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自由開講》莫淪為釘子戶的人質！高雄需要的是整潔、安全與共好

2025/05/03 15:00

◎ 洪孝全

高雄正在改變。從亞洲新灣區到輕軌延伸、市容整頓，這座城市正一步步朝向宜居、安全、有秩序的目標前進。這不是一蹴可幾的成果，而是市民與行政團隊長年努力的累積。然而，這條轉型之路，不該被少數人的情緒操弄與標籤化言論所帶偏。

大寮第81期市地重劃，去年因一名占用戶在屋內自殺引起社會關注。近期，又有團體將市府依法執行的拆除作業操作為「斷水斷電欺凌陸配」，甚至升高為政治與歧視爭議。冷靜來看，這其實是以特定身分為包裝，掩蓋違法占用國有土地的根本問題。此舉不但無助新住民權益，反而讓城市治理陷入不必要的撕裂與誤解。

高雄市政府去年執行大寮81期市地重劃拆遷作業，驚見屋主輕生。（圖由民眾提供）高雄市政府去年執行大寮81期市地重劃拆遷作業，驚見屋主輕生。（圖由民眾提供）

該區原為眷村用地，由軍方所屬的公有閒置土地。市府多年來依法推動整體規劃，合法住戶大多已完成搬遷安置。現今仍有少數人未具合法使用資格，卻拒絕遷出，並與特定團體聯手抗爭，將違占行為包裝成「弱勢訴求」，嚴重扭曲公共討論的焦點。

市府依法行政，執行斷水斷電及拆除，是出於公共安全與土地管理的必要。過往亦曾有住戶提告瀆職，經檢方查證並無不法。在法治社會，程序清楚，原則不能因情緒動員而棄守。

土地正義，不是容許長期違占，更不是任由少數人壟斷公共資源。真正的正義，是讓市民都能公平使用土地；是讓孩子走在平整人行道上，長輩住在安全穩固的房屋裡；是讓市容整潔、交通順暢，讓高雄成為值得驕傲的城市。

高雄需要的是共識，不是對立；是秩序，不是喧嘩。讓我們支持依法行政、尊重程序、維護公共利益，不讓少數聲音綁架多數人的未來，不讓不實操作拖垮城市進步。

（作者為服務業）

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