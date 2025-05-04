自由開講》從藥物到生活──失智症治療精神

◎ 傅子峰

近日，失智症領域傳來令人振奮的消息，新一代延緩病程的藥物獲得批准，為全球千萬名失智症患者帶來新的希望。在科學與醫療不斷進步的今日，藥物治療的確是對抗阿茲海默症的重要武器。但也因為對這項議題的關注，有機會參加了一場深深觸動我的經驗，「熱蘭遮失智症協會」的活動，才真正理解到「治療」的另一種可能。



台灣已正式邁入高齡社會，失智症的發生率將隨著人口老化逐年攀升，這不僅是公共衛生的挑戰，更是家庭與社會必須共同面對的課題。藥物的創新無疑是一大助力，科學家持續努力於延緩神經退化、減少認知功能惡化的路上邁進。然而，在我聽到「生活的意義」的一刻起，我看見的卻是一種完全不同的治療方式，那是藉由「走入生活」的自然節奏，讓患者重新感受到自己存在的力量。

台灣已邁入高齡社會，失智症的發生率將隨人口老化逐年攀升，不僅是公共衛生的挑戰，更是家庭與社會須共同面對的課題。示意圖。（圖取自shutterstock）

熱蘭遮失智症協會的創辦人，是一位深耕阿茲海默症領域的醫學教授。除了在醫院裡行醫多年，他更在生活中投注超過二十年的時間，無私的付出，陪伴失智症患者與家屬，以實際行動推動一種除了藥物治療外，還結合身體活動與心靈照護的生活方式。他相信，當一個人罹患失智症後，真正的關鍵不只是「記憶的保存」，更是「有意義的生活」。

請繼續往下閱讀...

協會推動的活動非常貼近自然與日常，從定期的健走、登山、到深層的呼吸與紓壓練習，都不只是單純的運動，而是與患者建立身體節奏與環境連結的過程。山林間的空氣、陽光灑落的瞬間、一步步穩定向前的腳步，不僅能穩定情緒、刺激感官，也幫助患者在每一次的活動中找回生活的主動權。這些自然的陪伴與有意識的移動，就像一帖溫柔卻強效的處方箋，讓身心逐漸沉澱，讓病程悄悄放慢腳步。

2024年熱蘭遮失智症協會舉辦「從鹿耳門到熱蘭遮」健走活動。（擷取自社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會臉書）

這讓我深刻體會，真正的治療不僅僅是在診間內進行。生活本身，就是最溫柔的處方。當我們願意陪伴患者走一段路、登一座山、在陽光下靜靜呼吸，也是在為他們重新建構存在的感受與尊嚴。這不僅延緩了病程，更讓家屬與患者一起創造出值得珍藏的回憶。

讓我感覺，「熱蘭遮」不只是一個協會的名稱，而是一種精神，一種讓治療走出醫院、走入自然與家庭的信念，一種將疾病視為旅程而非終點的態度。這種精神如同熱蘭遮這個名詞，荷語Zee是海的意思，land為陸地，實在如陸地般踏實的藥物治療，以及如海一般的溫柔地有意義的生活與關懷，失智症的照護不只是科學的任務，更是每一個人都能參與的生活藝術。在陪伴的每一刻，我們都能成為彼此記憶中最溫暖的風景。

（作者為藥師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法