晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談「426凱道集會」危害台灣民主憲政秩序

2025/05/03 17:00

◎ 陳逸南

近日藍白「426凱道集會」的正當性及政治主張，引起很大的非議與爭論，讓人重讀20年前，2005年10月21日洛杉磯「福爾摩沙基金會」午餐會李前總統講詞「亞洲的自由戰略─自由民主國家合作VS.共產軍事霸權崛起」一文，兹摘述其部分內容如下。

李登輝前總統曾指出，其見證了台灣人民創造的三大奇蹟：人民的自由、經濟的進步與台海和平。（資料照）李登輝前總統曾指出，其見證了台灣人民創造的三大奇蹟：人民的自由、經濟的進步與台海和平。（資料照）

我（按即李前總統）見證了台灣人民創造的三大奇蹟：

第一、人民的自由。台灣人民結束了三百多年外來政權統治時代被奴役、被迫害的恐懼。

第二、經濟的進步。台灣產業的國家競爭力，已名列世界先進國家的前茅。

第三、台海和平。台灣人民的選票，戰勝了中國獨裁者的飛彈，專制奴役制度大國不敢輕易侵犯自由民主制度的小國。

然而，台灣同時也面臨外部和內部的威脅。台灣的民主，是台灣人民在中國奴役制度武力威脅下，以及內部外來政權殘餘勢力抵制杯葛的雙重壓力下，艱難行進的。今天這兩股仇恨台灣自由民主的勢力，進一步勾結在一起，企圖在台灣「變天」，把自由民主的台灣從台灣人民手中奪走，在台灣復辟外來政權的黨國統治。

藍白「426凱道集會」是仇恨勢力集結，危害台灣民主憲政秩序。（資料照）藍白「426凱道集會」是仇恨勢力集結，危害台灣民主憲政秩序。（資料照）

事隔20年，前述李前總統所謂「兩股仇恨台灣自由民主的勢力」，其一變成藍白勢力，期盼大家要認清真相，並且體認台灣的自由民主要靠台灣人民來守護。也需要美國及全世界自由人民的支持。近日，藍白「426凱道集會」仇恨勢力危害台灣民主憲政秩序，引人遺憾。

平心而論，藍白「426凱道集會」的「反綠共、戰獨裁」的政治主張，令人不可思議。因為1987年解嚴後台灣民主憲政制度的發展，目前已成為自由、民主、法治、人權的國家，根本不存在「獨裁」政治迫害的情形。在力行法治國原則，「依法行政」及「依法審判」是常態，如有違法犯罪發生時，依法偵辦（依法行政），哪來獨裁政治迫害呢？尤其是「政治主張」與「法律規定」之不同，必須分辨清楚，才能維繫法治國的民主憲政秩序。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書