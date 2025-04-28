李忠憲的思考》罷免賴清德？

許多人認為罷免總統需要立院2/3同意，不可能過關，但我倒不這麼樂觀。 瘋狂的時代，沒有什麼是不可能的！

◎ 李忠憲



綠共？假的！瘋狂？真的！

今天426反綠共大遊行，連前台大校長管中閔都站上了台，聲稱要反獨裁、反綠共。

「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動4月26日在凱道舉行，前台大校長管中閔。（記者方賓照攝）

但如果認真問一句：「民進黨若要真的成為綠共，應該要做哪些事情？」

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大概可以清楚列出十條清單：

1. 取消自由選舉

廢除總統、立委、地方首長直選，改為黨內指派或假選舉。

2. 新聞媒體全面國家控制

關閉或收編所有獨立媒體，由國家統一發布新聞。

3. 打壓民間社會組織

解散或滲透NGO、工會、學生會，讓社會只能唱同一首歌。



4. 成立「國家安全法庭」審判異議分子

以顛覆國家罪名審判反對者，重判以震懾人心。

5. 網路封鎖與言論審查

建防火牆，封鎖境外資訊，網民言論實名制。

6. 思想教育制度化

小學到大學推動「賴清德思想」，灌輸單一政治信仰。



7. 軍隊國家化變成黨衛軍

軍隊效忠黨而非國家，變成黨的私人衝鋒隊。



8. 打擊私人財產與企業自由

以打財團之名，國有化關鍵產業，限縮個人經濟自由。

9. 任意延長總統任期或取消任期限制

修改憲法，讓領導人無限期連任。

10. 以大學為政治工具

連大學校長也得站台表態，失去學術中立，教育淪為政權附庸。

朱立倫今天在台上高喊，520立法院要罷免賴清德。

朱立倫在台上高喊，520立法院要罷免賴清德。（資料照）

大概是因為賴清德這10點一點也沒做到，讓這場罷免訴求顯得特別蒼白無力。

許多人認為罷免總統需要立院2/3同意，不可能過關，但我倒不這麼樂觀。

現在的國會，韓國瑜無法無天：什麼時候開會不知道，投票過沒過不知道，舉手亂數人頭，院長喊多少就是多少。

在這樣一個操作隨意、法治被玩弄的國會裡，

你還能篤定地說「不可能」嗎？

現在還能簽連署書，趕快去簽吧。

瘋狂的時代，沒有什麼是不可能的！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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