晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》罷免幽靈連署與非法集會抗議

2025/05/02 09:30

◎ 郭索

近日國民黨深陷「幽靈連署」風暴，台北地檢署依法搜索該黨北市黨部，約談涉案相關人員，包括北市黨部主委黃呂錦茹。面對司法機關針對涉嫌違法連署所展開的偵查行動，國民黨非但未虛心檢討，反而選擇動員群眾包圍地檢署「抗議司法」，不僅未依法申請集會許可，更選擇在《集會遊行法》明文禁止的檢察機關門口發動群眾運動，此舉形同干擾司法、挑釁法治，形象與理性盡失。

台北地檢署依法偵辦罷綠「幽靈連署」案，國民黨主席朱立倫動員群眾包圍地檢署抗議。（資料照）台北地檢署依法偵辦罷綠「幽靈連署」案，國民黨主席朱立倫動員群眾包圍地檢署抗議。（資料照） 

國民黨所謂「為民發聲」，實際卻是掩蓋自身組織失序、不惜使用冒名頂替、代替死者簽名等手段來假冒連署。這種行為不僅踐踏民主正當性，更等同把黨意偽裝成民意，作為壓制異己的手段。然而更令人憂心的是，國民黨面對警方依法舉牌警告，不但未主動解散，還有群眾試圖推倒拒馬、接近地檢大門，宛如在演一場「政黨包圍司法」的鬧劇。

台灣社會已然成熟，民主制度應以法治為根本。任何政黨若自恃民意基礎，即更應身體力行遵守法律，透過正當程序提出申訴與監督。若一遇司法偵辦就動輒發動街頭壓力，豈非告訴民眾「只要聲音夠大，司法就得退讓」？這種思維不但鼓勵違法逃責，也在蠶食台灣最核心的民主精神。

對國民黨而言，眼前最重要的不是鼓動情緒、轉移焦點，而是回應社會對連署程序正當性的質疑，並全面檢視是否存在系統性違法動員若真心希望贏得選民信任，就該從自我改革與遵法守序做起，而非動輒高喊政治迫害，卻忽視自身責任。否則，只會讓社會大眾更加相信，國民黨如今不是在捍衛民主，而是在破壞它。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書