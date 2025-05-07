照護線上》持續背痛三個月，越休息越痛？當心僵直性脊椎炎！免疫風濕專科醫師圖文解說

童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師解釋，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，最常見症狀為持續的背部疼痛，但因容易被誤認為一般肌肉疼痛而忽略。

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你曾有過持續背痛，休息越久反而越不舒服，甚至因此駝背的狀況嗎？小心，可能是僵直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis, AS）！童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師解釋，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，最常見症狀為持續的背部疼痛，但因容易被誤認為一般肌肉疼痛而忽略。疾病好發於青少年至年輕成人，從十幾歲便可能開始發病，且男性患者的比例顯著高於女性，約為4:1，患者發病時可能正值青年，而因疾病影響了原本的生活、工作計劃。

「年輕男性出現駝背，為僵直性脊椎炎明顯特徵，若未持續治療，恐對外觀造成影響。」邱瑩明醫師分享，在診間曾遇過一名高中生因背痛、駝背就診，進而診斷為僵直性脊椎炎。然而，該患者卻在症狀改善後，就自行中斷療程，數年後因疼痛加劇來到門診就醫，不只病情惡化、駝背加深，更造成脊椎不可逆的損傷，顯示持續治療的重要性。

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延誤診斷恐失能！五大症狀符合一項，應至風濕免疫科就診

除了持續治療外，延誤就診的風險也不可輕忽！研究顯示，僵直性脊椎炎的延誤就醫平均時間長達5至10年。邱瑩明醫師補充說明，臨床上常見患者因症狀輕微或誤認為肌肉痠痛，而不知道自身患有僵直性脊椎炎。若不及時治療，可能引發脊椎反覆發炎沾黏，患者背部逐漸彎曲變形、無法站直，最終恐致失能。除脊椎病變外，患者也可能出現周邊關節炎、虹彩炎、跟腱炎、發炎性腸道疾病、乾癬等。因此早期發現並積極治療至關重要，避免疾病發展至不可逆的階段。

下背痛是僵直性脊椎炎最常見的症狀，與一般肌肉疼痛不同，患者在下背部或臀部會感到持續疼痛，尤其是在清晨或長時間靜止後，疼痛更加明顯。邱瑩明醫師分享，診間常見患者因腰痠背痛在半夜痛醒，或睡眠五到六個小時後就被痛醒。而一般人早上起床時可能覺得動作有些僵硬，但不會維持太久。若僵硬持續超過一小時，則需要注意，可能是僵直性脊椎炎的徵兆。

邱瑩明醫師也提醒，一般的腰痠背痛，會在活動時加劇，但僵直性脊椎炎的腰痠背痛，活動便得以改善，長時間不動反而更痛。若出現以下症狀就需注意：背部疼痛或夜間疼痛持續三個月以上、早晨僵硬感超過一個小時以上、越不動會越痛、活動後反而較不痛，請務必提高警覺，盡快至風濕免疫科檢查。

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治療不可等！醫：生物製劑助精準控制發炎

「若錯過治療時機，症狀會越來越嚴重，影響生活品質之外，更損害工作能力。」邱瑩明醫師提到，曾遇一位患者的職業是司機，長期輕忽下背痛的問題，隨著僵直性脊椎炎惡化，連頸椎都受到影響，讓他的頭無法左右轉動，最後便無法繼續擔任司機。

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邱瑩明醫師指出，僵直性脊椎炎的治療，一般會先使用口服的非類固醇抗發炎藥物緩解症狀。不過，從治療面向來看，僵直性脊椎炎是自身免疫過度反應引起，使用傳統免疫調節劑及生物製劑，經由免疫調控方式，更能控制發炎的狀況。

根據標準治療（國際治療指引），當患者病情為重度或傳統免疫調節劑皆無效時，優先建議使用生物製劑治療。邱瑩明醫師進一步補充，生物製劑的治療機轉較精準，能夠達到較佳的治療成效。在接受治療一週後，患者的症狀就會顯著改善。持續治療一年可有效降低50%以上的發炎反應，且追蹤兩年後七成患者無惡化。除此之外，生物製劑的治療區隔更長，現已有藥物可每四週使用一次，對患者而言更加彈性，對生活影響度低。

生物製劑已納入健保給付，只是使用的時機會比標準治療（國際治療指引）較為嚴格些。但只要患者的狀況符合健保給付條件，醫師都會協助申請使用。在接受藥物治療的同時，患者也要戒菸、維持正常作息、養成規律運動的習慣，幫助減輕症狀，改善生活品質。僵直性脊椎炎的治療持續進步，患者及家屬可以主動和醫師討論，共同擬定合適的治療計畫。

筆記重點整理

● 僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，主要好發於青少年至年輕成人，通常從十幾歲（高中年齡）開始發病。男性患者的比例顯著高於女性，男女比例約為4:1。

● 下背痛是僵直性脊椎炎常見的症狀，患者在下背部或臀部會感到持續疼痛，特別是在清晨或長時間靜止後症狀會更明顯。一般的腰痠背痛，會在活動時加劇；但僵直性脊椎炎的腰痠背痛，活動後會改善，休息越久反而越不舒服。如果有晨間僵硬、夜間疼痛、背痛持續三個月以上等狀況，請務必提高警覺，盡快至風濕免疫科檢查。

● 僵直性脊椎炎的治療，會先使用口服的非類固醇抗發炎藥物，幫助緩解症狀。僵直性脊椎炎是自身免疫過度反應引起，使用傳統免疫調節劑及生物製劑，更能控制發炎的狀況。

● 根據標準治療（國際治療指引），當患者病情為重度或對傳統免疫調節劑無效時，建議使用生物製劑治療。生物製劑的治療機轉較精準，能夠達到較佳的治療成效。在接受治療一週後，患者的症狀就會顯著改善。持續治療一年可有效降低50%以上的發炎反應，且追蹤兩年後七成患者無惡化。

本文經授權轉載自【照護線上】持續背痛三個月，越休息越痛？當心僵直性脊椎炎！免疫風濕專科醫師圖文解說

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