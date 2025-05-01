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自由開講》竹子的土地正義，不該成為貪婪的遮羞布

2025/05/01 15:30

◎ 葉琪琳

我家在高雄大樹區務農好幾代了，這塊地是我們祖先流汗耕作下來的心血。四十年前，政府把它劃成國小預定地，說要蓋學校，但等了幾十年，孩子愈生愈少、學校沒蓋、徵收沒下來，補償更是連影子都沒有。我們連個農舍都不能蓋，只能繼續種田維生，人口越來越少，許多老人沒力耕作，土地也只能任它荒廢。

近年來，市府終於聽見我們的聲音，願意用「市地重劃」的方式，解編學校用地，讓我們可以參與開發、蓋房子，改善生活環境。這對我們來說，是一線希望。我們以為，這條路終於可以穩穩地走下去了。

沒想到，問題不是出在政府，而是村子裡的一戶地主，我們都叫他「竹子伯」。

他家的地剛好卡在重劃區的出入口，而且還壓到兩段計畫中的道路。這原本是開發能不能推得動的關鍵位置。大家正努力協商、準備施工，他卻直接開出條件：一坪要一百萬。現在行情也不過六、七萬，他一口氣開十倍，彷彿他家竹筍是長在黃金裡的。

高雄市第84期大樹區湖底自辦市地重劃區地上物位置示意圖。（作者提供）高雄市第84期大樹區湖底自辦市地重劃區地上物位置示意圖。（作者提供）

面對鄉親的質疑，他們家還講得理直氣壯：「這是我們阿公的地，不願意犧牲一寸土地做公共設施，要堅守世代種竹子的土地正義！」說得就像是為人民發聲的英雄，還找來一些學者、環團和律師撐腰，拿出「憲法保障」、「人權公約」、「保護祖產」這些大道理來替自己辯護。

但其實，說穿了就是一句話：你不給我高價，我就不讓你們動工。

說是捍衛土地，其實就是拿話術來包裝利益，想利用地理優勢，賺一筆不合理的價差。這樣的做法不只是阻礙開發，更是傷害其他地主的權益。明明是一個讓大家都有機會參與翻轉的市政規劃，最後卻變成少數人操控的利益工具。

我想說的是，我們這些原地主不是財團，也不是開發商，只是想好好運用自己的土地，別再一代一代地困在規劃裡、動彈不得。市地重劃的本意，就是讓過時的都市計畫能重新整理，讓原地主也能得到應有的回報和空間。但如今，卻因為一戶地主剛好「卡位」，就能開出離譜條件，逼其他人接受，這樣的「正義」，到底是在替誰說話？

竹子伯持有的土地地形呈長條三角形，寬度約在1至20米之間，長度約80至90米，不僅形狀零碎，且寬度不足，基本上難以從事正常農耕。若以農地情感作為主張，實際上並不符合土地使用的現況與條件。（作者提供）竹子伯持有的土地地形呈長條三角形，寬度約在1至20米之間，長度約80至90米，不僅形狀零碎，且寬度不足，基本上難以從事正常農耕。若以農地情感作為主張，實際上並不符合土地使用的現況與條件。（作者提供）

我們當然尊重每個人對自己土地的情感，也支持討論和多元聲音，但如果這些說法最後只變成脅迫大家的工具，讓一個人賺得盆滿缽滿，其他人卻動彈不得，那才是真正的「不正義」。

我們也肯定陳其邁市長這幾年為高雄所做的努力，但這種情況真的不能再放任不管。是不是該建立更公平的價格協議機制？是不是市府該出面協調，必要時讓重劃會有實際執行的權力，不再讓一戶地主牽著整個重劃案走？否則今天是這塊地，明天可能是另一區，將來市政建設都會被卡在這種「卡位勒索」的困境中

竹子當然沒錯，它是我們農村的日常、土地的記憶。但若有人拿著「土地正義」的招牌，實際上只是想讓自己大撈一筆，那我們也只能說一句：

正義不能當幌子，遮著貪婪不讓人看；土地的未來，也不該被卡在幾根竹子上。

（作者為高雄大樹區農民）

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