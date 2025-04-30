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黃澎孝練「孝」話》「大罷免」讓「反共藍」與「本土綠」結為「反共護台」同盟軍

尤其洪三雄席上提起419令人熱血沸騰的場景：國旗與綠旗齊飛共舞，不分老、中、青，或什麼「本省」、「外省」，大家都是同心同德「反共護台」的台灣人⋯⋯。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/04/30 13:00

◎ 黃澎孝

426那天，我同「大罷免義工」曹興誠先生參加汐止和松山虎林街的罷團活動後，獲另一「義工」洪三雄、陳玲玉夫婦犒勞涮羊肉晚餐，有幸與我的老長官丘衛邦將軍夫婦及前旺報社長黃清龍夫婦，以及洪三雄、馬英九的台大法律系同學盧正邦律師同席。

大快朵頤、高談闊論之餘，盧正邦談起當年他被警備總部「招待」七天六夜的驚悚往事，以及洪三雄夫婦當年在台大率領學生民主運動，與馬英九的爸爸馬鶴凌周旋的故事。

恰巧，丘衛邦將軍再婚夫人，原籍湖北的池昭君女士，也曾是馬鶴凌的義女，並因馬鶴凌的牽線才促成與丘將軍的婚緣。

反共退將丘衛邦。（資料照）反共退將丘衛邦。（資料照）

丘衛邦將軍則是原籍廣東，在香港上過小學後才舉家遷台寓居苗栗。

他當年苗栗高中第一名畢業，拒絕保送台大，不顧家人反對，以第一名成績考入陸軍官校，又以第一名成績畢業後留學美國步兵學校、特戰學校，並獲密西根大學土木工程碩士，成為陸官校和省苗中的傳奇人物。

我晚丘將軍15年後也進入省苗中，曾當過苗中的班聯會主席，民國60年的苗栗縣學聯會主席，並曾北上投身「反對聯合國排我納匪」運動，然後在聯合國通過「2758號決議」的七個月後投筆從戎，進入蔣經國創辦的政戰學校，並前往陸軍官校「三軍五校聯合入伍」，而有緣成為丘衛邦將軍麾下的「入伍生」小小兵。

聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠。（資料照）聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠。（資料照）

當然，席上最特別的莫過於自封為「義工3號」的曹興誠先生了。他原籍北平，從小就跟來台灣教「國語」的父母移居台中清水，從清水高中插班考進台北建國中學，第二年就成為全班第一名的學霸，順利考進台大電機系和研究所，成為一名「理工男」。後來他不但成為眾所週知的台灣晶圓產業的開山鼻祖，更與張忠謀先生比肩成名為台灣「晶圓雙雄」。

最特別的是，近年來，曹興誠被中共晉封為頭號「頑固台獨份子」的加持下，竟獲陳水扁「認證」為「新台獨教父」。

總的來說吧！

我們這一桌在台灣的餐廳裡共享山西涮羊肉的食客，作東的洪三雄夫婦是老牌的「本土綠」，曹興誠和盧正邦是所謂外省籍的「天然藍」，丘衛邦將軍和我則是黨國、黨軍教育下成長的「反共藍」。

換言之，我們這桌人在台灣傳統的政治光譜上，原本曾經是各處藍綠兩個極端的所謂「本省」和「外省」人。各自走過半個多世紀截然不同的人生路後，如今渡盡劫波，竟然歡快地同桌共餐，殊途同歸的共享反共保台的心路歷程。

尤其洪三雄席上提起419令人熱血沸騰的場景：國旗與綠旗齊飛共舞，不分老、中、青，或什麼「本省」、「外省」，大家都是同心同德「反共護台」的台灣人⋯⋯

「大罷免」讓「反共藍」與「本土綠」結為「反共護台」同盟軍。（作者提供）「大罷免」讓「反共藍」與「本土綠」結為「反共護台」同盟軍。（作者提供）

我老媽曾有一句感謝共產黨的名言：「感謝共產黨把我們打到台灣來！」那天當下，讓我也頓悟：原來是中國共產黨「引蛇出洞」，讓我們看清了潛伏在中國國民黨內舔共通匪的敗類。從而讓越來越多像曹興誠、丘衛邦和我這樣的「天然藍」和「反共藍」的所謂「外省人」，不屑與赤化的國民黨為伍，勇敢跨越了省籍、藍綠藩籬，毅然投身「大罷免」的公民運動，並與「本土綠」匯流成為反共護台的同盟軍！這不但是「大罷免」「大成宮」的基石。更是台灣「熟成」為民主自由、主權獨立國家的關鍵旅程碑。

於是，繼我老媽「感謝共產黨」之後，我內心中也不禁油然而生：感謝共產黨把我們「反共藍」、「天然藍」和「本土綠」、「天然獨」打成了有志一同「反共護台」的同盟軍！

下次，若蒙中國共產黨頒贈「頑固台獨份子」殊榮，我發誓一定獻給與我同年的習進平一個帶有涮羊肉餘味的飛吻！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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