健康醫療網》市售更年期補給品百百款怎麼選？醫建議先尋求診斷再挑選合適成分

每個人更年期症候群體現程度不同，據統計，有六成的女性能感受到更年期不適感、一成女性較為無感，而另外兩成的女性較為嚴重，甚至會影響到日常作息。

◎ 健康醫療網

每個人更年期症候群體現程度不同，據統計，有六成的女性能感受到更年期不適感、一成女性較為無感，而另外兩成的女性較為嚴重，甚至會影響到日常作息。（取自貼文）

更年期是女性身體自然老化的過程，因卵巢功能持續衰退，到最後月經一整年不來就會進入停經。而更年期的發生一般會在48至52歲之間，持續時間約2至7年不等。惠心婦產科小兒科診所黃靖雲醫師表示，可多補充富含植物性雌激素的黃豆類食物來調理身體，預防停經後出現三高、心血管疾病、婦科疾病等。

燥熱、失眠、易怒 可能是更年期症候群

黃靖雲醫師說明，在更年期發生的過程中，雌激素和黃體素的分泌會逐漸下降，同時也會開始停止排卵，導致月經的不規律。在這段過程裡，荷爾蒙分泌會變得不穩定，除了經期不規律、量忽大忽小，還會出現熱潮紅、燥熱、睡眠品質下降、情緒或心情起伏較大等現象，此現象稱為更年期症候群。

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壓力、作息、飲食習慣都可能影響更年期症狀

每個人更年期症候群體現程度不同，據統計，有六成的女性能感受到更年期不適感、一成女性較為無感，而另外兩成的女性較為嚴重，甚至會影響到日常作息。黃靖雲醫師指出，生活作息、飲食習慣與壓力等都可能影響更年期症候群的嚴重程度。而在門診諮詢流程上，會先確定對方的不適感是否符合更年期症候群，再依據嚴重度討論飲食、生活習慣該如何調整、是否需額外補充荷爾蒙等。

更年期未調理 恐引起心血管疾病

女性荷爾蒙具有保護心血管的作用，因此在更年期的到來之前，女性罹患心血管疾病的機率較男性低。但在更年期之後，心血管疾病發生的機率會隨著年齡增長逐漸升高。此外，更年期之後不但骨質流失速度加快，增加骨質疏鬆症的風險，更會伴隨著泌尿道退化，容易導致陰道乾澀或泌尿道感染的問題。因此，在更年期期間進行保養或調理，能降低將來併發症或相關疾病發生的風險。

更年期調理可多攝取黃豆類食物

黃靖雲醫師建議，更年期保養可先從飲食做起，女性可多補充黃豆類食物，例如豆漿、豆干、豆腐等，其中富含的植物性雌激素能有效減緩更年期帶來的不適感。另外，為了預防停經後出現三高或心血管疾病，飲食上須遵守少油、少鹽、少糖，並額外補充鈣質與維他命D來預防骨質疏鬆症的發生。

市售補給品眾多 可根據成分優先挑選

一般市售補給品眾多，在挑選上除了選擇品牌外，更應該針對成分來做挑選。例如：大豆異黃酮、黑升麻、月見草或蜂王漿等，能夠減緩更年期症候群的不適感。黃靖雲醫師指出，不論是哪種補給品，在使用後觀察半個月，若精神、體力、情緒或其他不適症狀沒有明顯改善，可能是劑量或該補給品不合適，應盡早向婦科醫師尋求幫助，是否需要臨床上的荷爾蒙補充。另外，市售補給品可能含有女性荷爾蒙成分，若女性本身或曾經患有過子宮內膜增厚、子宮內膜癌、乳癌抑或是屬於靜脈栓塞高風險族群，應先向醫師諮詢後再進行調理。

根據臨床症狀調理 以達到個人化治療

黃靖雲醫師分享，在臨床上較常遇到年約50歲的女性，因身體疑似出現更年期症候群的不適感來就診。在診斷過程中除了諮詢症狀外，也會評估是否需要其他科別協助檢查是否為更年期所引起，再擬定適當療程。另外，可能有部分女性對於額外補充荷爾蒙會導致乳癌或其他癌症發生風險增加抱有顧慮。因此，在臨床上會優先針對需求來做處置，若補充荷爾蒙可有效改善，則會在療程上進行階段性補充，以達到個人化的最佳治療方案。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者林宗憲報導 市售更年期補給品百百款怎麼選？醫建議先尋求診斷再挑選合適成分

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