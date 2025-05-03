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自由開講》荷蘭國會挺台，對抗中國霸權擴張

2025/05/03 20:00

◎ 衛重華

荷蘭國會近日以壓倒性票數通過多項友台動議，內容包括駁斥中國對聯合國第2758號決議的扭曲詮釋、反對中共在台海周邊的軍事恫嚇，並主張歐盟應強化與台灣的經貿與高層交流合作。此舉不僅明確表態支持台灣參與國際事務，更對中國長年以來對國際社會的認知戰與法理謬論，投下反制的一票

聯合國2758號決議從未提及「台灣是中國的一部分」，該決議僅處理中國代表權問題，而非台灣的主權歸屬。中國卻長期以此作為排除台灣參與聯合國體系的藉口，甚至逼迫國際組織與民主國家接受其「一中原則」，將台灣邊緣化。荷蘭國會的決議清楚指出這一事實，戳破中共對國際法的曲解與壟斷，還台灣一個公道，也為其他民主國家提供清晰依據與可效法範例。

荷蘭國會眾議院通過多項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」等。圖為荷蘭國會眾議院議場。（法新社檔案照）荷蘭國會眾議院通過多項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」等。圖為荷蘭國會眾議院議場。（法新社檔案照）

除了法理與國際參與層面，荷蘭也針對台海和平與區域安全做出表態。決議中呼籲荷蘭軍艦應再度航行台灣海峽、反對中國大規模軍演，顯示出民主國家對印太地區穩定高度重視。這不僅是對台灣的支持，更是對國際航行自由、區域和平秩序的守護。面對中國日益擴張的軍事壓力，荷蘭國會的決議可謂正中紅心、道破本質。

經貿與交流方面，荷蘭也展現出實質支持的意願。議會鼓勵政府協助台灣因應美國對中國的新關稅政策，推動台荷經貿互動、強化供應鏈合作；並提議增進雙邊高階官員互訪，提升雙邊關係層級。此等安排一旦付諸實踐，將有助於台灣突破中國對外交空間的封鎖，也為歐洲國家與台灣發展多元關係樹立範例。

荷蘭國會的舉動，是對中國專制擴張的一記重擊，也是對民主自由價值的堅定守護。當中國持續以經濟利誘、軍事恫嚇與外交施壓對台灣進行全面圍堵，民主國家的沉默將使霸權更加猖狂。荷蘭選擇挺身而出，正凸顯了價值選擇的重要性與急迫性。台灣不孤單，國際社會唯有團結一致，方能對抗這個試圖以權謀私、違背國際規則的政權，共同維護民主、法治與國際秩序的未來。

（作者為軍人）

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