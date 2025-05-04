自由開講》台灣主人 打算坐著還是跪著？

◎ 李智揚

在東漢末年，赤壁之戰前，有個叫魯肅的人說過一段振聾發聵的話：

「張昭先生說的也沒錯，我們這些當官的，領誰的薪水不是領？只是你這個當老闆的，就不再是老闆了。」

請繼續往下閱讀...

這話原是對孫權說的，用今天的話來講，就是：「你不能再當這片土地的主人了。」

魯肅看懂了權力的本質，也看懂了投降的代價——不是輸一場仗，是失去自己做決定的可能。

親中政黨試圖說服台灣人民放棄主體，擁抱所謂的大一統未來。（資料照）

今天的台灣，正站在這樣的歷史十字路口。



我們看到一群標榜理性務實的「統派」學者與政黨人物，打著「和平」、「文化同源」、「歷史宿命」的旗幟，試圖說服我們放棄主體，擁抱所謂的大一統未來。他們說反抗沒用，說民主太亂，說我們早該「回家」；他們說：在「祖國」的庇蔭下，我們不會過得更差。

他們說得溫和，語氣平靜，甚至還會加一句「我是站在台灣的立場說這些話」，讓人一時分不清是忠是奸。

但這套話術的核心就是一句話：「誰當老闆不重要，我們日子照過就好。」

他們會說，台灣不過是「地方政府」，人民不過是「地方居民」，憲政不過是一種「暫時安排」。當語言、制度、主權都可以被重新定義時，你我還剩下什麼？

當然，台灣現在的老闆是人民，也很當然的，之後就不會是了。

香港原本也有自己的語言、宗教、法治與自由，但在統一話術與鐵拳之下，一切都變成了「合而為一」的代價。（法新社資料照）

別忘了，新疆正在發生；西藏還沒停止；香港也已淪陷。他們原本也有自己的語言、宗教、法治與自由，但在統一話術與鐵拳之下，一切都變成了「合而為一」的代價。



那不是歷史，而是此刻。

我們不是反對和平，只是拒絕以投降為前提；我們不是拒絕討論，只是拒絕跟一來就想當你爸爸的人談；我們不是頑固，只是知道跪下去就站不起來了。

魯肅的話不只是歷史典故，而是千年來政權轉移時的普遍真相：做官的人總會找到新東家，只有「做主的那個人」，一旦讓出主位，就再也坐不回來了。

台灣的老闆，現在還是你，但你得問自己：你打算坐著，還是跪著？

（作者從事畜牧業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法