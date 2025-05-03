近期Netflix推出一檔英劇《混沌少年時》，開播至今在全球創下1.145億次觀看次數，也登上Netflix英語影集排行榜第4名，英國首相更是建議全國高中生都應該收看這部神劇。

◎ 法操司想傳媒

近期Netflix推出一檔英劇《混沌少年時》，開播至今在全球創下1.145億次觀看次數，也登上Netflix英語影集排行榜第4名，英國首相更是建議全國高中生都應該收看這部神劇。



《混沌少年時》的第一集是一個清晨，大批英國警方在米勒家外守候，13歲的男孩傑米．米勒因涉嫌殺害女同學而被逮捕，整起事件讓他不只陷入法律與心理的拉扯，他的家庭也因此天翻地覆。



《混沌少年時》描述13歲的男孩傑米．米勒因涉嫌殺害女同學而被逮捕，整起事件讓他不只陷入法律與心理的拉扯，他的家庭也因此天翻地覆。（翻攝自Netflix）

隨著劇情推進，故事逐步揭開事件的真相與犯罪動機，不只是單純的案件，而是深入觸及青少年犯罪、原生家庭、學校教育、性別與同儕關係、流行文化暗語、網路霸凌與自我認同等問題。



看到劇中的傑米因為細故涉嫌殺害女同學，不禁讓人思考，若傑米的案件放到台灣，我們該怎麼處理？



在台灣青少年犯罪會有什麼後果？會被判死刑嗎？



戲劇中的傑米年僅13歲，在台灣屬於未成年犯罪，涉犯刑法第271條殺人罪，屬於重罪，法院會怎麼審理？多久能出來？台灣跟英國有什麼不同？



在台灣，最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪及故意致死會由國民法官來審理，但根據《國民法官法》第5條規定：「少年刑事案件及犯毒品危害防制條例」不得由國民法官審理。



由於青少年與一般成年人犯罪不同，青少年往往因為心智不成熟，或是有其他特殊動機，不能跟一般成年人一樣接受國民法官審判，而是應該由專業的少年法庭審理。



青少年殺人能判死刑嗎？



重大犯罪發生時，社會總會有「判死刑」的聲浪出現，但根據刑法第63條指出：「未滿十八歲人或滿八十歲人犯罪者，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑。」之所以將未成年排除於死刑之外，很大一部分的原因是為了要保護青少年身心發展尚未健全，他們很有可能無法意識到自己的不法性，像是劇中的傑米在與心理師交談的過程中，不認為自己殺害女同學有什麼錯，甚至無法理解死亡的意義。

另外，根據《公民與政治權利國際公約》第5條，也明定「未滿18歲之人犯罪，不得處死刑。」以及聯合國《兒童權利公約》第37條也明示「未滿18歲人的犯罪行為，不得判處死刑或無釋放可能之無期徒刑」。



去年英國也發生震驚全國的17歲少年瘋狂砍殺幼童，造成3死10傷的案件做出宣判，凶手魯達庫巴那被判處至少須服刑52年，英國法律也規定，未成年人無法判處死刑。



台灣也有心理評估系統嗎？



《混沌少年時》第三集也是被網友喻為全劇的高潮，傑米與心理師的對手戲讓觀眾更能了解傑米的犯案動機。在台灣，依少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法規定，在青少年犯罪後，少年觀護所會對被收容少年進行身心評估及行為觀察，再提供收容期間的「鑑別報告」給法官參考。



青少年關多久後可以出來？



劇中的傑米在最後一集與父親的電話中提到他打算認罪，雖然劇裡沒有說明他可能會被判多久，但在台灣，根據《少年事件保護法》第81條，少年受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾七年後，有期徒刑逾執行期三分之一後，得予假釋。



我們該如何預防青少年犯罪？



在台灣，犯罪年齡有下修的趨勢，要如何預防青少年犯罪是一項重要的課題。青少年犯罪其實不是單一原因造成的，而是受到個人、家庭、學校和整個社會多方面連鎖影響交織出來的複雜現象，彼此環環相扣、互相影響。首先應建立社會安全網以及健全相關單位的輔導機制，而非一昧地提高青少年犯罪的刑度。



《混沌少年時》只有短短的4集，每集大約50至60分鐘，能在如此短的時間內探討深入的議題，難怪一開播收視率就爆棚。不論是劇情、演員的演技或是拍攝手法都非常精彩，法操也推薦父母可以與未成年子女一同收看，了解青少年在這個年紀的想法與煩惱。

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本文經授權轉載自【法操】Netflix神劇《混沌少年時》，青少年犯罪該何去何從？

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