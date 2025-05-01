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名家分享~王師》影視界新罷免片 向女性志工致敬

自從大罷免行動匯聚成河，罷免團體中極高比例的女性成員，在街頭第一線承擔了各種惡意的攻擊挑釁。如此堅強的勇氣究竟從何而來？片中透過志工的母親與兒子，讓觀眾聽到了最讓人動容的心聲：正是為了保護自己最親密的家人，才讓這些女性志工不畏強權挺身而出，以她們一點一滴的行動，守護我們共同的母親：台灣。
名家分享

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2025/05/01 13:30

◎ 王師

由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫，四月30日早上9點將推出朱詩倩導演的「台灣女人篇」。自從大罷免行動匯聚成河，罷免團體中極高比例的女性成員，在街頭第一線承擔了各種惡意的攻擊挑釁。如此堅強的勇氣究竟從何而來？片中透過志工的母親與兒子，讓觀眾聽到了最讓人動容的心聲：正是為了保護自己最親密的家人，才讓這些女性志工不畏強權挺身而出，以她們一點一滴的行動，守護我們共同的母親：台灣。

「Taiwan Action」發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來，志工琪琪更透露，一開始因內心害怕而必須遮頭遮臉，但後來發現「只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢」。她也在鏡頭前直接將帽子及口罩都摘下。（圖擷自YouTube）「Taiwan Action」發布第10支挺罷免影片，片中分享多名女性為罷免站出來，志工琪琪更透露，一開始因內心害怕而必須遮頭遮臉，但後來發現「只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢」。她也在鏡頭前直接將帽子及口罩都摘下。（圖擷自YouTube）

琪琪：自己先勇敢 支持者才會出來

三月26日在一場雙北罷團呼籲反暴力的記者會中，新店罷團志工琪琪表示，她跟所有志工一樣心中充滿恐懼，在所有公開場合一定戴著帽子和口罩，但當她跟民眾近距離接觸時，卻發現他們擔心自己站出來連署，會影響到自己的家人：「所以我慢慢地覺得，只有我們自己先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢。」她隨即哽咽地脫下口罩和帽子，露出美麗的臉龐。那一刻不僅震撼了無數觀眾，也讓在場的朱詩倩導演感動落淚，她隨即向琪琪表示希望加入新店志工團進行拍攝記錄，「台灣女人篇」就此開始成形。

名家分享~王師》影視界新罷免片 向女性志工致敬朱詩倩導演拍攝「台灣女人篇」，感謝罷免團體中的勇敢女性不畏攻擊守護台灣。（取自貼文）

罷團志工9成是女性 無懼威脅羞辱

朱詩倩表示，罷團志工幾乎九成都是女性，日前許多街頭紀錄影像拍到她們是如何被路人咆哮咒罵、恐嚇、巴頭、搶手機、撕毀連署書，才驚覺她們竟然承受如此壓力。琪琪的母親支持自己的女兒卻也擔心她的安危，每天都要等她安全回家才會安心，她在片中一面拭淚一面說：「她很辛苦，我幾乎也沒辦法保護她。所以我就覺得她很勇敢。琪琪，媽媽想要跟妳說，妳為台灣做了一件最棒的事，妳是我的驕傲。」

新店罷團志工琪琪日前在鏡頭前勇敢拿下口罩、帽子，呼籲大家勇敢站出來連署罷免藍委，震撼了無數觀眾。（圖擷取自Taiwan Action YT）新店罷團志工琪琪日前在鏡頭前勇敢拿下口罩、帽子，呼籲大家勇敢站出來連署罷免藍委，震撼了無數觀眾。（圖擷取自Taiwan Action YT）

片中另一位主角，則是新店罷團志工Lulu的兒子恩恩。恩恩已經跟著媽媽做了好幾個月志工，陪著媽媽在街頭舉牌並同時保護媽媽。恩恩雖僅國小五年級，但很清楚自己在做什麼，他說學校曾有老師在課堂上說，罷團志工都是領民進黨的錢，叫大家回家跟家長說不要去簽連署。當全班鴉雀無聲，恩恩卻舉手說「我媽媽就是新店罷團志工，可是從來沒有人給我媽媽錢，我們是自願的。」

小五生：考試還有下次 罷免只有這次

朱詩倩說，恩恩後來還告訴她：「我這次沒有辦法考第一名沒關係，因為我媽媽沒有時間給我複習，可是考試以後還有很多場，但是罷免只有這麼一次。我們如果沒有參與到罷免這件事情，以後臺灣就沒有自由民主了。我也很擔心媽媽會被打、會被欺負啊。我希望可以趕快長大，想要當立委，最好是可以選總統啦，我就可以保護媽媽。」

朱詩倩表示，在教育的這條路上，看到一個小學五年級的孩子很清楚政治是什麼，她覺得這是最棒的公民運動，因為過去的她自己也曾長期噤聲。她回憶小時候家中爸爸和其他長輩談論政治慷慨激昂，她其實心裡很排斥，而媽媽就是跟著聽，好像爸爸的選擇就會是她的選擇。就連後來她的先生楊力州導演平常在家聽政論節目，她都覺得「好吵」，很抗拒這些紛紛擾擾。直到去年她看到民進黨立委沈伯洋在立法院，被國民黨立委從主席台上推下頭部著地，「看到這麼多國民黨的人推擠他要置他於死地的那種狠勁，讓我意識到我不能再漠視到底發生什麼事，我不想要這些再與我無關，所以我就去找資料看到底為什麼這件事變成這樣，一開始的原因就是因為沈伯洋的那個畫面。」

年初楊力州因國民黨凍刪預算而號召影視工作者拍攝罷免影片，讓他們家中收到恐嚇威脅訊息，身為母親的朱詩倩也曾感到害怕。「倒不是擔心自己，而是很擔心小孩的安全，會覺得如果我小孩遇到什麼事情，我一定會很後悔我做的這件事情。那時候力州也問我要不要選擇不要參與，我當下馬上心想，我不能這樣害怕，因為我這樣的恐懼，其實會讓我的孩子以後身陷更大的恐懼，所以就決定我們一定要一起戰鬥到底。」

朱詩倩表示，許多女性長期被噤聲很久，如今卻願意默默站出來，到志工團裡幫忙舉牌、折文宣品，請陌生路人簽連署，都是出於一種保護家人的心情，因此更加展現出毅力、勇氣和行動力，甚至可以冷靜且溫柔地去對待對她們不友善的人，而她們的勇敢站出來又影響到更多的人願意加入。而許多人可能因罷免立場而在平日親友圈中被疏遠，反而在志工群中得到釋放。「我們其實都不是來交朋友的，我們都是在做一件我覺得我可以做到，而若不做我以後會後悔的一件事情，所以那種真實的革命情感，比來交朋友的那種心情還強很多，所以我反而覺得大家在家庭裡那種不能說出口的悶，都會在志工群得到舒壓。」

而由楊力州與朱詩倩號召推動的Taiwan Action公民罷免影片計畫，鼓勵大眾拍攝自己的罷免影片，也已開始出現遍地開花的響應風潮。本周一位崑山科技大學學生林開雅推出罷免短片《一片青空》，點出民眾因視野被蒙蔽而無視於真實世界中正發生的事實，立刻獲得陳世杰、羅景壬導演等前輩留言鼓勵，文化部長李遠也留言讚譽。Taiwan Action眾多導演的熱情投入，已在年輕世代的政治覺醒與行動力中得到接棒。

（作者為影視工作者）

本文經授權轉載自王師臉書

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