名家分享~林鈺婷》國民黨不倒 施壓人民的歷史會重來

◎ 林鈺婷
今天（0426）上凱道的那群人，後來想翻濟南教會的牆
警察阻止他們，告訴他們這是私人土地
他們卻理直氣壯的說「教會就是公家的」
這又是一個犯罪行為，他們卻理直氣壯
然後他們還由黨帶領去包圍了中正一
去喊賴清德下台、朱立倫加油
0426國民黨支持者包圍台北市中正一分局，聲援國民黨主席朱立倫。（資料照）
我不知道他們有沒有考慮到台北市長蔣萬安的感受
請繼續往下閱讀...
但他們可能也分不清所謂的轄區主責
他們完全沒有進步，就依然是當初對人民施壓的那幅模樣
如果真的不把他們罷免掉，歷史會重來的
中共大門被他們開啟之後，我們會比幾十年前更慘
我無法接受國民黨的原因：
1.他們的支持者8成都只會以性、外貌來羞辱人
2.他們無法承認死亡率超高的連署數是造假
但數學不會騙人啊，人有機率在寫連署後死亡沒錯
可是不可能這麼大量
更不可能與黨員名冊重疊這麼多
其中許多人資料都是舊的了，就跟舊黨員名冊一樣
甚至還有已經退黨的黨員出來控訴他們並沒有寫連署
3.他們的市長對自己轄內幼兒園性侵案沈默，對自己轄內的棒球隊狼師性侵案沈默、對愷愷案阻擋民進黨召開會議
4.明明做了一堆違法的事，卻只會哭喊司法不公，但⋯有可能全台灣人都能讓民進黨囂張對他們司法不公嗎？
可不可以張開眼睛，清醒點
你希望你的孩子未來生長在國民黨這樣模樣下的社會？
我一點都不希望我的孩子未來必須回到國民黨執政的環境
（更精確來說，到那時候就是中共執政了吧）
所以我只能不斷說、不斷說：
「國民黨要倒，台灣才會好。」
#台東挫賓行動
#罷免黃建賓
#國民黨不倒台灣不會好
（作者為台派貓奴）
本文經授權轉載自林鈺婷臉書