自由開講》罷免幽靈連署與非法集會抗議

◎ 郭索

近日國民黨深陷「幽靈連署」風暴，台北地檢署依法搜索該黨北市黨部，約談涉案相關人員，包括北市黨部主委黃呂錦茹。面對司法機關針對涉嫌違法連署所展開的偵查行動，國民黨非但未虛心檢討，反而選擇動員群眾包圍地檢署「抗議司法」，不僅未依法申請集會許可，更選擇在《集會遊行法》明文禁止的檢察機關門口發動群眾運動，此舉形同干擾司法、挑釁法治，形象與理性盡失。

台北地檢署依法偵辦罷綠「幽靈連署」案，國民黨主席朱立倫動員群眾包圍地檢署抗議。（資料照）

國民黨所謂「為民發聲」，實際卻是掩蓋自身組織失序、不惜使用冒名頂替、代替死者簽名等手段來假冒連署。這種行為不僅踐踏民主正當性，更等同把黨意偽裝成民意，作為壓制異己的手段。然而更令人憂心的是，國民黨面對警方依法舉牌警告，不但未主動解散，還有群眾試圖推倒拒馬、接近地檢大門，宛如在演一場「政黨包圍司法」的鬧劇。

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台灣社會已然成熟，民主制度應以法治為根本。任何政黨若自恃民意基礎，即更應身體力行遵守法律，透過正當程序提出申訴與監督。若一遇司法偵辦就動輒發動街頭壓力，豈非告訴民眾「只要聲音夠大，司法就得退讓」？這種思維不但鼓勵違法逃責，也在蠶食台灣最核心的民主精神。

對國民黨而言，眼前最重要的不是鼓動情緒、轉移焦點，而是回應社會對連署程序正當性的質疑，並全面檢視是否存在系統性違法動員。若真心希望贏得選民信任，就該從自我改革與遵法守序做起，而非動輒高喊政治迫害，卻忽視自身責任。否則，只會讓社會大眾更加相信，國民黨如今不是在捍衛民主，而是在破壞它。

（作者為自由業）

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