晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》Netflix神劇《混沌少年時》，青少年犯罪該何去何從？

近期Netflix推出一檔英劇《混沌少年時》，開播至今在全球創下1.145億次觀看次數，也登上Netflix英語影集排行榜第4名，英國首相更是建議全國高中生都應該收看這部神劇。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/05/03 08:30

◎ 法操司想傳媒

近期Netflix推出一檔英劇《混沌少年時》，開播至今在全球創下1.145億次觀看次數，也登上Netflix英語影集排行榜第4名，英國首相更是建議全國高中生都應該收看這部神劇。

《混沌少年時》的第一集是一個清晨，大批英國警方在米勒家外守候，13歲的男孩傑米．米勒因涉嫌殺害女同學而被逮捕，整起事件讓他不只陷入法律與心理的拉扯，他的家庭也因此天翻地覆。

《混沌少年時》描述13歲的男孩傑米．米勒因涉嫌殺害女同學而被逮捕，整起事件讓他不只陷入法律與心理的拉扯，他的家庭也因此天翻地覆。（翻攝自Netflix）《混沌少年時》描述13歲的男孩傑米．米勒因涉嫌殺害女同學而被逮捕，整起事件讓他不只陷入法律與心理的拉扯，他的家庭也因此天翻地覆。（翻攝自Netflix）

隨著劇情推進，故事逐步揭開事件的真相與犯罪動機，不只是單純的案件，而是深入觸及青少年犯罪、原生家庭、學校教育、性別與同儕關係、流行文化暗語、網路霸凌與自我認同等問題。

看到劇中的傑米因為細故涉嫌殺害女同學，不禁讓人思考，若傑米的案件放到台灣，我們該怎麼處理？

在台灣青少年犯罪會有什麼後果？會被判死刑嗎？

戲劇中的傑米年僅13歲，在台灣屬於未成年犯罪，涉犯刑法第271條殺人罪，屬於重罪，法院會怎麼審理？多久能出來？台灣跟英國有什麼不同？

在台灣，最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪及故意致死會由國民法官來審理，但根據《國民法官法》第5條規定：「少年刑事案件及犯毒品危害防制條例」不得由國民法官審理。

由於青少年與一般成年人犯罪不同，青少年往往因為心智不成熟，或是有其他特殊動機，不能跟一般成年人一樣接受國民法官審判，而是應該由專業的少年法庭審理。

青少年殺人能判死刑嗎？

重大犯罪發生時，社會總會有「判死刑」的聲浪出現，但根據刑法第63條指出：「未滿十八歲人或滿八十歲人犯罪者，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑。」之所以將未成年排除於死刑之外，很大一部分的原因是為了要保護青少年身心發展尚未健全，他們很有可能無法意識到自己的不法性，像是劇中的傑米在與心理師交談的過程中，不認為自己殺害女同學有什麼錯，甚至無法理解死亡的意義。

另外，根據《公民與政治權利國際公約》第5條，也明定「未滿18歲之人犯罪，不得處死刑。」以及聯合國《兒童權利公約》第37條也明示「未滿18歲人的犯罪行為，不得判處死刑或無釋放可能之無期徒刑」。

去年英國也發生震驚全國的17歲少年瘋狂砍殺幼童，造成3死10傷的案件做出宣判，凶手魯達庫巴那被判處至少須服刑52年，英國法律也規定，未成年人無法判處死刑。

台灣也有心理評估系統嗎？

《混沌少年時》第三集也是被網友喻為全劇的高潮，傑米與心理師的對手戲讓觀眾更能了解傑米的犯案動機。在台灣，依少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法規定，在青少年犯罪後，少年觀護所會對被收容少年進行身心評估及行為觀察，再提供收容期間的「鑑別報告」給法官參考。

青少年關多久後可以出來？

劇中的傑米在最後一集與父親的電話中提到他打算認罪，雖然劇裡沒有說明他可能會被判多久，但在台灣，根據《少年事件保護法》第81條，少年受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾七年後，有期徒刑逾執行期三分之一後，得予假釋。

我們該如何預防青少年犯罪？

在台灣，犯罪年齡有下修的趨勢，要如何預防青少年犯罪是一項重要的課題。青少年犯罪其實不是單一原因造成的，而是受到個人、家庭、學校和整個社會多方面連鎖影響交織出來的複雜現象，彼此環環相扣、互相影響。首先應建立社會安全網以及健全相關單位的輔導機制，而非一昧地提高青少年犯罪的刑度。

《混沌少年時》只有短短的4集，每集大約50至60分鐘，能在如此短的時間內探討深入的議題，難怪一開播收視率就爆棚。不論是劇情、演員的演技或是拍攝手法都非常精彩，法操也推薦父母可以與未成年子女一同收看，了解青少年在這個年紀的想法與煩惱。

本文經授權轉載自【法操】Netflix神劇《混沌少年時》，青少年犯罪該何去何從？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書