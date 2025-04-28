名家分享~林鈺婷》國民黨不倒 施壓人民的歷史會重來

他們完全沒有進步，就依然是當初對人民施壓的那幅模樣，如果真的不把他們罷免掉，歷史會重來的。

◎ 林鈺婷

今天（0426）上凱道的那群人，後來想翻濟南教會的牆

警察阻止他們，告訴他們這是私人土地

他們卻理直氣壯的說「教會就是公家的」

這又是一個犯罪行為，他們卻理直氣壯

然後他們還由黨帶領去包圍了中正一

去喊賴清德下台、朱立倫加油

0426國民黨支持者包圍台北市中正一分局，聲援國民黨主席朱立倫。（資料照）

我不知道他們有沒有考慮到台北市長蔣萬安的感受

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但他們可能也分不清所謂的轄區主責

他們完全沒有進步，就依然是當初對人民施壓的那幅模樣

如果真的不把他們罷免掉，歷史會重來的

中共大門被他們開啟之後，我們會比幾十年前更慘

我無法接受國民黨的原因：

1.他們的支持者8成都只會以性、外貌來羞辱人

2.他們無法承認死亡率超高的連署數是造假

但數學不會騙人啊，人有機率在寫連署後死亡沒錯

可是不可能這麼大量

更不可能與黨員名冊重疊這麼多

其中許多人資料都是舊的了，就跟舊黨員名冊一樣

甚至還有已經退黨的黨員出來控訴他們並沒有寫連署

3.他們的市長對自己轄內幼兒園性侵案沈默，對自己轄內的棒球隊狼師性侵案沈默、對愷愷案阻擋民進黨召開會議

4.明明做了一堆違法的事，卻只會哭喊司法不公，但⋯有可能全台灣人都能讓民進黨囂張對他們司法不公嗎？

可不可以張開眼睛，清醒點

你希望你的孩子未來生長在國民黨這樣模樣下的社會？

我一點都不希望我的孩子未來必須回到國民黨執政的環境

（更精確來說，到那時候就是中共執政了吧）

所以我只能不斷說、不斷說：

「國民黨要倒，台灣才會好。」

#台東挫賓行動

#罷免黃建賓

#國民黨不倒台灣不會好

（作者為台派貓奴）

本文經授權轉載自林鈺婷臉書

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