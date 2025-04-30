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自由開講》離開家鄉的我們，也有權守護彰化

2025/04/30 08:30

◎ 彰化小佛公民陣線

搭高鐵回家，從座位 E 看出去，看到矮矮的台地映入眼簾，就知道彰化快到了。這畫面，對離鄉多年的人來說，有說不出的熟悉與安定感。

高鐵彰化站常被質疑「人那麼少，設這站幹嘛？」但搭高鐵回家的我們，一直都在，只是常常被忽略。

彰化長年人口外流，青壯年多在外地工作。我也是其中之一。戶籍還在彰化，心也繫著家人，但每次回家，卻感覺在地方公共討論中，離鄉的人早已被遺忘。選舉時，政治人物關注的多是在地長者，離鄉的年輕人則被排除在想像之外。

我們的生活重心雖不在家鄉，但親人、朋友都還在這裡。正因無法時時陪伴，更需要公共體系來照顧他們。這次罷免，是一個讓家鄉變得更好的機會。

公共建設、社區營造、大眾運輸，只靠民間力量很難推動，需要立委與政府投入心力；圖為彰南運動中心已於四月底暫停營業。（資料照）公共建設、社區營造、大眾運輸，只靠民間力量很難推動，需要立委與政府投入心力；圖為彰南運動中心已於四月底暫停營業。（資料照）

像公共建設、社區營造、大眾運輸這些事，只靠民間力量很難推動，需要立委與政府投入心力。彰化發展長期「重北輕南」，比起北彰興建捷運，彌補南彰的客運路網空洞更為迫切。

以大城、二林居民為例，去彰南運動中心，單程客運近兩小時，自己開車也要四、五十分鐘，更荒謬的是，這座中心於四月底暫停營業。

如果沒有公共接駁，長輩出門只能依賴家人；缺乏運動空間，健康也只能靠藥物與照護。照顧長者，不該只是「發補助金」，更要推動預防醫學、社交陪伴，這需要民意代表和政府一同長期經營。

有人問：「謝衣鳯又沒做什麼，為什麼要罷免她？」正因為她什麼都沒做，政見未兌現，我們才要站出來。謝系掌握地方四十年，彰化卻停滯不前

國民黨立委謝衣鳯。（資料照）國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

離開家鄉的我們，不該只是過客。我們有責任、有權利，為了自己所愛的人，爭取更好的公共服務。

這次罷免，不是仇恨，不是因為選輸不甘心，而是為了回應那些長期忽略地方聲音的民意代表，讓他們知道，我們在乎。這是一個「向政治冷漠與行政無能說不」的機會。我們在乎家鄉，但長期以來，我們的需求沒被看見，聲音也沒被聽見。

一張連署書、一個投票章，就能改變這一切。請在外打拼的彰化人，一起站出來，守護彰化，守護我們的家。

（作者為軟體工程師）

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