自由開講》讓山林不再沉默——為野生動物與流浪犬之間說話

◎ 劉哲廷

凌晨兩點，苗栗山區某處，自動監測器靜靜捕捉下影像：一隻年幼的石虎穿越林間小徑，步履輕盈，神情警覺。但不到一分鐘，畫面一角竄入幾道模糊黑影，是犬群。接著，是一陣劇烈晃動與畫面中斷。

翌日，研究人員在林道旁發現血跡與殘毛，還有尚未散去的爪痕與嘶吼的餘音。



這樣的故事，在台灣的山林裡一再發生，只是多數時候沒人看見。沒有新聞標題，沒有社群分享，沒有眼淚。只是一條又一條正在消失的原生生命線。

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近年國人關注石虎保育相關議題，然而遊蕩犬、貓對於野生動物的侵擾卻不容忽視。圖為林業及自然保育署台中分署於斯可巴部落架設紅外線自動相機紀錄到石虎出沒。（林業署提供）

我們總是習慣將流浪動物視為城市的問題，牠們在街角討食、在天橋下蜷睡。我們給牠們飯吃、水喝，搭個棚子，心中覺得自己做了一件好事。然而，當這些動物進入山林，牠們的存在就不再只是「可憐」，而成了無形的掠食者，成了另一種生命的天敵。

遊蕩犬的繁殖能力強，活動範圍廣，牠們追逐幼獸、守在動物出沒的水源地，甚至群體狩獵。牠們不是惡意的，但牠們的行為，正迅速改變山林的食物鏈與棲地安全。

更令人擔憂的是，近日鼬獾再次驗出狂犬病，遊蕩犬作為可能的傳播媒介，讓這場危機升高至公共衛生層級。這不僅關乎動物，更關乎人類社區的安全與疾病防線。

善意不該是另一種殺戮的延伸

我們理解餵食行為來自愛。但在野外，這份善意常讓犬貓族群得以穩定繁殖並滯留棲地，對於石虎、穿山甲、山羌與地棲鳥類來說，卻是一場無形的災難。

國際上早已有警示。澳洲在野貓與野犬問題上設立保育禁區與圍籬，將外來掠食者排除在敏感棲地之外。夏威夷則劃定「無犬貓區」，保護珍稀鳥類免於滅絕風險。這些措施並不完美，卻是在尊重所有生命的前提下，對於生態平衡最務實的回應。

台灣正在做，也需要更多支持

政府並非袖手旁觀。農業部推動「生態敏感區移除遊蕩犬政策」，不只是捕捉，更是搭配識別、安置、收容與社區溝通機制。苗栗、南投、屏東等地區已開始與民間團體合作，包括架設監控、設置誘捕籠、建置中繼安置空間，並與在地居民進行教育溝通。

民間也在努力。台灣石虎保育協會、特生中心、黑潮基金會等單位，長期投入於犬隻監測、保育宣導與政策倡議，讓更多人理解：讓野生動物與犬貓「各安其所」，才是真正的人道。

遊蕩犬的繁殖能力強，活動範圍廣，追逐幼獸，甚至群體狩獵，牠們的行為正迅速改變山林的食物鏈與棲地安全。示意圖。（資料照）

真正的人道，是讓每一種生命都在對的地方被善待

流浪動物不該在山林中自生自滅，也不該繼續成為野生動物的掠食者與疾病載體。真正的善，是讓牠們有機會被收容、被認養，生活在有主人、有安全庇護的家中。而不是在深山裡餓死、病死，或成為獵者。

我們不是在對抗流浪犬貓，而是在努力為每一種生命找到它該有的位置。在這條路上，需要的是更多理解與支持，而不是責難與誤解。

讓山林不再沉默，也讓我們的善意不再成為無聲的死亡推手。

（作者為詩人，自由工作者）

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