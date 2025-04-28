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自由開講》作弊被抓的最大聲 沒有論述只會動員發現金

2025/04/28 15:00

◎ 吳芥之

一群學生因行為不當面臨留校察看，部分人竟然又在關鍵測驗中舞弊，遭到舉發後竟然鼓動同學包圍校長室抗議。這種行徑，正是日前在野黨發動四二六「反綠共．戰獨裁」遊行的本質。

人非完美，尤其「政治從業人員」。為了吸納政治資源，各種攻防操作往往禁不起在陽光下檢驗。公民團體針對表現欠佳的民意代表而發動罷免，正是憲法賦予人民的矯正機制。依循遊戲規則，大家各憑本事運作罷免無可厚非，但作弊不可取。在野黨大量「死亡連署」的違法行為，破壞了遊戲規則；被舉發移送後，不僅包圍地檢署，還號召群眾凱道集會，將司法調查導向政治迫害，這種惱羞成怒，「見笑轉生氣」的行徑，徹底暴露其對民主法治的低落素養與投機心態。

面對檢調偵辦罷綠大量「死亡連署」的違法行為，國民黨號召群眾在凱道集會，將司法調查導向政治迫害。（資料照）面對檢調偵辦罷綠大量「死亡連署」的違法行為，國民黨號召群眾在凱道集會，將司法調查導向政治迫害。（資料照）

在野黨的作為日趨呈現黑幫化的傾向。在其所推動的罷免案中，指派毫無政治歷練的年輕人擔任領銜人，卻在事發後迅速切割，聲稱抄名冊是領銜人的個人行為，根本就是幫派分子「大哥有事，小弟頂罪」的SOP。幫派裡出面頂罪的小弟甚至還有「安家費」，在野黨高層卻對遭約談偵查的無知年輕領銜人不聞不問，直至火燒到「大人們」後才有動作，更凸顯在野黨比幫派更不講江湖道義。

在野黨提出的罷免案中，有高達1,923件死亡連署，不但有高雄領銜人公開承認抄黨員名冊沒有錯，也有實際執行人自承偽造連署簽名，更有立法委員說「偽造文書」沒這麼嚴重。足見在野黨確有死亡連署、偽造文書的事實，甚至涉有組織犯罪之嫌，高層對此也知之甚詳。那麼，四二六上街頭是在訴求什麼？

政黨要遂行政治目的而動員群眾是常態，但被動員者是怎麼想的呢？如果只因為討厭執政黨而對在野黨的違法事證視而不見，便不分是非地上街頭抗議，試問，難道也要教家裡的小孩「作弊不是大事」、「人多一起闖紅燈沒關係」嗎？政治扭曲人性，莫此為甚。

除了以罷制罷外，在野黨為了舒緩罷免壓力，積極推動去年超徵稅收5,283億元的「還錢於民2.0」，要全民普發1萬元。

普發現金無法從根本改善民生，更無助於縮小貧富差距，純粹是不用功的政客最「廉價」的政策買票工具。（資料照）普發現金無法從根本改善民生，更無助於縮小貧富差距，純粹是不用功的政客最「廉價」的政策買票工具。（資料照）

全民普發現金看似皆大歡喜，實則違反公平原則課稅的精神在於「量能課稅」，而「全民普發現金」則背道而馳。根據立法院2018年的資料，全台有超過一半的申報戶綜合所得稅稅負為「0」，估計有322萬戶完全免稅；再加上部分低所得、低稅負者，推估繳稅未逾1萬元的申報戶比重應逾六成，約400萬戶以上。

未繳稅或少繳稅者卻能收到高於所繳稅金的「退稅金額」，怎麼看都跟公平正義無關。如果要照顧社會低收入或弱勢者，應循社福系統制度性地提供支助關懷，而非以財神爺之姿濫發一筆意外之財，讓他們對來年發錢、年年發錢產生不當期待。

此外，政府總稅收不僅包括綜合所得稅，還涵蓋營所稅、營業稅、證交所、貨物稅等；2024年的綜所稅實徵金額為8,222億元，占總稅收的22%。若以此比率計算，即使要還錢於民，也該從去年超徵稅收5,283億元的22%，約1,162億元，來動腦筋，即每人約5000元。

普發現金如果成為常態，民眾可能會將其視為「固定的額外收入」而用於儲蓄或國外消費，以致刺激經濟的效果會逐漸減弱。有研究指出，疫情期間發放消費券等有使用期限的工具，更能刺激短期經濟。

事實上，突襲式地普發現金是最沒效益的政策，短期間雖然能刺激民間消費，但如前所述，除非年年發，否則就是一次性地爆發，難以為繼。

普發現金無法從根本改善民生，更無助於縮小貧富差距，純粹是不用功的政客最「廉價」的政策買票工具。所謂的廉價並非指整體社會資源的支出，而是指立委無需認真研究法案，提出真正福國利民的政策，而便宜行事的成本。這種民意代表，留他何用？！

（作者為資深媒體人、企管博士候選人）

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