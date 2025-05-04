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自由開講》真相時刻的鏡子：臉書爭議帶給台灣的影響

2025/05/04 20:00

◎ 陳鈺珊

隨著臉書（Facebook）與中國共產黨之間的合作細節被一一揭露，這起風暴的政治餘波，遠不僅限於美國本土。台灣作為地緣政治中最前線的民主國家，其與科技平台互動的方式、對資訊安全的重視程度，以及數位主權的實踐，正受到空前的考驗與啟發。根據前全球公共政策總監溫恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）於美國參議院作證的內容，臉書為了進軍中國市場，竟不惜開發審查工具針對台港貼文進行管控，並與中共官員共同設計內容過濾流程。這樣的爆料，對台灣社會來說，不只是警鐘響起，更是檢視自身媒體環境與國家資安政策是否到位的機會。

Facebook前全球公共政策總監溫恩－威廉斯於美國國會聽證會中，揭露臉書為了進軍中國市場，不惜開發審查工具，針對台港貼文進行管控，並與中共官員共同設計內容過濾流程。（資料照，美聯社）Facebook前全球公共政策總監溫恩－威廉斯於美國國會聽證會中，揭露臉書為了進軍中國市場，不惜開發審查工具，針對台港貼文進行管控，並與中共官員共同設計內容過濾流程。（資料照，美聯社）

從威廉斯的證詞中我們可以看見，臉書母公司Meta在追求利潤時，顯然忽略了企業倫理與國際責任的底線。特別是針對「台港貼文瀏覽數破萬即啟動人工審查」的機制，更凸顯出台灣長年面對的資訊滲透威脅早已跨越傳統媒體領域，深入數位平台與演算法運作核心。此類審查機制若真實存在，不僅形同一場資訊戰爭，也對本地社會的言論自由構成潛在壓迫。這點正是台灣需要警惕並加以反制的關鍵。科技巨擘一旦與極權政權合流，其危害不亞於傳統間諜活動，更加隱蔽、滲透力更強，而其最大受害者，往往就是資訊尚未充分民主化的中小國家。

從這場爭議我們得到的最大啟示之一，是國家的數位主權與平台治理能力的重要性。Meta願意為了與中國的合作，而建立可能洩漏用戶資料的「網路連接點（PoP）伺服器」在中國，這不只是數位科技的倫理問題，更是國家安全議題。若Meta真如指控般考慮在中國設置可連回美國資料的伺服器，這代表即便台灣用戶資訊未直接流向中共，仍有被間接取得的可能。台灣本身擁有大量使用Meta旗下服務（如Facebook、Instagram、WhatsApp）的用戶群，在這樣的架構下，公民的數位足跡是否安全，成了必須嚴肅對待的課題。政府相關單位是否有能力檢視跨國平台的數據流向與處理機制？是否建立了足夠的法制來保障用戶資料？這些問題將在不久的未來決定台灣民主體質的韌性。

臉書限制異議人士帳戶的行為，更進一步揭示一種令人不寒而慄的未來圖景——社群平台可能成為政權壓迫的工具。（路透資料照）臉書限制異議人士帳戶的行為，更進一步揭示一種令人不寒而慄的未來圖景——社群平台可能成為政權壓迫的工具。（路透資料照）

臉書限制異議人士帳戶的行為，更進一步揭示一種令人不寒而慄的未來圖景——社群平台可能成為政權壓迫的工具。過去台灣對於數位平台往往採取開放、包容的立場，期待其能助益資訊透明與公民參與。但當平台本身被揭露會在極權壓力下封殺言論、隱匿事實，則其可信度與民主貢獻將大打折扣。此刻台灣應思考：是否應建立本地數位平台？是否需立法強制社群平台揭露審查原則與內容下架流程？歐美社會正展開對大型科技公司的監管浪潮，台灣不可置身事外。以「自由市場」作為不干預的藉口，將導致關鍵言論空間淪為外國勢力的籌碼。

最後，從台灣的角度出發，這場風暴應成為強化自身數位民主工程的契機。政府除了應該與國際盟友合作，加強對數位平台監督的共同標準，更應透過教育、資訊素養推廣，讓公民意識到「平台非中立」。唯有當使用者具備基本的媒體判讀能力與自我保護意識，數位社會才能真正反映民主價值。面對像Meta這樣擁有全球影響力的企業，台灣不應只是被動接受者，而應爭取在數位人權、數據治理與平台監管上，扮演更積極的角色。畢竟，資訊主權的捍衛，就是民主堡壘的最後一道防線。

（作者為國立臺北教育大學碩士生）

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