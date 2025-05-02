自由開講》民主是一步一腳印──最後一週，大罷免衝刺

◎ 史里

1996年，台灣迎來歷史性的一刻——第一次總統全民直選。

從威權到民主，這條路，我們走得並不容易。

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更早之前，1987年解除戒嚴，1991年廢除動員戡亂時期臨時條款，1992年全面改選國會，同年廢除《刑法》第一百條。

每一項改革，都是人民一次次挺身而出，向權力說「不」，用汗水與意志推動歷史的巨輪。

太陽花學運，是年輕世代對黑箱政治說「不」的吶喊。（資料照）

自由，也許是天賦，但民主，從來不是自然長成的。



台灣的民主，是前人流血流汗換來的。每一次選舉、每一次改革、每一次街頭上的吶喊，都是人民對未來的承諾與守護。

十年前，2014年的太陽花學運，更是年輕世代對黑箱政治說「不」的吶喊。當政府企圖用不透明程序強推與中國簽訂服貿協議，是人民自發佔領立法院，守住民主的程序正義。那一役，不僅喚醒了全國人民的民主意識，也證明了：當政權偏離民意，人民有責任站出來修正路線。

今天，我們站在新的十字路口。

當國會濫權、當民主機制被操弄、當黑金勢力再度蠢動，人民不能沉默。

大罷免行動，不是為了個人恩怨，不是為了政黨利益，而是為了捍衛我們一點一滴爭取來的民主成果。（資料照）



大罷免行動，不是為了個人恩怨，不是為了政黨利益，而是為了捍衛我們一點一滴爭取來的民主成果。這一次，我們不是為某一個候選人而戰，而是為我們自己的尊嚴、為下一代的未來而行動。

個人的成功需要努力，家庭的幸福需要攜手，國家的進步更需要團結。

沒有人可以孤身走到最後，民主的路上，需要友志齊心，需要親人朋友相挺，需要理念相同的人並肩前行。

只有說出心聲、付諸行動，才能真正推動改變。

歷史告訴我們，放棄，就是讓獨裁的力量得逞；而堅持，則是寫下新的篇章。

最後一週，是決戰關鍵。

每一通電話，每一個訊息，每一張催票，每一次站出來，都可能成為改變的力量。

我們走過那麼長的路，為什麼要在最後一刻鬆手？

大罷免，是一場公民自救的行動。

是一次向未來表達決心的契機。

讓我們的下一代，享有永續的民主自由。

讓我們一起，完成這場歷史的接力。

（作者為台南市市民）

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