自由開講》給習政權的致命兩擊

◎ 竹木一工

美中關稅戰加劇，誰將勝出，眾說紛紜。支持美方者樂觀認為，關稅戰加科技封鎖戰將導致中國經濟衰退，民生凋敝，衍生社會動盪，三十多年的改革開放成果將一夕回到解放前，失去危害國際社會的能力；支持中方者，認為中國糧草足，人民忍受貧困生活的耐力強，因此，中國官員叫囂奉陪到底、人民日報發文：「集中力量辦好自己的事，天塌不下來」，壯膽、中國外交部搬出毛澤東的「論持久戰」做精神支柱…。

習近平。（美聯社）

這些「眾說」各有所本，但卻不致命，個人認為強迫中概股在美國下市及公布習近平及高官在海外資產才是致命兩擊，說明如下：

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1.中共是個極權國家，利用飢餓與恐懼駕馭人民，人民饑寒交迫不是他擔心的事，反而成了其駕馭人民的工具。30多年前，筆者初到某國際科技公司中國分公司工作，一位具有通訊科學碩士學位，曾在國營科技研究所工作的中國同事告訴一個令我印象深刻的觀念：老毛駕馭人民很有一套，先讓你飢餓幾天，然後給你一口白飯一碗熱湯，這時您就會感謝共產黨。再加上恐怖統治帶給人民的恐懼，那就力量無窮。中共歷經三反五反、大躍進、大饑荒及文革動盪仍然屹立存活，就是飢餓與恐懼駕馭術的成功應用。

2.深化中共權貴階層內部矛盾是擊敗中共的致命手段。因為中概股下架將衝擊其幕後太子黨與紅二代等權貴群體的重大利益。習近平捅樓子傷害權貴群體的重大利益，將成習近平必須下台的罪名。

3.習近平打著肅貪大旗扳倒眾多異己。美國公布習近平及其家人海外資產，將摧毀習近平人設，引起被整肅者群體的反撲與社會大眾的憤怒。這股力量與上述利益受害的太子黨的力量匯流，再結合其他海內外反習、反共力量，習近平不倒很難。

（作者業商）

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