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自由開講》喊「戰獨裁」來操弄民主，藍白陣營自曝其短

2025/05/03 11:30

◎ 李靖

國民黨與民眾黨4月26日在凱道高舉「戰獨裁、反惡罷」大旗，聲稱要捍衛民主、對抗濫權。從去年以來，藍白陣營刻意以媒體與網路手段，企圖塑造執政黨「政治追殺」的形象與「獨裁化」的印象。從京華城案、中配亞亞事件到今日的「幽靈連署」荒謬醜聞，這套拙劣潑髒水的組合拳，不僅難掩自身弊行，更讓人質疑：破壞民主者，究竟是誰？

國、眾兩黨4月26日在凱道高舉「戰獨裁、反惡罷」大旗，聲稱要捍衛民主、對抗濫權。（資料照）國、眾兩黨4月26日在凱道高舉「戰獨裁、反惡罷」大旗，聲稱要捍衛民主、對抗濫權。（資料照）

去年京華城案爆發時，民眾黨高喊「司法不公」，卻從未真心投入對於司法流程缺失的改革，卻選擇性放大單一案件，試圖將合法偵辦政治化，實為自我矛盾的政治操作。

中配「武統」言論事件中，國民黨自曝短板。過去從不見國民黨真心關心外配、移工的基本人權，卻鍾情於放寬中配公民權，在涉及中配公開鼓吹顛覆國家的敏感問題上急於護航，口口聲聲高喊「言論自由」，卻對國安威脅選擇性失明，其邏輯錯亂，令人不寒而慄。

而最令人瞠目結舌的，莫過於罷免死亡連署事件。藍白兩營才在去年力推選罷法修法，意圖提高門檻、限縮人民直接民主的行使，如今卻在自己爆出大規模違法連署時，反咬執政黨打壓，將司法調查抹黑為政治迫害。難道藍白心目中的「民主」就是犯法不必負責、掌聲才算民意？

真正的民主，從來不是口號，而是對制度與法治的尊重國民黨、民眾黨一面高呼「捍衛民主」，一面踐踏法治、操弄民意，才是真正對台灣面臨獨裁威脅的「最大破口」。面對這些虛偽表演，社會不該再被輕易蒙蔽，更應堅守理性與是非，捍衛台灣來之不易的民主價值。

（作者為上班族）

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