法治、人權的國家，根本不存在「獨裁」政治迫害的情形。在力行法治國原則，「依法行政」及「依法審判」是常態，如有違法犯罪發生時，依法偵辦（依法行政），哪來獨裁政治迫害呢？尤其是「政治主張」與「法律規定」之不同，必須分辨清楚，才能維繫法治國的民主憲政秩序。

（作者為仲裁人）

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