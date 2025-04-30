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自由開講》胡言亂語的國眾兩黨

2025/04/30 09:30

◎ 賴其瑋

4月22日藍白兩黨的「在野峰會」，無疑成了一場法理上荒謬至極的鬧劇。雖然總結起來，國民黨與民眾黨的結論可以簡單概括為「倒閣救不了台灣，426上街頭倒賴」而已。

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）4月22日舉行「把民主還給台灣——在野領袖峰會」，交換國政意見。（資料照）國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）4月22日舉行「把民主還給台灣——在野領袖峰會」，交換國政意見。（資料照）

但是，筆者很難想像，兩個政黨的黨主席，竟能講出這種完全缺乏邏輯的話。因為依憲法規定，若欲令賴清德下台，正途應是啟動罷免程序。而要發動罷免，國眾兩黨必須掌握三分之二的立法院席次，交付公民投票。但目前國眾兩黨的席次明顯不足，在憲政途徑上，若無足夠席次提出罷免案，就該透過倒閣迫使總統重選國會。而兩黨卻選擇空喊口號，不敢實際行動，使這場「峰會」徹底消風，淪為笑柄。

更可笑的是，國民黨竟然指控大罷免是「民主國家不會做的行為」，還將執政黨抹黑成極權、獨裁、綠共，這種無視法治精神的說法，簡直荒謬至極。正常民主國家，或有像美國那樣定期改選國會，或有內閣制如英國、日本的解散國會。而台灣，正因缺乏這兩條路徑，才設計了罷免作為憲政制衡機制。大罷免完全在法治框架內，合法正當。更諷刺的是，當初推動罷免門檻下修、讓罷免更容易發動的，正是黃國昌本人。如今眼見罷免不利己方，便翻臉抹黑罷免行動，這樣的人還有資格談法治？

此外，藍白兩黨也該好好反省：為何當年陳水扁朝小野大執政八年，泛綠陣營沒有發動大罷免？而今日的在野陣營，卻讓民間憤怒到寧可啟動罷免來解決憲政僵局？

當然，朱立倫與黃國昌絕非因單純愚蠢才開這種毫無意義的峰會。筆者認為，這場在野峰會的真正意義，是讓國民黨與民眾黨再次確認自己民意低迷的現實。不然，若他們真有自信，早該依法倒閣，即便賴清德選擇不解散國會，也能藉此爭取提名新閣揆、變相奪回組閣權。

但國眾兩黨始終不敢行動，顯然是深知，一旦國會重選，自己的席次只怕更難堪。

不滿檢調偵辦罷綠「死亡連署」案，國民黨主席朱立倫號召群眾包圍北檢。（資料照）不滿檢調偵辦罷綠「死亡連署」案，國民黨主席朱立倫號召群眾包圍北檢。（資料照）

至於他們高喊的「把民主還給人民」，更是讓人作嘔。法治是民主的根基。檢調基於國民黨涉嫌違反選罷法，依法將犯罪嫌疑人調查、約談，是天經地義之舉。結果國民黨日前竟然以有如黑道圍事的方式包圍北檢，這叫什麼民主？國民黨敢拍胸脯保證，沒有參與偽造文書、沒有數千份「死人連署」嗎？自己劣跡斑斑，還敢大談司法雙標，厚顏無恥無以復加。更別說民進黨根本未曾提供黨員名冊給罷免團體，更未抄襲亡者名單，兩者作為天壤之別，根本不可說是司法雙標。

一邊口口聲聲說「把民主還給人民」，一邊在集會禁制區破壞圍欄、踐踏法治。這樣的兩個爛黨，根本沒有資格談什麼憲政、什麼民主！

（作者為台聯青年部主任）

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