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自由開講》國民黨跳上白賊船是死路一條

2025/05/05 09:30

◎ 康駿銘

大罷免最後衝刺階段，多個罷團陸續宣佈已達第二階段的連署門檻，去年青鳥的星星之火，如今已經直接燒到國民黨的眉睫，火勢之猛烈，相信是國民黨始料不及之事，也因此從他們當初對青鳥上街人數的輕蔑，到現在變成了出現倒閣來止損的聲音，再加上所謂「以罷制罷」卻陷入司法風波等，都反映國民黨心急如焚，也亂成了一團。

面對罷免藍委風潮，國民黨「以罷制罷」卻陷入「死亡連署」的司法風波，國民黨不但毫無自省能力，還學民眾黨號召群眾包圍北檢，抗議司法不公。（資料照）面對罷免藍委風潮，國民黨「以罷制罷」卻陷入「死亡連署」的司法風波，國民黨不但毫無自省能力，還學民眾黨號召群眾包圍北檢，抗議司法不公。（資料照）

百年老黨拿不出政治專業、執政經驗來爭取社會的支持、尋求重返執政的機會，就已經夠荒謬了。在倒行逆施，毀憲亂政而引發罷免風暴後，不但毫無自省能力、堅持與民為敵，還笨到跳上白色的賊船上，學他們違法包圍北檢，甚至跟風喊起毫無邏輯可言的「綠共」，顯然國民黨根本意識不到自己的問題在哪，結果就是跟著民眾黨一起泡沫化。

昔日的國民黨展開戒嚴，專政獨裁可是以「反共」為理由的，民眾黨那套睜眼說瞎話的「綠共」說法，是經過鋪排並專屬於洗腦無知小草的精心設計，國民黨跟著喊「綠共」，基於其政黨歷史、昔日的論述基礎、乃至其黨綱，是無法把「共」的概念偷換至民進黨身上的，而國民黨甚至為避免得罪「中共」而用「反紅共」、「反共產主義」來避重就輕，只會把反共藍、華國藍徹底推走，而419集會上華國與獨派在反共大旗下能和平共處的畫面，實際上也能讓這些反共派、華國派找到政治立場上的歸宿，並認清中國國民黨赤化甚深的事實，並為台灣開拓了未來建構新的民族認同的可能性。

419「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，中華民國國旗與台獨旗同框出現，為台灣開拓了未來建構新的民族認同的可能性。（圖取自Threads）419「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，中華民國國旗與台獨旗同框出現，為台灣開拓了未來建構新的民族認同的可能性。（圖取自Threads）

藍白兩黨把一切全部歸咎於民進黨、賴清德，抹綠罷團、抹綠青鳥、抹綠所有支持民主自由、反中反共的台灣人，拒絕對民主政治極其重要的理性溝通，只會有越來越多的人意識到為反而反的政黨並無存在的意義

然而，筆者相信，隨著「仇綠票」這塊餅的越來越小，藍白兩黨未來為爭奪反綠共主之位，將會走上更極端的路線，也只會更依賴造謠抹黑來煽動仇恨，甚或有更多帶頭挑戰法治的惡行，對台灣百害而無一利。426印證了藍白的執迷不悟，也是啟動自毀程式的按鈕。

（作者為台灣基進國際部專員）

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